Rafaela.com

Revista Beatles. Programa Nº 288. Listado de canciones:

1 – Look Out – Asterix

2 – Gone From My Life – Asterix

3 – Time Again – Asterix

4 – Open Your Mind – Asterix

5 – Corner Street Woman – Asterix

6 – Out On The Tiles – Led Zeppelin

7 – Second Movement – Andante – Deep Purple y Orquesta

8 – Grease Paint On Your Face – The Beatles

9 – (I Can't Get No) Satisfaction – The Beatles

10 – Eight Day's A Week / I've Just Seen A Face – The Rolling Stones

11 – Un pájaro te sostiene – Almendra

12 – En las cúpulas – Almendra