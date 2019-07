Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 548. 4 de febrero de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 18 números.

La pelea Menem-Duhalde se vuelve a meter en esta tapa de Humor. Ambos “contendientes” se habían vuelto a ver después de bastante tiempo para la inauguración de la ampliación de la Ruta 2 que lleva a Mar del Plata. Por esos “efluvios” de tener a Menem en el palco, a los dos días se armó un embotellamiento infernal tras un corte de ruta por parte de vecinos que exigían una rebaja en el peaje. Mas tarde diluvió en forma intensa y tras cartón se anunció que el verano ’99 iba a ser el mas frío de los últimos 20 años. Como para que Duhalde diga “no me ayudes tanto” y como para que nadie quiera largarse por la Ruta 2. “Humor” se pregunta: “¿Quién invocó la mufa?”. Podríamos decir, alguien a quien le decían (o le dicen) Mendez.

A 10 meses y 10 días que venza el mandato de “Carlitos” Menem, Enrique Vazquez escribe “Fotos que hablan pero no convencen”. Foto 1: De la Rúa y Fernandez Meijide en el Foro Económico Mundial de Davos. No se lo ve pero estaban sentados casi junto a Domingo Cavallo. Foto 2: el canciller de las relaciones carnales Guido Di Tella estrecha su mano con el secretario general de la ONU Khofi Annan. Se los ve junto a Dante Caputo (ex ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín) y el dirigente radical Marcelo Stubrin. También estaba el socialista Guillermo Estevez Boero. Vazquez expone (una vez mas) los antecedentes de Di Tella (dólar recontra alto en 1989) y Cavallo (traidor a la patria). Y se pregunta “¿Qué significa cambiar todo pero no cambiar nada?”. Clarividencia pura.

El fantasma de la dolarización pretendía volver a instalarse. Una nefasta idea que sobrevolara en su momento en la cabeza del ex ministro Cavallo y que, con el asesoramiento de éste, terminó adoptando Ecuador. Las viñetas humorísticas las brinda Ceo a través de “De país bananero a país hot dog”. “

Daniel Enzetti entrevista a Hernán Lopez Echague, periodista alguna vez agredido por la patota del Mercado Central liderada por Juan Carlos “Batata” Piriz que respondía a Alberto Pierri. El motivo del reportaje es el libro escrito por Lopez Echague con “La historia del Sinatra argentino”. Nos referimos a Ramón Ortega y a “Palito, detrás de la máscara”.

El libro hace hincapié en varias cuestiones del entonces precandidato presidencial. Por empezar tres anécdotas: 1) A punto de debutar en televisión, Palito se entera de la muerte de su hermana. Actúa igual. 2) Ya siendo una estrella su hermano le pide ayuda económica y él no lo atiende. 3) A pedido de su padre vuelve a cantar a Lules, Tucumán (su pueblo natal) y él va pero criticando a todo el mundo y tratándolos de pobres tipos.

Mas del libro: Irregularidades en el manejo de Sadaic en Miami cuando fue nombrado representante en esa ciudad de Estados Unidos. Y por supuesto todo el tema de la visita de Frank Sinatra a Buenos Aires traído por él, la pérdida económica tras pedir una ayuda al gobierno de facto de Viola que nunca llegó y su amistad con el brigadier Basilio Lami Dozo, en cuyo despacho se gestaron en cierta manera las películas “Brigada en acción”, “Dos locos en el aire” y hasta la venida de Sinatra.

Para terminar, hay tres páginas del libro de Lopez Echague que relatan aquel mítico festival en Obras organizado por Hum® y La Trastienda cuya primera función de las tres programadas se realizó el mismo día que el debut de Sinatra. En su momento dijo Ortega: “Humor se me vino encima con todo. Siempre me dieron, por eso de no comprometerme. Claro, ellos le daban a los militares, que los desaparecidos, que todas esas yerbas”. La primera noche de Sinatra organizaron un recital en Obras con todo el zurdaje”. Tras la edición del libro, Palito inició un juicio al periodista.

Título de tapa: En Punta del Este un camarista argentino fue atrapado “in fraganti” con productos en su campera no pagados. Peni, dibujante de Desvínculos, se atreve con dos páginas sobre el tema. “Los jueces entran por una puerta y salen por la otra”.

