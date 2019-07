Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 285.

Revista Beatles. Programa Nº 285. Listado de canciones:

1 – Hush – Deep Purple

2 – Wring That Neck – Deep Purple

3 – Inmigrant Song – Led Zeppelin

4 – Friends – Led Zeppelin

5 – Los elefantes – Almendra

6 – Dusk – Génesis

7 – Negro in Reserve (Hole in the Heart) – The Beatles

8 – Please Mrs. Henry – The Beatles

9 – Please Mrs. Henry – Manfred Mann

10 – A quien corresponda - Joan Manuel Serrat 11 – A Usted - Joan Manuel Serrat 12 – Porque la quería - Joan Manuel Serrat 13 – Una de piratas - Joan Manuel Serrat 14 – Las malas compañías - Joan Manuel Serrat 15 – Esos locos bajitos - Joan Manuel Serrat 16 – Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue felíz - Joan Manuel Serrat 17 – No hago otra cosa que pensar en tí - Joan Manuel Serrat 18 – Hoy puede ser un gran día - Joan Manuel Serrat 19 – She's Gonna Win – Bilbo