Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 282.

Constelación de estrellas en el Programa 282 de Revista Beatles. En una sola emisión vas a escuchar Creedence, Derek and the Dominos (o sea Clapton y amigos), Jimi Hendrix, Rolling Stones y Beatles. Presentamos además la versión de “Sister Morphine” por la diosa Marianne Faithfull. Y en Tema Libre, La moda ye ye en España de los ’60 y ’70 con grupos y solistas que marcaron la época.

Revista Beatles. Programa Nº 282. Listado de canciones:

1 – Hey Tonight - Creedence Clearwater Revival

2 – It's Just A Thought - Creedence Clearwater Revival

3 – Molina - Creedence Clearwater Revival

4 – Rude Awakening # 2 - Creedence Clearwater Revival

5 – Little Wing - Derek and the Dominos

6 – It's Too Late - Derek and the Dominos

7 – Sister Morphine – Marianne Faithfull

8 – Sister Morphine - The Rolling Stones

9 – Message Of Love – Jimi Hendrix

10 – Just Fun – The Beatles

11 – Hot As Sun – The Beatles

12 – Mi gran noche – Raphael

13 – El río de la luna (Moon River) – Los Sonor

14 – Resistiré – Dúo Dinámico

15 – Mi calle – Lone Star

16 – Hilo de seda – Los Pekenikes

17 – El tren de la costa – Los Sirex

18 – Buenas vibraciones (Good Vibrations) – Los Javaloyas

19 – Flamenco – Los Brincos

20 - Tu nombre me sabe a hierba – Marisol

21 – Secretaria – Mocedades

22 – Eva María – Fórmula V

23 – Lucía – Doctor Pop

24 – Porque te vas – Jeanette