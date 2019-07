Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 553. 14 de abril de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 13 números.

Tapa que tiene que ver con la interna justicialista en Capital Federal donde competían el protagonista de la portada Carlos Corach, el converso al menemismo Mario Pacho O’Donnell, Granillo Ocampo (embajador en Estados Unidos) y un ignoto Jorge Arguello. Terminó ganando por cuatro puntos Corach pero con denuncias de fraude y clientelismo. El famoso “Voto cuota” con la futura promesa de completar la dádiva. En la primera página se muestra satíricamente el “modus operandi”.

Enrique Vazquez reaparece con estadísticas desoladoras y contundentes: “¿Llega la política?”. Hay una cierta esperanza hacia el final de la nota, tras los duros datos de lo que dejaba el menemismo.

Daniel Enzetti entrevista a María Isabel Mariani, primera Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Buscando como lo hizo hasta el fin de sus días a su nieta Clara Anahí. La querida Chicha recuerda aquellos aciagos días, transmite su esperanza como lo hizo siempre y, como dice en la tapa, no se extraña de los elogios de Menem hacia el torturador y asesino Patti, acusado por Mariani de haber participado en la invasión a su casa 15 días después del secuestro y desaparición de su nuera. “Botín de guerra” se titula la nota. Chicha falleció en 2018 sin poder conocer a su nieta. A su hijo lo mataron el 1º de agosto de 1977. El cadáver de éste y el de su nuera estaban enterrados en el osario común de La Plata.

Enrique Kedinger escribe su última columna económica. Dado que Argentina no podía salir del pozo, el verso preferido de los gurúes financieros y periodistas cooptados era que en Brasil se terminaba la crisis que impactaba aquí directamente. “Nadie puede decir que Brasil está hoy mejor. Al contrario, seguirá dependiendo de préstamos externos o deberá emitir moneda”. Podría haber sido escrita hoy. Kedinger termina su ciclo en “Humor” que había comenzado en el número 292 de junio de 1991. Brillante analista, anunció lo que vendría predicando en el desierto.

Daniel Enz, director de la revista entrerriana “Análisis”, medio que había cumplido nueve años, sigue con sus colaboraciones en “Humor”. Su investigación en este número se refiere a la condonación de una deuda millonaria efectuada por el gobernador de Entre Ríos Jorge Busti a un íntimo amigo de Duhalde, Américo Gualtieri que en Concordia manejaba Tevecom y Televisora Mesopotámica“. “Favores de campaña” es el título y ascendía a mas de 1.200.000 pesos / dólares, deuda que Gualtieri (que creció económicamente con la obra pública de la mano de Duhalde) tenía con la Dirección General de Rentas de Entre Ríos.

Análisis de Política internacional de Oscar Muiño: “Peligro de golpe en Rusia – Los ataques sobre Yugoslavia. 1ª Parte”.

Una nueva agresión de la OTAN , de la mano de Estados Unidos, estaba en marcha. El presidente ruso era Boris Yeltsin y Muiño escribe: “¨Para la nueva nomenclatura civil y militar rusa una cosa es haber perdido el rol de superpotencia y otra, muy distinta, desaparecer del mapa de las decisiones europeas”. El feroz ataque se prolongó hasta junio, dentro del marco de lo que se conoció como “Guerra de Kosovo”. En 2003 Yugoslavia pasó a llamarse Serbia y Montenegro. En cuanto a Rusia, Vladimir Putin puso las cosas en su lugar.

Comienza “Picadillo Circo”. Daniel Enzetti y una cálida charla con Aída Luz. La entrañable actriz declara: “El actor tiene el vicio de comer”. Aída, de 82 años en ese momento, había vuelto al teatro de la mano de Oscar Barney Finn con “La reina de la belleza”, junto a Leonor Manso, Pablo Rago y Alejandro Awada. Sin dejar de hablar sobre la actualidad, Aída recuerda nombres y momentos de su extensa trayectoria.

Llega la última nota de Hugo Paredero. En “El Jardín de los Carozos” comenta tres estrenos televisivos de la temporada: “Por el nombre de Dios” con Alfredo Alcón y Adrián Suar; “El Show de Videomatch” (“Poco twist y muchos gritos”) y “Vulnerables” (“Todos dicen ‘psi’ quiero”), unitario de Pol-Ka por Canal 13. El gran Hugo termina un ciclo de 20 años en la revista aunque discontinuados. Crítico genial, creador de un estilo propio mordaz e irónico que mas de una vez lo obligó a pagar entrada en los teatros, Paredero se va de “Humor” antes que “Humor” se vaya de él. Y, como dijo en el prólogo del libro de Diego Igal: “Para no morir de tristeza” (o algo parecido).

Picadillo Circo termina con mini entrevistas a Laura Oliva (“Infómanas”) y Juan Di Natale (“CQC”) y un homenaje a “El hombre que sonrió una vez” Buster Keaton celebrando la edición de un video con su biografía.

Pablo Mar(chetti) en “La Zona” , al igual que Gloria Guerrero en la anterior visita (Nº 499, marzo de 1997), destroza a Kiss. Martín Correa, quien se haría cargo de la sección en breve se suma a la (mala) crítica. “Kiss es un clásico argentino, pero mal”, dice Marchetti. La banda se presentó en River el 10 de abril de 1999.

En “Pelota”, nota de color respecto a Martín Palermo y su expulsión por bajarse los pantalones para festejar un gol frente a Newell’s Old Boys (“Menem se los bajó tantas veces y no lo echaron”) y, por última vez, Walter Clos recuerda a Dante Panzeri al cumplirse 21 años de su fallecimiento. Ya no habría mas recuerdos ni mas “Humor” para el año 2000.

“El 24 de noviembre de 1976 un grupo de choque comandado por Ramón Camps ocupó la casa de su hijo Daniel, que había salido diez minutos antes, pero acribilló a balazos a su nuera Diana Teruggi y a tres militantes de la agrupación Montoneros que la acompañaban. ‘Chicha’, como le dicen sus amigos, todavía busca con la fuerza del primer día. María Chorobik de Mariani ocupó espacio en los medios la semana pasada, cuando acusó al torturador y protegido del presidente Menem, Luis Patti, de haber formado parte de la patota que quince días después de aquel ataque invadió su casa en La Plata. ‘Los años pasan y uno no sabe que lejos o que cerca está el final’ -dice-“. (…).

“Botín de guerra” (Fragmento Copete). Reportaje de Daniel Enzetti a María Isabel “Chicha” Mariani. Fotos de Julio Juarez. Revista Humor Nº 553. 14 de abril de 1999.

“(…) En estos años nos han sometido a una tortura continua, porque no hay peor cosa para el ser humano que no saber, no conocer. Las abuelas y las madres se van muriendo, pero por suerte como decíamos antes, los hijos de desaparecidos ahora toman la bandera y piden con mas fuerza. La juventud es muy importante, a veces una piensa que sobre sus hombros lleva mucho peso, demasiado”.

Botín de guerra” (Fragmento). Reportaje de Daniel Enzetti a María Isabel “Chicha” Mariani. Fotos de Julio Juarez. Revista Humor Nº 553. 14 de abril de 1999.

Ediciones de la Urraca en La Feria del Libro. Retiración de tapa Revista Humor Nº 553. 14 de abril de 1999.

“Pedacitos de vida rota”. Por Eduardo Galeano. Revista Humor Nº 553. 14 de abril de 1999.