Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 511.

Bonus Track Nº 151 - LP "Let it be"

Título de la canción: "Please Mrs. Henry""

Autoría: Bob Dylan

Fecha de grabación: 3 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Otra canción de Bob Dylan compuesta entre 1967 y 1968 mientras Dylan se recuperaba de su accidente en moto. Oficialmente vería la luz recién en 1975 en el álbum "The Basement Tapes". Los Beatles, con George Harrison a la cabeza, la interpretan en el segundo día de sesiones para el proyecto "Get Back / Let it be".