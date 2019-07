Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 552. 31 de marzo de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 14 números.

Excelente tapa de Andrés Cascioli para mostrar el ocaso de un dúo que supo tener -cada uno en su metier- un poder inmenso. Bernardo Neustadt, fuera de la televisión abierta desde 1998 y Carlos Menem que, tras la derrota electoral del Justicialismo en Catamarca, veía esfumarse sus sueños de perpetuarse en la Casa Rosada. La portada muestra el nefasto balance de 10 años incluída la quiebra de Racing, club del cual Neustadt era hincha. “No nos dejen solos” piden ambos en una “Charla íntima de una pareja en retirada”. Y lo que antes era éxito de seguidores asegurado ahora era una soledad inmensa. A Menem comenzaban a abandonarlo sus propios acólitos y la Corte Suprema de mayoría automática tampoco era ya un cheque en blanco para habilitar todas las trapisondas menemistas. Cada cual cuidaba su propia quinta. Y no la de Olivos precisamente.

Semana Santa siempre traía novedades. Un bananero general golpista paraguayo, Lino Oviedo, huyó de su país en medio de una grave crisis institucional que incluía la destitución del presidente. Acusado de participar del asesinato del vice-presidente de Paraguay Luis María Argaña, Oviedo pidió asilo en Argentina y Menem se lo concedió. En la primera página “Humor” muestra al “Oviedo de Pascua” poniendo énfasis en la escasa estatura del militar (1,54 mts.). Finalmente huyó del país en diciembre de 1999, un día antes que asuma la presidencia Fernando de la Rúa. Falleció en un accidente de aviación en 2013 cuando ya estaba lanzado como candidato a presidente. Álvaro Abós se había ocupado de él en el Nº 476 del 2 de mayo de 1996 cuando se había sublevado contra el gobierno de su país. Como se puede apreciar, reincidió. Sería protagonista de una de las últimas tapas de “Humor”.

Informe de Daniel Enzetti con fotografías de Julio Juarez: “Los trenes mas caros del mundo”. De los mas grandes robos menemistas (y eso que hubo unos cuantos): El servicio de trenes había sido privatizado pero según los pliegos de licitación las reparaciones de los vagones corría a cargo del Estado. Y encima con una sobre facturación astronómica que llegaba al 3.000 por ciento. A eso se agregaba los despidos de personal y la complicidad, no solo del gobierno sino también del gremio ferroviario, uno de los mas abyectos y obsecuentes con el gobierno de Menem.

Ausente con aviso Enrique Vazquez (según recuadro), Oscar Muiño escribe la página política con “Las desgracias nunca vienen solas”. Definitivamente Menem había perdido la buena estrella. Cortes de luz, caída de los precios internacionales para las exportaciones, Catamarca y la crisis brasileña. Justicialistas, jueces y empresarios comenzaban a abandonar el buque menemista. El único “logro” del gobierno era dar asilo…al general Oviedo.

Daniel Enz desde Entre Ríos escribe “El fantasma de San Ignacio”. Tiene que ver con la herencia del empresario Alfredo Yabrán y San Ignacio es el nombre de la estancia que la firma Yabito S.A. (propiedad de los herederos) había puesto a la venta. Según Enz, los bienes de Yabito estaban valuados en 400 millones de dólares, de los cuales Toto Yabrán, hermano de Alfredo, poseía el 20 por ciento.

Enrique Kedinger y otra frase profética acerca de lo que vendría: “El sistema financiero argentino continúa tan endeble que no precisa gran cosa para quebrarse”. Un año y nueve meses antes del estallido con corralito incluido.

Segundo artículo de Jimena Timor: “En tu pliegue de tu talle – Ese probador tan temido”.

Gustavo Borda presenta el libro “Decíamos ayer” de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta publicado por Editorial Colihue. “Un trabajo que, mediante la reproducción de 300 tapas, 200 citas textuales y una decena de notas y artículos, hace un recuento de la actividad periodística durante la época de la dictadura”. Es interesante remarcar -y de hecho, Borda lo hace- que desde marzo de 1984 y durante varios números “Humor” fue pionera en ese tipo de investigación con “ Miseria de la prensa del Proceso”. Serie a cargo de Carlos Daniel Gabetta y Sergio Joselovsky.

