Rafaela.com

La venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia seguía en el tapete y “Humor” que tocó el tema primero que nadie lo vuelve a reflejar en la tapa. Ya no era solo Balza como el Nº 539, ahora se agregaban Erman Gonzalez, actual ministro de Defensa y el “Number One”, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación. La retórica pregunta finalmente no encontró eco.

“Armacabezas”, se titula la nota de Enrique Vazquez (“con la inestimable colaboración de Rubén Altamirano”) que desde el copete se pregunta: “¡Que elementos vinculan la causa del oro, el affaire IBM-Banco Nación y la venta ilegal de armas a Croacia y al Ecuador?”. Vazquez trata de desentrañar el misterio con gran cantidad de datos en el que se incluye la muerte por “suicidio” del financista Marcelo Cattáneo cuyo tío fue integrante en los ’70 de la logia mafiosa Propaganda Due que lideraba Licio Gelli.

Respecto a la muerte de Cattáneo, Vazquez dice: “En Buenos Aires, los investigadores advierten actitudes y escenografías rituales que emparentan el ‘suicidio’ de Calvi con el ‘suicidio’ de Marcelo Cattaneo”. Es una nota densa, pero no por aburrida, al contrario. Abruma el relato con los hechos de corrupción, la forma en que están encadenados y la impunidad con que se manejan los protagonistas. Roberto Calvi, recordemos, era apodado “El banquero de Dios”, tenía vínculos muy fuertes con el Vaticano como presidente del Banco Ambrosiano y fue encontrado ahorcado en junio de 1982 en un puente sobre el río Támesis.

Anibal Litvin vuelve a sentarse en el despacho de secretario de Redacción que ocupó durante dos años entre 1994 y 1996 y además escribe: “Como quedarse desesperadamente en la clase media”. La palabra era, precisamente, desesperación (igual que ahora) y Litvin da algunos consejos que pueden resultar útiles: No tener hijos, no divorciarse, vender algún órgano (del cuerpo) o tener 6 trabajos (tarea cada vez mas difícil).

Enrique Kedinger analiza la compra del Banco Mayo por parte del Citi. El presidente del Mayo era Rubén Beraja, que ocupaba el mismo cargo en la DAIA. El papel de Beraja en el atentado a la AMIA y al frente del banco es, por lo menos, oscuro. Kedinger insinúa la posibilidad que Beraja se vaya a vivir a Tel Aviv. La nota es muy técnica pero impecable.

El menemismo justicialista le había birlado una banca de senador al Pacto Autonomista Liberal de Corrientes. Muiño escribe sobre esa trampa y propone “disolver el Senado y convocar a elecciones directas a principios de 2000”.

Daniel Enzetti (increíblemente figurando en el staff solo como colaborador “en este número”), entrevista al artista Federico Klemm, nacido en Checoslovaquia en 1942 y fallecido en 2002. Un personaje genial que tuvo su programa de cable con crítica de arte y también participó en el ciclo de Antonio Gasalla . Declara como título: “La sociedad se divide en clases, la sensibilidad no”. Un gran misterio era el origen de su fortuna. Lo sobrevive la Fundación que lleva su nombre. Klemm era nombrado por Raúl Portal en PNP como Federico Warhol (en homenaje a Andy) y en el ranking de “Todo x 2 pesos” recordamos “ Que guacho que es Klemm ”.

Desde que tenemos memoria (y en la actualidad también), Cristina Wargon pelea (y pierde) con la tecnología. En este número de “Humor” escribe “Cuerpo a cuerpo con el e-mail – De cwargon@com.ar a Humor”. Supo ayudarla hasta 1994 Marcelo Lacanna pero luego -sola- ya no hubo caso.

El ya ex secretario de Redacción Pablo Mar(chetti) escribe sobre el Festival Inrockuptibles. Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 1998 en el Centro Cultural Recoleta. La atracción eran tres bandas francesas que se presentaban junto a solistas y grupos locales. Es en esta nota cuando leemos por primera vez el término “indie”. Así define Marchetti a la revista que da nombre al festival que dejó de aparecer en papel en setiembre de 2018 tras 22 años de circulación.

Daniel Enzetti comienza Picadillo Circo homenajeando a los editores, una raza en vías de extinción: “De montajes y montajistas – Si querés cortar, cortá”. El viejo sistema de moviola, tijera y cinta había dejado lugar a las modernas islas de edición con computadoras por doquier pero aún algunos seguían con la vieja magia. Uno de los entrevistados declara: “La edición dejó de ser un oficio”.

Casi sobre el final aparece la nueva sección “Hum® Clasificados”. Era un nuevo intento por captar lectores ofreciendo un espacio en la revista donde promocionar distintos emprendimientos o actividades por parte de los interesados. Lamentablemente no dio los resultados esperados y duró muy poco tiempo. No debe haber fórmula que Cascioli no haya probado, pero para esa altura todo era en vano y la suerte de “Humor” (y la Editorial) estaba echada.

“(…) El ministerio de Economía permitió que un grupo de banqueros avisados exportara 1.000 millones de dólares en manufacturas de oro producidas con lingotes que se importaban sin pagar arancel pero que devengaban reembolsos del 21 por ciento en el momento de la exportación. Como nuestros banqueros son insaciables, no solo se aprovecharon de los reintegros graciosamente otorgados por el ministro Cavallo, sino que adulteraron las facturas y los comprobantes de aduana para cobrar subsidios exorbitantes por un total superior a los 140 millones de dólares entre 1993 y 1995.

-“También dijo que la admira a Eva Perón. ¿Qué le dicen sus amigos?. Porque en el ambiente que usted se mueve, a Evita nunca la quisieron mucho.

-Viéndola como personaje político, en su afán de destruir una clase -que en definitiva lo logró- produciendo una solución emergente frente a las necesidades que había, en su momento sirvió. Pero lo que admiro es su vida, su tragedia, que es lo que uno admira de un ser humano: lo terrible, la enfermedad, lo injusto de haber muerto joven. Eso la transformó en una heroína, en un personaje manejado por el destino que supo estar a la altura de las circunstancias. Completó un buena labor en un partido que representaba los intereses nacionales.

Te cuento una anécdota: cuando llegamos al país con mi familia, lo primero que hizo Eva Perón fue expropiarnos el coche, porque necesitaba un regalo para el sobrino. La condición era que el chico no lo vendiera.

-En ese momento la deben haber odiado.

-Mas o menos. De todas maneras, salvo mi padre, cuando murió lloramos mucho con mi mamá por lo que le pasó”.

