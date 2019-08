Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 558. 24 de junio de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 8 números.

En lo que sería una de las últimas grandes tapas de “Humor”, Andrés Cascioli retrata a la “Banda” menemista en pleno lista para hacer su -quizás- negociado final: El casino flotante. “Timbanic” en un excelente juego de palabras. Que en la Capital Federal haya estado prohibido el juego por dinero no fue problema. La instalación fue en dos barcos anclados en aguas pertenecientes al Estado nacional. En octubre de 1999 comenzó a funcionar precariamente en medio de amenazas de clausuras pero ya se sabe que el dinero hace milagros.

Julio Cesar Alderete (presidente del PAMI), Carlos “El hombre que ríe” Ruckauf, Aldo Rico, Cesar Pierry, Julio Cesar Araoz y Carlos Corach flanquean a la dupla Menem – Duhalde que si bien políticamente podían estar distanciados, a la hora de recaudar olvidaban sus diferencias. Una tapa al estilo de las de antes, con muchos personajes y el maravilloso arte de Cascioli captando hasta el último detalle.

Tras un par de números ausente, Enrique Vazquez vuelve para despedirse definitivamente de la revista que lo tuvo como principal protagonista. “Casinos y bingos por decreto – Para que nada quede librado al azar”. Vazquez expresa en el copete que el apuro de Menem y Duhalde (cada uno en su jurisdicción) para instalar bingos y casinos por decreto privatizando los mismos obedece a una sola razón: Les quedaban a ambos apenas seis meses para hacer caja. Un gran artículo con datos duros sobre la mesa para despedir al mejor periodista político que tuvo la publicación. Muchos comenzaron (comenzamos) a comprar la revista por él y el propio Vazquez reconoció que -quizás, muchos la hayan dejado de comprar también por él por escribir las verdades que nadie quería leer.

Daniel Enzetti continúa con el tema Juego. Escribe “Juegos de poder – La vieja idea menemista de privatizar los casinos”. Complementaria a la nota de Vazquez afirma que la idea del casino flotante no es nueva y cita una frase de un funcionario de la DEA yanqui: “Argentina es el país ideal para el lavado de narcodólares”.

Jimena Timor dispone de dos páginas para escribir “Los últimos días de un líder – Diez años no es nada”. Habla, por supuesto, de Menem y comienza a hacerse visible el uso de dibujos ya utilizados anteriormente en tapas o en páginas interiores. En este caso la nota va acompañada de la ilustración de la tapa del Nº 427 de setiembre de 1994 (“El Libertador del Primer Mundo”).

Tercera entrega del dossier “Las muertes del menemismo”, producción de Daniel Enzetti y Martín Correa. Se nombran en esta oportunidad las muertes de Diego y Guillermo Ibañez (padre e hijo); Miguel Aboud y el sub-comisario Jorge Gutierrez. Hay entrevistas a Francisco Loiácono (“Cuando un crimen es complejo es porque está vinculado con áreas muy superiores del poder”) y dentro de “Las muertes que no fueron” se destacan los casos de Hernán Lopez Echague, periodista atacado por las patotas del Mercado Central, Santiago Pinetta y el Fiscal Lanusse que investigaba la mafia del oro.

Daniel Enzetti entrevista al actor Osvaldo Santoro con 30 años de trayectoria para ese momento. “Prepotencia de trabajo” se titula la nota. Hasta que llegó a la televisión, Santoro fue casi un ilustre desconocido para la mayoría. Sus personajes mas populares fueron Sinistri en “Mi cuñado”, el comisario Chape en “Poliladron” y Tito en “Campeones”. En ese momento hacía “Porteños” en teatro junto a Horacio Fontova.

En “La Bolsa del Espectáculo” buena crítica de Moira Soto a la película “Mundo Grúa”. Es la única crónica firmada de toda la sección. Sergio Nuñez entrevista a Mario Mactas. Trabajando en yunta con Rolando Hanglin en Radio Continental y en alusión al título del programa declara “El gato y el zorro son dos boludos”. A confesión de partes…

Otra despedida grosa: Carlos Nine entrega su última “Vulgata”. Colaborador de “Humor” y de otras publicaciones de La Urraca desde 1982, autor de las tapas durante los tiempos alfonsinistas, Nine bancó la parada hasta casi el final e incluso su nombre salió en el staff de la revista hasta el último número. Su última época fue mas escrita que dibujada pero igual fue fantástica. Parafraseando a Seru Giran podríamos decir “Se está yendo todo el mundo…”.

Siete páginas, nada menos, para “La Zona”, la sección musical. Comienza Martín Correa entrevistando a los Ratones Paranoicos. “Seguimos siendo únicos”. A Juanse, Sarcófago y Roy se había unido el ex integrante de la banda de Charly García, Fabián “Zorrito” Von Quintiero. Presentaban su nuevo disco “Electroshock”.

Correa cubre también la visita de los Redonditos de Ricota a Mar del Plata, no exenta de incidentes. Son dos páginas para “Ver para entender” con una buena explicación del fenómeno ricotero. Lo bueno y lo no tan bueno. Otra noticia: “Se viene lo nuevo de Ceratti”. El ex Soda Stereo presentó en conferencia de prensa su primer trabajo post Soda, “Bocanada”. Y además, críticas de discos en “Discompactos”. Creemos no equivocarnos si decimos que ni siquiera Gloria Guerrero en sus mejores épocas dispuso de siete páginas (de Gloria).

“La odisea del ingenio” a cargo de Iván Skvarca reemplaza en el final del ejemplar a “Buena Vida”, la sección turística y gastronómica que hizo por mas de cinco años Francisco N. Juarez. Termina junio y, por primera vez desde 1981, no hay ninguna mención al mes aniversario de “Humor” que cumplió en ese 1999, 21 años. En esa cifra se quedó para siempre.

“(…) Boldt se queda con el 7 por ciento mas IVA de la recaudación bruta mensual de los juegos on line que administra. (…) Boldt se queda además con el 40 por ciento de la rentabilidad producida por las tragamonedas, pero por razones que jamás conoceremos -aunque imaginamos- el margen se elevará al 50 por ciento de lo que produzcan las máquinas que instalará en el casino del Tigre. (…)

Gracias a Duhalde, Boldt viene declarando ganancias netas anuales del orden de los 500 millones de dólares. Con el contrato de extensión, esas ganancias se situarán muy por encima de los 600 millones anuales. (…).

Un buen seguro de retiro por si el aburrimiento -como sinónimo de falta de corrupción- triunfa el 24 de octubre”.

“Casinos y bingos por decreto – Para que nada quede librado al azar” (Fragmento). Ultima nota de Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 558. 24 de junio de 1999.