Muy buena entrevista a un lúcido Alfredo Casero por parte de Daniel Enzetti. Convocado por Adrián Suar para el ciclo “Vulnerables”, Casero deja interesantes definiciones: “Dios debería castigar a quien lastima a los artistas”; “Cha Cha Cha forma parte del acervo cultural”; “La comicidad es complaciente, el humorismo no”; “Hubo de su parte terribles faltas de respeto” (refiriéndose a Pergolini). “Guinzburg no me hace reir”. Con un proyecto de TV frustrado en donde se le fueron sus ahorros (“La casa chorizo”) y haciendo “Solo para entendidos” los fines de semana en el Teatro Concert, este es el Casero que preferimos recordar. Hay un párrafo para Tato Bores: “Tato vuelve al 13 hermano. Es lo que nos queda”.

Y precisamente, la página siguiente es para anunciar el regreso con gloria de Tato “La leyenda continuará” Bores. Se presenta formalmente “La Argentina de Tato”, ciclo mensual que, en principio, duraría cuatro capítulos de una hora de duración cada uno. Los hijos de Tato, Alejandro y Sebastián Borensztein mas Pedro Saborido (futuro libretista de “Todo por dos pesos” y “Peter Capusotto y sus Videos”) eran los guionistas y Emilio Cartoy Diaz el productor general. Participaron invitados como Alejandro Dolina, Daniel Rabinovich, Natalia Oreiro y el propio Alfredo Casero. Se seleccionó material entre 180 horas de grabaciones (una ínfima parte). “La Argentina de Tato” se transformó en un clásico que el canal Volver repite al menos 3 o 4 veces al año. Una pena que no se aproveche todo lo que Tato dejó grabado para la eternidad y que está tan vigente. Escribe Marcela Cairoli.

Pablo Mar(chetti) cubre en “La Zona” el concierto de Joäo Gilberto y Caetano Veloso en el Gran Rex. Adjetivos como “Memorable” y frases como “algo que difícilmente se repita en un escenario del mundo” son la introducción para que Marchetti hable acerca de la importancia de la bossa nova en la música popular. Gilberto falleció el 6 de julio de 2019 a los 88 años.

Suplemento Nº 85 de “Humus” y Cristian Sirouyán escribe: “Temores cerca del Paraíso – Calafate, a un paso del Glaciar Perito Moreno, crece sin planificación”. Parte del copete dice: “Por fin, la comunidad y las autoridades comunales de Calafate y el gobierno de Santa Cruz cayeron en la cuenta que ese reducto de aire puro y naturaleza generosa (…) requiere de mayor infraestructura e inversiones si pretende despegar de la mano del desarrollo turístico”. (…) Los servicios básicos son insuficientes”. El gobernador de Santa Cruz para esa época era Nestor Kirchner.

Comienzan las despedidas finales en “Humor”. Es la última entrega de “Protección al Menor”, la legendaria historieta de Meiji que contó inicialmente con los dibujos de Tabaré para continuar luego Raúl Fortín. Una de las mas icónicas de la revista que dejó enseñanzas imperecederas.

“(…) Los hados ya no son propicios. El viento ha cambiado y la fortuna sonríe a los nuevos capitanes. En la Casa Rosada empieza a escribirse la crónica de los días de derrota”.

“Éramos pocos y cayó Oviedo” (Fragmento Recuadro). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 552. 31 de marzo de 1999.

“Humor y los ‘colegas’ durante el Proceso”. Revista Humor Nº 552. 31 de marzo de 1999.

“(…) A Tato le gustaba la política, la quería. Marcaba la diferencia entre un chiste contra un político y el respeto a la investidura. Supo opinar: ‘En el mundo entero hay un clima generalizado contra los políticos. Pero si no hay políticos, ¿Quién es el que está al frente de un país?. Hay que bancarse a los políticos chorros, a los imbéciles, porque siempre aparece uno que no es tan imbécil ni tan chorro. Cuando me dicen que fulano es un bandido yo digo, y bueno, ¿por quien me lo cambiás?. ¿Por un general?”.

“Regreso con gloria - Tato La leyenda continuará” (Fragmento). Por Marcela Cairoli. Ilustración: Andrés Cascioli. Revista Humor Nº 552. 31 de marzo de 1999.