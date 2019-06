Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 546. 6 de enero de 1999.

Y aunque parezca mentira, entramos en el último año de publicación de “Humor”. Un 1999 que para la revista terminaría en el mes de octubre.

Una tapa merecida para alguien que en toda su carrera política (no le quitamos méritos a la deportiva) fue un “ni”: Carlos Alberto Reutemann. El “Forromula 1”, Gobernador de Santa Fe entre 1991 y 1995, se preparaba para volver a ocupar ese puesto en 1999 hasta fines de 2003 en donde lo sorprendió la mayor inundación que sufrió la ciudad santafesina. “Nadie me avisó” declaró como para deslindar su responsabilidad. Aclaremos que Reutemann en la actualidad es senador casi vitalicio y sigue siendo lo mismo. Rara vez se escucha su voz en el Senado, cuando se hace presente, claro está.

Para fines de 1998 y comienzos de 1999, Menem y Duhalde lo querían utilizar (u otro verbo que tiene que ver con el aditamento que envuelve su cabeza en la tapa) para dirimir su interna (su pelea mejor dicho) dentro del Justicialismo. Pese a que “Lole” había declarado “No acepto que me usen para la interna”, lo cierto es que fundamentalmente Menem lo quería como candidato para disputar la candidatura presidencial con Duhalde. Al final el candidato fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Reutemann fue gobernador de Santa Fe. En 2002 expresó “vi algo” para declinar la oferta del propio Duhalde que, como presidente provisional lo quería para ganarle a Menem. Parece un trabalenguas pero fue así.

Novedades en el tema venta ilegal de armas. La Corte había designado perito oficial al ingeniero Marcos Sales quien fuera consultado un par de años atrás por la revista sobre la explosión de Río Tercero. “Otra muestra de la seriedad de nuestra investigación” dice “Humor”. Enrique Vazquez hace “Lecturas de verano” acerca de la actualidad política de comienzos de año

Daniel Enzetti escribe: “Pastillas puerta a puerta – Llenando el cupón tiene el remedio en su casa”. Bonitas promotoras llevaban los productos con un cupón para que el cliente (no paciente) rellene y saltee de esa manera la receta médica. El diputado socialista Hector Polino declara: “Estamos frente a una actitud criminal”.

Tras Cristina Wargon que relata un percance de Juan Leyrado en su personaje Panigassi de Gasoleros que durante una escena en que besaba a Roxy (Mercedes Morán) perdió un postizo de tres dientes (increíble pero real) vamos a Picadillo Circo que comienza con una entrevista de Daniel Enzetti al empresario Hector Cavallero cuyo título es: “Prefiero un minuto de pie antes que toda una vida de rodillas”. Cavallero había sido entrevistado por Mona Moncalvillo en el Número 30 de marzo de 1980. Casi 18 años atrás.

Sorpresa de fin de año: Fran Drescher de “La Niñera” pasó la navidad en Buenos Aires como artista de Telefé por donde se emitía la serie. Petisuí cubre la visita de la actriz que pasó por los programas de Susana Gimenez y Marcelo Tinelli.

Primera nota de Marcela Cairoli que se quedaría hasta el final de “Humor” (o sea, los últimos 20 números). Su primer opus es “La risa no es cosa fácil”. Hace hincapié en la difícil tarea de los guionistas en los programas humorísticos que aún quedaban a fines de los ’90.

En “La Zona”, Pablo Mar(chetti) entrevista a los integrantes de Attaque ’77 que tenían nuevo disco bajo el brazo: “Otras canciones” en donde hacían covers de Gilda (“No me arrepiento de este amor”), Alberto Cortéz (“Callejero”), Abba, Roberto Carlos (“Tú eres mi amigo del alma”), Leo Maslíah, y Erasure entre otros. Lo presentaban en Obras. Fue uno de sus discos mas exitosos.

“Pelota” en edición limitada por vacaciones presenta a Walter Clos que escribe sobre una encuesta realizada por el Círculo de Periodistas Deportivos para elegir al “Deportista del siglo”. La misma, igual que el siglo 20, estaba a punto de terminar. Los candidatos eran Roberto De Vicenzo, Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas, Carlos Monzón y Diego Maradona. Finalmente fue elegido este último lo que motivó la queja del periodista de “Humor”.

Un número que ofrece todavía “Vulgata” del gran Carlos Nine y en donde aparecen varias historietas dibujadas por gente nueva además de “Aguante García” de Diego Parés que ya no aguantaría tanto. Cascioli siempre dio lugar a gente joven. El problema era que ya no había llegada al público.

“Por medio de maniobras que violan leyes provinciales, nacionales y del extranjero, los poderosos laboratorios medicinales ahora venden sus productos casa por casa. Aunque resulte insólito, promotoras con minifalda ofrecen fármacos en cuotas, y hasta el paciente tiene la posibilidad de que, luego de llenar cupones con sus datos personales, el laboratorio le envíe a su domicilio la pastillita que mas desee salteando recetas médicas. Milagros de la desregulación menemista”.

“La mujer de Macri”. Nada se pierde. Revista Humor Nº 546. 6 de enero de 1999.