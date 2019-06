Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 544. 10 de diciembre de 1998.

Penúltimo número del año aparecido el día en que se cumplía el aniversario Nº 50 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la tapa, justamente, dos nefastos personajes que nunca los respetaron: los genocidas Augusto Pinochet Ugarte y Emilio Eduardo Massera. “Malos bichos” (a propósito del estreno de la película “Bichos” que cuenta con buena crítica por parte de Moira Soto ) que eran peores que el dengue. Enfermedad que en la Argentina menemista del Primer Mundo llegaba para quedarse. Otra gran tapa de Cascioli en un año que tuvo otras excelentes portadas ilustradas por el Tano.

Enrique Vazquez escribe “La democracia como aguantadero”. En la recta casi final del segundo mandato de Menem recurre a la memoria en cuanto a algunos de sus artículos en Hum®. En 1990 anunciaba la “Riojanización” de la Argentina; reinvindica el término “Cleptocracia” para definir el gobierno de Mendez y deja escrita una frase que tiene especial valor en estos tiempos si cambiamos los nombres: “Que para castigar a los radicales no haya habido una herramienta menos dañina que Carlos Menem, nos habla de una grave incapacidad del sistema democrático para corregir errores de criterio o de conducta”. Cambien ustedes ahora los nombres pero no pregunten donde poner a los radicales.

Vazquez también deja abierta -y de ahí el título de la nota- la posibilidad que Menem acceda a una banca de senador para estar protegido por los fueros parlamentarios. No lo hizo enseguida -reconozcámoslo- pero sí seis años mas tarde. Incluso estuvo preso (confortablemente) algún tiempo en 2001 por el tema de la venta ilegal de armas. “O la democracia deja de ser un aguantadero, o deja de ser democracia”, finaliza el artículo.

Política internacional para Oscar Muiño. Irrupción triunfal de Hugo Chávez que con un aplastante 56% había sido electo Presidente Constitucional de Venezuela, ganándole a todos los partidos políticos tradicionales juntos. Muiño titula la nota “¿El sistema no sirve mas?”, haciendo ver las dudas que generaba Chávez en el establishment. El autor se pregunta: “¿Será un nuevo Simón Bolivar como él dice?. ¿O hará lo contrario de lo prometido, como Carlos Menem?”. La respuesta la tuvimos soplando en el viento.

Enrique Kedinger escribe: “Timba volátil y achique económico son posta para el ‘99”. Si bien es un tema repetitivo siempre había algún dato nuevo. Y a propósito del triunfo de De la Rúa sobre Fernandez Meijide en la Alianza, se pregunta “¿Quién ganó la interna?”. La respuesta, en parte, era “el voto cuota”.

Graciela Camaño ya era diputada en 1998. Ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de esa Cámara. Tras la condena de un mes de prisión en suspenso al (ex) director de Humor, Tomás Sanz, se reunió esa comisión con la intención de redactar un proyecto de repudio a la decisión de los jueces de la Corte Suprema. La diputada no solo no asistió (era la vicepresidenta de la Comisión, reiteramos), sino que declaró que su bloque no iría de ninguna manera en contra de lo que fallaron los jueces. “Raro concepto de la libertad de expresión es el que tiene Camaño”, dice la nota escrita por Daniel Enzetti. Hay que reconocer que mantuvo su coherencia a través de las décadas.

Humor recuerda una nota del Nº 278 de noviembre de 1990 en donde se muestra una propiedad valuada en 200.000 dólares a nombre de la diputada, esposa de Luis Barrionuevo. La nota se titulaba, precisamente, “¿Cómo se hace señor Barrionuevo?”, teniendo en cuenta los ingresos que declaraba. Fue en la época de la famosa frase del sindicalista: “Tenemos que dejar de robar por lo menos dos años en este país”.

Tetralogía de reportajes: 1) Pablo Mar(chetti) en “La Zona” entrevista a Lito Vitale, que declara “me enloquecería tocar en vivo con los Redondos. Desde “Gulp”, el primer LP, hasta el reciente “Último bondi a Finisterre”, Lito había tocado en casi todos los discos de los Redonditos, pero su asignatura pendiente era tocar con ellos en algún concierto. Lamentablemente no se le dio. Vitale cuenta como empezó su relación con los Redondos y de su nuevo disco (“Desde casa”). Y habla de “Ese amigo del alma” con el que cerraba las noches de Canal 13.

2) Tres páginas brillantes de Daniel Enzetti para entrevistar a Alejandra Boero. Actríz, Directora y Formadora teatral: “La de los sueños color del tiempo”. Con 80 años y 52 de profesión estaba al frente de la obra “El conventillo de la paloma”. Expresa “Yo me voy a morir de claridad”. Falleció (de claridad) a los 88 años en 2006.

3) Petisuí en “Psicotelesis” al periodista especialista en Crónicas Policiales, Enrique Sdrech. A esa altura, Sdrech ya era una leyenda pero él mismo dice: “Los laureles son para el estofado”. Proveniente de la prensa gráfica marca las diferencias entre esta y la televisión. Falleció en 2003.

4) Sergio Nuñez a Fernando Peña: “La mayoría de los que llaman a la radio están locos”. Peña en ese momento era Dick, “la voz transgresora de la FM Energy”. Falleció en 2009.

“(…) Que en 1999 tengamos que afrontar las demandas de pago de la colosal deuda externa sin desatender las exigencias de los trabajadores, los desocupados y los jubilados, nos advierte sobre la inminencia de un período de extrema peligrosidad para el conjunto social. (…)”.

“La democracia como aguantadero” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 544.10 de diciembre de 1998.

“(…) ¿Hará el presidente Chávez una revolución como prometió?. ¿Mejorará la suerte de los pobres, que son la mayoría de sus compatriotas?. ¿Declarará la moratoria de la deuda externa?. ¿Negociará con dureza?. ¿O seguirá la línea claudicante de sus antecesores?. (…)

Pero, ¿quién es Chávez?. No permite decriptarlo su discurso, una mélange ideológica que va desde el populismo tradicional hasta el militarismo autoritario, con toques de revolución cubana. ¿Aldo Rico o Fidel Castro?. Nadie lo sabe.

Chávez, extraña mezcla de militar carapintada y de guerrillero castrista, está a punto de elegir su destino.

¿Será un nuevo Simón Bolivar como él dice?. ¿O hará lo contrario de lo prometido, como Carlos Menem?. (…)

El hecho es que el teniente coronel Hugo Chávez les ganó a todos los partidos políticos juntos. Y les ganó por paliza: 56 por ciento de los votos emitidos. Se cierra un círculo de diez años, iniciado con el Caracazo.

Y empieza algo diferente. (…)”.

“¿El sistema no sirve mas?” (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 544.10 de diciembre de 1998.

