Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 556. 27 de mayo de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 10 números.

Una tapa con ciertos ribetes siniestros la de este número en “Humor”. El viejo compadre de andanzas de Menem, el todo terreno Antonio Erman Gonzalez en situación muy elocuente.

Se había filtrado que además de su sueldo de ministro (en ese momento de Trabajo y Seguridad Social), Erman cobraba una jubilación de privilegio con el bonus de un retroactivo de 200.000 pesos / dólares. Una fortuna para cualquier época. Menem no tuvo mas remedio que bajarle el pulgar a su coterráneo que como módico gesto “renunció” a su sueldo pero no a su jubilación. Eso trajo un debate sobre esas inmorales jubilaciones y el gobierno anunció un recorte temporal de las mismas. Mas como señal simbólica que efectiva.

Pero lo que muestra la tapa de “Humor” y su editorial de primera página (“Si no se calla el cantor…”) es al Gonzalez que como ministro de Defensa entre marzo de 1991 y diciembre de 1993, seguramente conocía a la perfección lo que había ocurrido con la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y a la explosión de Río Tercero en noviembre de 1995. Ahora que Menem le había soltado la mano y se había quedado sin fueros la pregunta era si iba a decir todo lo que sabía. Y si lo decía, las consecuencias parecían estar a la vista de la tapa. Finalmente Erman guardó un prudente silencio. Falleció en 2007 sin que se lo llegue a juzgar por el tema armas y tampoco por enriquecimiento ilícito.

Desde Paraná, Daniel Enz cuenta “Cuando encarcelaron a la madre del Che”. Un documento histórico de un hecho ocurrido en abril de 1963 y que involucró a Celia de la Serna, madre del inmortal Ernesto “Che” Guevara. La señora Celia fue demorada durante diez días en Entre Ríos por disposición del presidente José María Guido, siendo trasladada a Concepción del Uruguay.

Gustavo Borda entrevista a quien fuera colaborador de “Humor”, el ex militar José Luis D’Andrea Mohr, que había publicado su nuevo libro titulado “Memoria debida”. El anterior trabajo de D’Andrea Mohr había sido “El escuadrón perdido” del cual “Humor” había mostrado algunos casos de soldados desaparecidos. “Este libro recién terminó de empezar” es el título en base a una frase suya y lo define como “El documento sobre el accionar de la última dictadura militar que inicia la época de la memoria definitiva en Argentina”.

Y llega el último gran informe de “Humor”: “Las muertes del menemismo”. Con ilustración de Andrés Cascioli, de lo que fuera la tapa del Nº 461 del 4 de octubre de 1995, producción periodística de Daniel Enzetti y Martín Correa y fotografías de Julio Juarez y archivo, “Humor” mostrará durante tres números las dudosas muertes ocurridas durante los diez años del gobierno de Menem. Desfilan nombres como Marcelo Cattáneo, José Estenssoro, Miguel de Escalada y Mario Bonino cuyos fallecimientos o desapariciones nunca fueron debidamente esclarecidos. Hay una entrevista al Dr. Eugenio Zaffaroni que declara: “En la Argentina actual hay métodos mafiosos”. El dossier continuará en las siguientes tres ediciones de “Humor”. Fue la despedida a este tipo de investigaciones e hizo acordar por el nivel mostrado a aquellas escritas por Hector Ruiz Nuñez o, mas acá en el tiempo, a la de Enrique Vazquez acerca de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

Daniel Enzetti entevista al actor Jorge Marrale, protagonizando en ese 1999 el unitario de Pol-ka “Vulnerables” por Canal 13, uno de sus grandes éxitos. “Soy un tipo que se aburre si no aprende” es el título del reportaje. Marrale también hacía teatro con la obra “Closer”, junto a Susú Pecoraro cuya crítica (regular) realiza en “La Bolsa del Espectáculo” Alberto Catena.

En la sección “La Zona” ya sin Pablo Marchetti, se muestra el trabajo del Adrián Iaies Trío bajo el título de “Gotán”. A cargo de “La Zona” de ese número está Alejandro Wassileff pero no sería definitivo.

Y llega también el último suplemento de “Humus”, el número 88. Cristian Sirouyán se despide escribiendo “Veda poco rigurosa – Limitan la pesca de merluza, pero los barcos salen sin control”. Imposible no acordarse de Fernando de la Rúa un año y medio mas tarde hablando de ese pez en el programa de Susana Gimenez ya siendo presidente. Vaya nuestro reconocimiento a Sirouyán. De la generación de Enzetti, Kiryluk y algunos otros bancó los trapos dignamente. Fue ladero de Lila Pastoriza en “Humus” e hizo también artículos individuales. La primera edición del suplemento ambiental fue en el Nº 319 de julio de 1992.

Fin de otro número con un final cada vez mas cercano. Como título de tapa se anuncia el comienzo del juicio a Cóppola presentando declaraciones exclusivas del jarrón que contenía la sustancia prohibida. A doble página la escribe Jimena Timor pero a pesar de su buena voluntad está muy lejos de aquellos artículos satíricos que tanto nos hacían reir.

“(…) - ¿Qué sensación le quedó después de escribir este libro?.

-Por un lado la alegría del trabajo hecho. Por el otro, el tener la certeza de que quedaba atado a la continuación de este trabajo para siempre. Porque este trabajo no terminó acá. Terminó de empezar. De tirar a la sociedad, y a todos los que buscan información, un modo de hacerlo. A los jueces, a los militares que siempre dijeron que acá no pasó nada. (…). Yo partí de la convicción de creer que se podía hacer. (…) Porque un periodista es un tipo que busca hasta que encuentra la verdad. Salvo que se quiera dedicar a la tristísima tarea de satisfacer editores con notitas. Lo que no es ser periodista. De última, es ser un redactor de cables que otro inventó”.

“Este libro recién terminó de empezar” (Fragmento). Reportaje de Gustavo Borda al ex militar José Luis DAndrea Mohr acerca del libro “Memoria debida”. Revista Humor Nº 556. 27 de mayo de 1999.

“Las muertes del menemismo”. Presentación. Revista Humor Nº 556. 27 de mayo de 1999.