“Humor” vuelve a tocar el tema de la condena a Tomás Sanz por parte de la Corte Suprema de mayoría automática menemista. “Esta justicia borra con el codo lo que escribe con la mano”. Pone como antecedente que cinco años atrás un caso similar ocurrido con dos periodistas de la revista “El Porteño” terminó en absolución de los involucrados. El juez que los sobreseyó era un tal Martín Irurzún, creador de la doctrina que lleva su apellido y que se usa en la actualidad de acuerdo a la cara (o a la identidad política) del damnificado.

Atravesado por una crisis similar a la Argentina (con una Argentina hiper dependiente del vecino país), Brasil celebró elecciones que determinaron la derrota de Lula da Silva frente al presidente neoliberal Fernando Henrique Cardoso que de esta manera comenzaba su segundo mandato. Una campaña del miedo (“Si gana Lula estalla todo”) contribuyó a que Cardoso mantenga el poder y que continúen insolubles los problemas brasileños. Oscar Muiño escribe “¡Menos mal que perdió Lula!” para, irónicamente, desmitificar el verso de siempre. Lula tuvo revancha en 2003 ejerciendo dos mandatos que sacó de la pobreza a millones de brasileños. Coherentemente hoy purga con prisión esa afrenta.

“Mas que un proyecto serio, una picardía palaciega – La Dolarización”. La nueva genial idea de los cráneos menemistas. Escribe Enrique Kedinger y en el copete pone: “Sin rumbo en la peor mishiadura desde 1932 / 1940, Argentina languidece bajo un gobierno autista (lo trasluce la propuesta dolarizadora) y una oposición sin muchas ganas de serlo”. Semejante delirio no tuvo eco pero nunca hay que descuidarse. La nota de Kedinger complementa la humorística dibujada por Ceo.

La gran Niní Marshall abre “Picadillo Circo” a través de un informe de Daniel Enzetti: “Niní, divino tesoro”. Un rescate de sus monólogos celosamente guardados por ella y luego por su familia, iba a permitir la edición de diez compactos con lo mejor de Niní. 25 horas de grabación en cinta fueron seleccionadas para CD’s de 55 minutos de duración cada uno. Se trataba de programas realizados en Radio El Mundo durante los años ’60 con Juan Carlos Thorry de partenaire y la presentación de Jorge “Cacho” Fontana. Catita, Mónica, Jovita, Belarmina, doña Pola y todos los personajes de la única y maravillosa Niní Marshall. Se presentan fragmentos de algunos libretos de la radio con los personajes de Niní.

Quizás a falta de otro tema, Pablo Mar(chetti) en “La Zona” vuelve a comentar discos. Se destacan “Black” de Rubén Rada “Acústico” de Rita Lee y “Mystic Love” de Los Pericos.

En la edición Nº 83 de “Humus” Cristian Sirouyán escribe “Avanza la depredación del Bosque de Cariló – Corran los árboles, se viene el cemento”. Pese a leyes de protección al medio ambiente, “la naturaleza sigue cediendo terreno frente al avance de las obras y los negocios sin control”. En “Buena vida” de Francisco N. Juarez (siempre en la última página) se ensalzan las bondades de Areco para hacerse una escapada durante las vacaciones.

“Sus recitales a metros de los campos de concentración tucumanos; la amistad con el brigadier Basilio Lami Dozo; las coimas que no fueron cuando contrató a Sinatra; los 400.000 dólares que perdió Sadaic durante su gestión como representante en Miami…Algunos de los temas que Lopez Echague trata en la reciente investigación (…) a Ramón Ortega (…)”.

“La historia del Sinatra argentino”. Fragmento copete. Entrevista de Daniel Enzetti a Hernán Lopez Echague. Revista Humor Nº 548. 4 de febrero de 1999.

“Frank, la mafia y aquel recital de Hum®”. Del artículo “La historia del Sinatra argentino”. Reportaje de Daniel Enzetti a Hernán Lopez Echague. Revista Humor Nº 548. 4 de febrero de 1999.

“Niní, divino tesoro”. Por Daniel Enzetti. Fotos: Ramón Cavallo. Primera página. Revista Humor Nº 548. 4 de febrero de 1999.