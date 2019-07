Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 555. 13 de mayo de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 11 números.

Casi en el final de la historia de “Humor” aparece la merecida tapa con Carlos Bianchi, si bien el motivo de verlo al Virrey en ese lugar tenía que ver con que cualquiera que derrotara a Menem o a alguien de su simpatía era bienvenido. En este caso, la victoria de Boca, al River de Ramón Diaz -menemista confeso- 2 a 1 en la Bombonera, servía para escribir “Otro riojano pisado”. Eran los días del ocaso político de Menem, coincidente lamentablemente con el de “Humor”. Y eran los días gloriosos para el Boca de Bianchi que desencadenaría en futuros títulos internacionales.

La interna justicialista en Capital Federal dejó heridos y uno de ellos era el ex funcionario radical Pacho O ’Donnell que había sido derrotado con denuncias de irregularidades en la votación. “Corach y Granillo inventaron nuevas formas de hacer fraude”, es el título del reportaje que le formula Daniel Enzetti . Corach había ganado y el tema lo trató “Humor” ya desde su portada en el número 553 del 14 de abril.

Oscar Muiño escribe “Triste, solitario y final” refiriéndose a lo que decíamos antes acerca de los días finales de Menem en el poder. “Empezó el largo adiós…”.

Un negocio que sigue dando que hablar -y vivir- hasta hoy. Daniel Enz, desde Paraná, escribe “El negocio de los Registros del Automotor en el país – La otra beca política”. Y expone en el copete: “El 80 por ciento de los titulares de los Registros del Automotor del país responden a un padrino político. Entre los mencionados había gente de todos los partidos políticos y hasta un militar. Granillo Ocampo, Enrique “Coti” Nosiglia, el general Martín Balza y hasta la “frepasista” Nilda Garré, futura ministra de Defensa de Cristina Kirchner. Una actividad muy redituable con clientes cautivos. Los titulares rara vez aparecían por los Registros (excepto cuando accedían a la recaudación) manejándose con gente de su confianza. La investigación es excelente y se nombra incluso a titulares del interior. La cantidad de Registros existentes en el país para 1999 era de 850.

Gustavo Borda aborda la polémica respecto a la publicación del libro “Historia Confidencial, La Opinión y otros olvidos”. Lo escribió Abrasha Rotenberg y lo editó Sudamericana. Borda entrevista a Rotenberg a quien se presenta como “co-fundador del diario”. Jacobo Timerman, fundador y director del diario, calificó al autor del libro como “un simple contador sin mayor importancia ni trayectoria en la historia del diario, ni siquiera podía entrar en la redacción”, restándole importancia a lo que ahí se expresa. Timerman falleció en noviembre de ese año. Rotenberg en 2000 volvió a la carga y escribió “La Opinión amordazada”.

Cristina Wargon escribe su última nota en ”Humor”: “Una de polacos – Inepto corazón”. Comenzó en diciembre de 1983 junto a la democracia recuperada y se mantuvo -mudanza a Buenos Aires incluída- 16 años en la publicación mas la edición de cuatro libros. Probablemente no hemos sido del todo justos con ella en estas crónicas pero expresamos nuestro reconocimiento.

Daniel Enzetti entrevista al actor Hector Bidonde: “La función bien entendida empieza por casa”. Bidonde, pese a la siempre eterna crisis, acababa de abrir su propia sala teatral con capacidad para 180 espectadores con el nombre de Paternal Teatro. Participando en ese momento en “Gasoleros” el actor también daba clases de actuación y en el futuro sería legislador por la ciudad de Buenos Aires.

En “Psicotelesis” Petisuí nos muestra a “La cocinerita que dio el buen paso”, Maru Botana. Conductora de “Todo dulce” en Utilísima Satelital, Botana se estaba abriendo camino en el mundo de los medios.

Otra despedida: Pablo Mar(chetti) en “La Zona” se dedica a comentar el nuevo disco de Andrés Calamaro, “Honestidad brutal”. “Dos discos de setenta minutos cada uno. Treinta y siete canciones. Ciento cuarenta minutos. Dos horas y veinte minutos. (…). Si no existiera el CD tendríamos tres discos y medio en formato vinilo”. La conclusión de Marchetti sirve como título: “Con quince temas estaba bien, Andrés”. “(…) Honestidad brutal tiene lo mejor y lo peor de Calamaro. Si nos abstraemos de esto último (…) el disco roza la excelencia no pocas veces. (…)”. Es el último artículo de Marchetti en “Humor” tras reemplazar a Gloria Guerrero en marzo de 1998 y ser durante un lapso no muy largo secretario de redacción de la revista. “La Zona” seguiría con autores rotativos destacándose entre todos ellos Martín Correa.

Con textos y fotos de Cristian Sirouyán se presenta el suplemento Nº 87 de “Humus”: “Los indígenas de Jujuy no quieren títulos de propiedad individuales – La larga lucha de los hijos de la Tierra”. La Constitución de 1994 reconocía el derecho de las comunidades aborígenes a la propiedad comunitaria de las tierras históricamente ocupadas por éstos. Pero la realidad era muy distinta.

“Pelota” además de comentar el fenómeno Boca – Bianchi – Palermo tiene el último homenaje de Walter Clos a don José Pepe Amalfitani, histórico presidente de Velez, al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Al igual que Panzeri, ya no habría mas homenajes porque no habría mas “Humor”.

“Poco y nada parece importarle a algunos funcionarios de Jujuy que desde 1994 la Constitución Nacional contemple la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas históricamente en los confines mas remotos del país por las comunidades aborígenes. Muy por el contrario, los títulos individuales parecen estar bastante mas a tono con los tiempos que corren, y nada entienden de lazos solidarios y desarrollo sustentable”.

“Los indígenas de Jujuy no quieren títulos de propiedad individuales – La larga lucha de los hijos de la Tierra”. Copete nota. Por Cristian Sirouyán. Revista Humor Nº 555. 13 de mayo de 1999.

Rochia. Revista Humor Nº 555. 13 de mayo de 1999.

