Rafaela.com

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 16 números.

Con flamante dirección de correo electrónico puesta en tapa y que ya había aparecido en el número anterior se presenta este número con la que sería la fórmula presidencial del Justicialismo para 1999: el “chabón” Eduardo Duhalde (candidato a presidente) y Ramón Ortega (vice).

Para 1999 el tema “Estoy saliendo con un chabón” de Los Sultanes rompió todo y fue el boom de ese verano. No había medio que no lo difundiera ni boliche en donde no lo bailaran. Una verdadera invasión en un éxito que el grupo no pudo repetir. Con una temática gay efectiva y exagerada que hoy luce (por suerte) desactualizada, Los Sultanes vendieron de “Zona Roja”, CD que incluía esa canción 300.000 unidades. Una locura.

Ortega aparece en la tapa cantando la canción de los Sultanes mirando a Duhalde que lo observa embelesado. Para ese momento no había nada definido en cuanto a candidaturas y la interna peronista hervía. En la primera página se muestra la letra pero adaptada a la coyuntura política.

Enrique Vazquez escribe “En busca del clon”. Menem lucía desesperado por no forzar una re-reelección y todos desconfiaban de todos. Menem de Duhalde y De la Rúa y viceversa. El artículo de Vazquez es interesante exponiendo las premisas liberal – menemistas que son las mismas que sufrimos en la actualidad. Pese al pesimismo imperante el mensaje final de la nota intenta ser optimista: “Ojalá, a pesar de la desvastación cultural y la amnesia histórica que nos deja el menemismo, nuestros dirigentes recuerden que se arriesgan a la vindicta pública”.

El feroz corte de energía sufrido por los porteños da nuevas ideas para rebuscarse: Peni dibuja “Locales para cuando no hay luz, ni agua ni gas – Del locutorio al aguatorio”. Se agregan los “Luztorios” y los “Gasorios”.

Daniel Enzetti, con fotos de Julio Juarez escribe “La mansión del Conde”. El ex diputado José “Conde” Ramos que integraba a comienzos de los años ’90 el Grupo de los Ocho que se oponía firmemente a las privatizaciones menemistas, para finales de la década se había convertido en delfín del ministro Carlos Corach. Un ex socio lo había denunciado por amenazas y extorsión.

De la misma manera que su rebeldía desaparecía, su patrimonio había crecido exponencialmente durante esos años. Poseía un loft de 500.000 dólares en el exclusivo Palacio Alcorta, un campo de 300 hectáreas en Villaguay, mas dos departamentos en Capital Federal y tres casas en Paraná y acababa de regalarle un barco a su hijo. Enzetti investiga ese impresionante (y sospechoso) incremento patrimonial. Junto con el senador Augusto Alasino (investigado por enriquecimiento ilícito) dominaban el PJ de Entre Ríos. Formula declaraciones el ex socio de Ramos, Alberto Lopez y transcriben un fragmento del reportaje que Mona Moncalvillo le efectuara en el Nº 256 de noviembre de 1989 cuando todavía era un idealista luchador en disidencia con el menemismo.

Adolfo Rodriguez Saá se lanzaba a la presidencia. Con viñetas dibujadas por Ceo “Humor” presenta “El voto consolador” recordando el affaire ocurrido en el motel “Y…No C” de San Luis en 1993 en donde “el Adolfo” estuvo involucrado junto con Nélida Esther “la Turca” Sesín.

El dramático apagón de varios días que sufrieron muchos porteños es el tema que trata Oscar Muiño en su nota “¿Qué hacemos con las ex empresas del Estado? – Así no se puede seguir”. Dado que el pasado no va a volver, Muiño se pregunta que hacer con los servicios privatizados.

Enrique Kedinger escribe “Estrategias para liquidar la República” con el intento menemista para eternizarse a cualquier precio.

Con nuevo logotipo en “Picadillo Circo”, Daniel Enzetti y Marcela Cairoli escriben “Mal tiempo para las noticias”. La información ya no era el negocio de principios de la década y los canales de aire habían reducido la duración de los noticieros o, directamente, levantándolos en ciertos horarios . Una tendencia que se daba en todos los canales con el agregado que las noticias se mostraban lavadas a la gente porque para “pálidas estaba la vida”.

Reaparece Gustavo Borda entrevistando a la periodista y futura legisladora Norma Morandini. “Menem usó al Estado como su harén” es el título. Tiene que ver con el libro que Morandini publicó por Editorial Sudamericana bajo el nombre -justamente- de “El Harén”. Trata sobre los inmigrantes árabes en Argentina y “el intrincado camino que recorrieron en nuestro país. Entre otros, habla de Menem, Zulema y Seineldín. En ese momento a autora era periodista de medios del Grupo Clarín. En 2011 acompañó a Hermes Binner en la fórmula presidencial para las elecciones de ese año.

Otra de Gustavo Borda: “Trenes menemistas”. “Mientras el servicio sigue mostrando fallas graves, los concesionarios gastan fortunas en folletería anunciando cual será la verdadera revolución: un shopping en cada andén y metros y metros de sectores comerciales para poder comprar de todo aunque sigamos viajando mal…”.

Lo habíamos anticipado en la entrega anterior: Pablo Mar(chetti) cubre el concierto de Charly García en el ciclo Buenos Aires Vivo en Puerto Madero ante 200.000 personas que cantaron las canciones que Charly ya, a esa altura, no podía cantar. García finalmente no hizo la representación de los vuelos de la muerte tirando muñecos al Río de la Plata. En plena pelea con Andrés Calamaro, uno de los invitados al show fue Javier Calamaro a quien Charly presentó como “Mi cuñado”. Las Madres de Plaza de Mayo subieron al escenario mientras Charly tocaba “Kill My Mother” (“Mata a mi madre”). No hay remate. Hay una bonita ilustración de Mauro Cascioli (uno de los hijos de Andrés) mostrando muñecos.

Suplemento Nº 84 de “Humus” y otro tema grave: “Japón quiere cazar este año 440 ballenas – La furia oriental amenaza la Antártida”. Los fines “científicos” que argumentaban los japoneses para tal carnicería no eran creíbles. Escribe Cristian Sirouyán.

“(…) Los contratos de concesión fijan esas tarifas en dólares. Así que si en el futuro el peso fuera devaluado, las tarifas mantendrán su valor en ‘verdes’. El costo de vida, en tal escenario, se convertiría en insoportable. (…)”.

“¿Qué hacemos con las ex empresas del Estado? – Así no se puede seguir” (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 550. 4 de marzo de 1999.

“(…) Es cierto. Hay un pequeño grupo de incondicionales que insiste en hacernos creer que ‘Say No More’ o ‘El Aguante’ son obras maestras. De eso también vive Charly. Pero ellos no son las 200.000 personas que lo ovacionaron en Buenos Aires Vivo, porque sino esos discos hubieran sido grandes éxitos de ventas. Los otros van a ver a un personaje que es parte de su historia emocional (personal y colectiva) y que ahora es como esos borrachos de barrio, al que todos quieren por costumbre, (…)”.

“Charly sin sus muñecos” (Fragmento). Por Pablo Mar(chetti). Ilustración de Mauro Cascioli. Revista Humor Nº 550. 4 de marzo de 1999.

