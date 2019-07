Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 510.

Bonus Track Nº 150 - LP "Let it be"

Título de la canción: "Negro in Reserve"

Autoría: Lennon-McCartney-Harrison-Starkey

Fecha de grabación: 3 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Breve ejecución de este tema inédito de Los Beatles interpretado en el segundo día de sesiones del proyecto “Get Back / Leti t be””.