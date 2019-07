Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 286.

Revista Beatles. Programa Nº 286. Listado de canciones:

1 – Friday the 13th – Atomic Rooster

2 – And So To Bed - Atomic Rooster

3 – Broken Wings - Atomic Rooster

4 – Winter - Atomic Rooster

5 – Decline and Fall - Atomic Rooster

6 – Celebration Day – Led Zeppelin

7 – Child In Time – Deep Purple

8 – Pueblo nuestro que estás en la tierra – Pedro y Pablo

9 – Baa Baa Black Sheep – The Beatles

10 – Whole Lotta Shakin' Going On – The Beatles

11 - Whole Lotta Shakin' Going On – Jerry Lee Lewis

12 – Johnnie B. Goode - MonaLisa Twins

13 – Drive My Car - MonaLisa Twins

14 – I Saw Her Standing There - MonaLisa Twins

15 – I'll Be Back - MonaLisa Twins

16 – World Without Love - MonaLisa Twins

17 – God Only Knows - MonaLisa Twins

18 – California Dreamin' - MonaLisa Twins

19 – San Francisco - MonaLisa Twins

20 – Morning Has Broken - MonaLisa Twins

21 – If I Fell – MonaLisa Twins

22 – Please Please Me - MonaLisa Twins

23 – Day Tripper - MonaLisa Twins

24 – Every Day I Have To Cry - Johnny Rivers