Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 283.

En Revista Beatles terminamos con dos LP’s claves: “Layla” de Derek and the Dominos (y contamos la historia esta maravillosa canción) y “Sticky Fingers” de los Rollings Stones. En las “Get Back Sessions, Beatles en plan Dylan.

Revista Beatles. Programa Nº 283. Listado de canciones:

1 – Layla - Derek and the Dominos

2 – Thorn Three in the Garden - Derek and the Dominos

3 – Dead Flowers - The Rolling Stones

4 – Moonlight Mile - The Rolling Stones

5 – Verde llano – Almendra

6 – Leves instrucciones – Almendra

7 – How Do You Tell Someone – The Beatles

8 – The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo) – The Beatles

9 - The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo) – Bob Dylan

10 – El Matemático – Irreal

11 – Cucarachas para el desayuno – Irreal

}12 – Tango Ma Non Troppo – Irreal

13 – El gigante de ojos azules – Irreal