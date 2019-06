Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 543. 26 de noviembre de 1998.

La interna nacional abierta de la Alianza entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernandez Meijide (una suerte de precursoras PASO) acaparaba la atención nacional. Se iban a realizar el domingo 29 de noviembre de 1998 y terminaron marcaron un contundente triunfo de De la Rúa que quedó consagrado candidato presidencial para 1999 con un 63% de los votos. Graciela por su parte sería candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Una tapa que muestra, al igual que la página interior, algunas chicanas onda Pimpinela (algo a esa altura ya muy poco original) que los postulantes se dispensaban antes de los comicios. La letra A condensa lo que era el logo de la Alianza.

Enrique Vazquez escribe acerca de la causa judicial por enriquecimiento ilícito sobre la que fuera directora del PAMI, Matilde Menendez. El mismo juez que tuvo a su cargo la investigación sobre el atentado a la AMIA, Juan José Galeano era el encargado de juzgar a Menendez. “Tarde pero inseguro” titula Vazquez la nota muy oportunamente. “Si este juez de la servilleta investiga con idéntico empeño la voladura de la AMIA, los terroristas pueden dormir en paz por el resto de sus días”. Concluyente y definitivo. El periodista cordobés es protagonista además de un reportaje en “La Bolsa del Espectáculo” que le realiza Sergio Nuñez y que mostramos.

Enrique Kedinger en su habitual análisis económico continúa pintando un panorama complicado. Destacamos este párrafo: “Si la crisis global se recalienta y caen Brasil, Rusia o Japón, sus efectos en 1999 serán tales que la gente preferirá malo conocido a bueno por conocer. Si la crisis se enfría, el gobierno se atribuirá el mérito por haber mantenido a la Argentina mas o menos estable”.

Inevitables repeticiones (o mal uso del archivo). En el Nº 424 de agosto de 1994 (aquel con la tapa de Tinelli vestido con indumentaria nazi), Gabriel Frydman entrevistó al Gato Dumas (en donde elogió a Videla). Anibal Litvin lo vuelve a hacer en este número en un reportaje muy similar pero con preguntas todas relacionadas con el nombre de alguna comida. Dos conceptos del célebre chef: “La verdad de la milanesa es ahorrar guita” y “Viví la mejor vida que puede vivir cualquier persona”.

Cristina Wargon, vecina del lugar, protesta contra el shopping del Abasto y pide que vuelva Carlitos. En “La Zona”, Pablo Mar(chetti) entrevista a Leo Masliah: “Un hombre lúcido que deforma la realidad. Leo estaba presentando su espectáculo “Textualmente” en Oliverio Allways, ubicado en el Hotel Bauen, sito en Callao 360 de Capital Federal.

Daniel Enzetti entrevista a los autores del éxito de 1998: “Gasoleros”, la tira de Pol-ka que iba de lunes a viernes a las 21.00 por Canal 13. Ernesto Korovsky y Gustavo Barrios. Ambos tenían ya en su haber un frondoso currículum de libretos. Korovsky había escrito “Juana y sus hermanas”, “Alta Comedia”, “RRDT” y “La hermana mayor” y Barrios había puesto su firma en “Grande Pá”, “Chiquititas”, la película “Cómplices” y estaba trabajando ya en “Campeones” que iba a reemplazar en el verano a “Gasoleros”. Compartieron cartel durante todo 1999. La segunda temporada de “Gasoleros” ya no tuvo el mismo impacto que la primera.

Ya perdimos la cuenta pero según la revista es el suplemento Nº 79. Nos referimos a “Humus” y en él Cristian Sirouyán escribe “Caros pero limpitos”. Se refiere a los alimentos orgánicos. A pesar de ser usados en el tercer mundo como conejillos de Indias algo en el tema se avanzaba.

En “Pelota”, Tomás Sanz (aunque sin firma) dedica unas líneas al primer Boca campeón de Carlos Bianchi siempre desde una mirada crítica: “El fin de las ideologías”. El firmante, no obstante, no repara en que el enganche de Boca con la 10 en la espalda jugaba muy bien al futbol y hacía honor a aquello que Dante Panzeri definió como “dinámica de lo impensado”. Su nombre: Juan Román Riquelme.

“La producción agrícola sin uso de pesticidas se expandió de forma acelerada durante la última década en Europa y América del Norte. En la Argentina, en cambio, ese proceso alternativo a la agricultura tradicional se experimenta en forma lenta y plagada de dificultades. Se entiende: Las empresas que comercializan agrotóxicos se resisten a dar un paso al costado y las compañías multinacionales no dejan de enviar desde los países desarrollados los productos que las leyes prohíben por su riesgo contra la salud del ecosistema. Por ahora, entonces, los conejillos de Indias son una especie que se preserva en el Tercer Mundo”.

“(…) Proclamemos entonces, ya mismo, el fin de las ideologías, para no seguir con la esquizofrenia de añorar un tipo de futbol pero elegir otro de signo opuesto. No hay mas utopías, sino un solo futbol dominante: el serio y eficaz (…). Pese a todo, resta una inquietud: ¿para que hay deporte, que sentido tiene el juego si no brinda el placer de lo artístico, la gratificación de la creatividad ‘atorrante’?.

¿Cuál es la gracia de equipos que rinden con la misma eficacia de una línea de montaje que fabrica tornillos parejitos, todos iguales?. (…)”.

“(…) Yo no estoy desvalorando el ser independiente, pero en sí no constituye un mérito. Ser independiente es tan meritorio como hacer público que uno forma parte de un partido democrático”. (…)”.

“Un grito en el desierto”. Por Walter Clos. Revista Humor Nº 543. 26 de noviembre de 1998.

