Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 287.

Revista Beatles. Programa Nº 287. Listado de canciones:

1 – Ride the Sky – Lucifer's Friend

2 – Free Baby - Lucifer's Friend

3 - Lucifer's Friend - Lucifer's Friend

4 – Since I've Been Loving You - Led Zeppelin

5 – First Movement – Moderato Allegro – Deep Purple

6 - Every Night – The Beatles