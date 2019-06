Rafaela.com

Ultimo número del último año completo para Humor como publicación y una despedida con otra mala noticia, en un tiempo en donde todas parecían ser malas nuevas para Ediciones de la Urraca: La Corte Suprema de (in)Justicia de mayoría automática menemista había reabierto una causa formalmente prescripta que la polifuncionaria (que no funcionaba) María Julia Alsogaray había iniciado -y perdido- contra Humor. Un fallo que permitía que Alsogaray renovara su ataque contra la revista y, por añadidura, contra otros medios de prensa independientes (que no eran muchos, digámoslo).

Todo había comenzado en julio de 1990 cuando, tras aparecer solo vestida con un tapado de piel de zorro en la tapa de “Noticias”, “Humor” publicó un fotomontaje con la funcionaria como protagonista. En este número se realiza una cronología de los hechos desde esa fecha hasta 1996 en que la Cámara Nacional de Apelaciones absolvió a “Humor” (“Otro corte de manga”). Pero además se muestra en “Vida y obra de una dama ofendida” un derrotero mas grave: el de Alsogaray con todas sus declaraciones, desplantes y actos de soberbia cuando ya estaba siendo investigada para esos tiempos por enriquecimiento ilícito cosa que finalmente se demostró. La hija del capitán ingeniero había prometido cerrar la editorial y echar hasta el último empleado. Se puede decir -con tristeza- que se dio ese gusto. Años después, la condenada, y por varias causas, sería ella. Como módico consuelo podemos decir que fue la única menemista en pagar -medianamente- sus delitos.

En una mesa redonda, Horacio Verbitsky, Magdalena Ruiz Guiñazú y Oscar Serrat de la Asociación de Periodistas charlan, con Andrés Cascioli como anfitrión, de la arbitraria medida dictada por los cinco jueces “automáticos” de la Corte (Fayt, Belluscio, Bossert y Petracchi firmaron en disidencia). El título de la página es “Este gobierno carece del sentido del ridículo”.

La tapa muestra a “El Zorro de la justicia” encarnado en Menem, con las desagradables caras de Corach y Rodolfo Barra apareciendo desde su vestimenta. Una nueva película (en este caso “La máscara de El Zorro”) inspira esta portada que no sirve para otra cosa que para hacer catarsis.

Enrique Vazquez escribe “Sin reflejos”. Traza una cronología de hechos entre un nuevo bombardeo a Irak por parte de Estados Unidos y la victoria de José Manuel De la Sota en Córdoba con la estrategia del “populismo paternalista mas conservadurismo liberal”. Vazquez destaca -de ahí el título- la absoluta apatía de la población frente a esta nueva violación de Estados Unidos a todo lo que sea derecho internacional. “Ni una marcha de protesta frente a la embajada de los Estados Unidos”.

Oscar Muiño también escribe sobre el bombardeo yanqui a Irak en “El garrote perpetuo”. Detalla todos los ataques norteamericanos en el mundo desde 1846 (Guerra contra México por Texas) hasta la reciente de 1998. Se pueden rastrear -y ampliadas- por Internet pero hasta ese momento eran 20 intervenciones en total. La lista se siguió agrandando.

Con nostalgias de Grondona White, viñetas en su estilo. Ceo dibuja “¡En esta oficina se afanan todo!”. Las internas entre secciones retratadas por el genial dibujante. “Los piratas del pasillo”, “Las sillas mellizas”, “El afano grande” y “Se mira y no se roba” entre las situaciones mas comunes y, a esa altura, ya no tan graciosas.

Enrique Kedinger en su última nota del año escribe “Bombas de tiempo para el ’99 y para el 2000 también”. La tierna gente de la Alianza se había dado cuenta que el menemato las estaba dejando listas para que explotaran. ¡y explotaron!. “Humor” ya no estaba para contarlo.

Ultimo “Picadillo Circo” del año para un debate que se planteaba por esos tiempos: el aluvión de obras teatrales extranjeras que se adaptaban y se estrenaban en Buenos Aires: “Teatro argentino For Import”. Con un chiste inaugural de Langer hay declaraciones del dramaturgo Roberto “Tito” Cossa , el productor Gustavo Levit y el director Ricardo Bartis.

Como es costumbre cada fin de año, “La Bolsa del Espectáculo” presenta un balance de cine (“un año milagroso” según Moira Soto) y teatro (“Sí, está bien. Pero no pasa nada”). La televisión se queda afuera. Otro que hace su balance 1998 es el héroe de clase media “Aguante” García, creación de Diego Parés, que hace el debe y el haber del año y que como deseo de fin de año pide “¡Piedad, Señor Presidente!”.

Sergio Nuñez, en la sección “Radio” de “La Bolsa…” entrevista a Norberto “Ruso” Verea. El popular comunicador dice “Hay periodistas que se creen mas importantes que el fútbol”. Por esa época el Ruso trabajaba en Radio Mitre tratando de mantener su libertad de opinión. “Soy un feo que tiene un buen lejos”, es otra de sus frases antológicas.

Tres páginas para Pablo Mar(chetti) para “Volver a ser ricotero”. El 18 de diciembre de 1998 ante 45.000 personas, los Redonditos de Ricota se presentaron en el estadio de Racing visto que lugares -existentes o no- como Cemento, el Parakultural, Palladium u Obras ya no podían albergarlos. Para esa altura y cuando faltaban tres años para su final, era difícil para los Redondos presentarse en vivo por los incidentes dentro y fuera del lugar elegido. Marchetti relata la crónica del concierto, con el antes y el después. Desde aquel recital en Obras en abril de 1991 cuando la policía mató a Walter Bulacio que el periodista no los veía (“es decir, desde la pérdida de la inocencia de la banda y de quien escribe”). El pretexto era presentar “Ultimo bondi a Finisterre”. El balance de Mar(chetti) es ambiguo.