Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 280.

Un Objeto Volador No Identificado llega a Revista Beatles: UFO y todo su rock pesado . En Tema libre presentamos “Cancionero militante” con Roque Narvaja. Temas de su brillante trilogía de LP’s de la primera mitad de los ’70. En las "Get Back Sessions", Beatles y un toque Marilyn. Y para terminar, bailamos con Boney M.

Revista Beatles. Programa Nº 280. Listado de canciones:

1 – C'mon Everybody – UFO

2 – Why Do You Love – UFO

3 – (Come Away) Melinda – UFO

4 – Boogie – UFO

5 – Timothy – UFO

6 – Unidentified Flying Object – UFO

7 – Chopsticks – The Beatles

8 – Chopsticks – Marilyn Monroe y Tom Ewell

9 – My Baby Left Me – The Beatles

10 - My Baby Left Me – Elvis Presley

11 – Balada para Luis - Roque Narvaja

12 – Revolución mi amor - Roque Narvaja

13 – Camilo y Ernesto - Roque Narvaja

14 – Palos y piedras - Roque Narvaja

15 – Acuérdate de vivir...acuérdate de amar - Roque Narvaja

16 – Primavera para un valle de lágrimas - Roque Narvaja

17 – Se viene la sudestada - Roque Narvaja

18 – Para Victoria - Roque Narvaja

19 – Consagración - Roque Narvaja

20 – Instrucciones para madurar - Roque Narvaja

21 – Daddy Cool – Boney M

22 – Sunny -Boney M

23 – Rasputin - Boney M

24 – Ma Baker – Boney M