Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 559. 8 de julio de 1999.

Cronología Hum®

Ilustración: Andrés Cascioli.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 7 números.

Say No More.

No more trabajo,

No more educación,

No more seguridad.

No more salud.

No more Estado,

No more ética,

No more jubilados,

No More País.

La última gran tapa de Andrés Cascioli para “Humor” a siete números del final. Y la declaración de la situación del país tras los diez años menemistas tomando la frase de inspiración Beatle de Charly García, “Say No More”.

Un encuentro (¿con el diablo?) en la quinta de Olivos el 30 de junio de 1999 entre Menem y García inspira esta gran tapa. De aquella reunión en la que estuvo presente la hija del presidente Zulemita y algunos invitados, no faltó la música. Charly ofreció un improvisado recital (se puede decir que todos los conciertos de García en esa época eran improvisados) junto a su banda de entonces. El mismo quedó registrado aunque nunca se editó oficialmente en disco. Las primeras páginas son para “Menem y Charly – Los personajes del año” con dibujos del prócer Ceo que muestra los entretelones del encuentro. La letra de “El grasa de las capitales” es la gran estrella.

Título de tapa: “Te conocemos el paño, Lence”. Escribe Rodolfo Yamil (nuevo) acerca del diputado amigo de Eduardo Duhalde, Hector “Ronco” Lence. Su sobreseimiento por asociación ilícita había sido revocado por lo que Lence volvía a quedar involucrado en la causa.

Cada vez mas en silencio, “Humor” sigue denunciando la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Sin firma como ya era habitual.

Otro artículo sin firma pero bellísimo: Eduardo Galeano – La verdadera visión del mundo”. Un adelanto en tres paginas del último libro de Galeano: “Patas arriba, la escuela del mundo al revés” , editado por Catálogos. Se muestran los siguientes textos: “Plan de ajuste”, “Bala perdida”, “El lenguaje”, “Para la cátedra de Derecho Penal”, “El miedo global” (de lo mejor), “Dictadores”, “Puntos de vista”, “Los cinco grandes”, “Menem y Aerolíneas”, “San Cayetano”, “Pescarmona”, “La piedra azul”, “Edificio sin pies”, “El diablo andaba con hambre”, “La memoria prohibida” y “Ventajas comparativas”. Las ilustraciones son del artista mexicano José Guadalupe Posada. Un acto justiciero que pese a todos los problemas “Humor” pudiera mostrar una síntesis del libro del maravilloso Eduardo.

Cuarta y última entrega de “Las muertes del menemismo”, la última gran producción de “Humor”. A cargo de Daniel Enzetti y Martín Correa, con ilustraciones (anteriores) de Andrés Cascioli. En esta oportunidad se refieren a Alberto Bujía (“hermano” de Duhalde); el periodista Ricardo Gangeme (hecho reciente ocurrido el 13 de mayo de 1999); los casos símbolos de José Luis Cabezas y Alfredo Yabrán y la última página del dossier es para Regino Maders, dirigente radical cordobés asesinado en setiembre de 1991 que estaba investigando la corrupción en la EPEC, la empresa de energía de Córdoba. También se reproduce una nota sobre el tráfico de armas escrita en setiembre de 1998 y se vuelve a hablar del asesinato del subcomisario Gutierrez que ya se había mencionado en el número anterior.

Ariel Testori abre “Picadillo Circo” con una buena noticia: La realización del Segundo Festival de Cine y Video Documental a realizarse los días 12 al 17 de julio en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda (Buenos Aires). El evento iba a comenzar con la proyección del film “Operación Masacre”. Entre los homenajeados estaba el cineasta Raymundo Gleyzer, desaparecido por la dictadura militar.

Algunas perlas de “La Bolsa del Espectáculo”: Crítica positiva a “El saludador”, obra teatral de Roberto Cossa cuya publicidad figura en la retiración de tapa de este número y a “Star Wars I”; destrozo a “La edad del sol”, debut cinematográfico de Soledad Pastorutti y anuncio de un documental sobre tango producido por Melopea -el sello de Litto Nebbia- a emitirse por el Canal Volver.

Martín Correa entrevista en “La Zona” a Bersuit Vergarabat, en su mejor momento tras publicar “Libertinaje”. “Esto que nos pasa es desopilante”, es el título de la nota. En la siguiente página y con excelente ilustración del Maestro Cascioli, “Volvió Ceratti”. “Bocanada”, su primer disco solista post Soda ya era una realidad. Luego, la crónica del fallecimiento de Mark Sandman, del grupo Morphine. Noticias varias (Man Ray, los Cafres, Fabulos Cadillacs) y en la frontera con el chisme, “Juanse les pega a los Redondos”. En “Discompactos” conviven Red Hot Chili Peppers con el Pat Metheny Group y Amelita Baltar.

Señales del fin cercano: 1) Se actualiza el staff con letra (y equipo) cada vez mas chico. 2) En “Quemá esas cartas” (una sola página) se comienza a poner Goncálvez Diaz 482 la dirección para enviar correspondencia, en lugar de la histórica Venezuela 842. Según explica Diego Igal en su libro sobre Humor publicado por Editorial Marea en 2013, esa era la dirección del depósito de La Urraca. 3) Se recurre a material de archivo de chistes publicados entre 1988 y 1989 argumentando a actualidad de los mismos (siguen siendo actuales). Aparecen históricos como Lawry, Selene, Ruloni y Peiró.

Parafraseando esta tapa, tristemente podemos decir:

No more Vazquez,

No more Paredero,

No more Nine,

No more Wargon,

No more Kedinger,

No more Marchetti,

No more Humus

No more Hum®…

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo.

Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.

Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados.

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir.

Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas.

Las armas tienen miedo a la falta de guerras.

Es el tiempo del miedo.

Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía.

Miedo a las puertas sin cerraduras, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión.

Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar.

Miedo a la multitud, miedo a la soledad.

Miedo a lo que fue y a lo que puede ser.

Miedo a morir, miedo a vivir…

“El miedo global”. Por Eduardo Galeano. Del libro “Patas arriba, la escuela del mundo al revés”, editado por Catálogos. Revista Humor Nº 559. 8 de julio de 1999.

Publicidad “El Saludador” de Roberto Cossa. Retiración de tapa Revista Humor Nº 559. 8 de julio de 1999.

“El Grasa de los Capitales”. Viñeta. Ilustración: Ceo. Revista Humor Nº 559. 8 de julio de 1999.

“Volvió Ceratti”. Sección “La Zona”. Ilustración: Andrés Cascioli. Revista Humor Nº 559. 8 de julio de 1999.