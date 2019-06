Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 539. 30 de setiembre de 1998.

El escándalo por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia salpicaba cada vez mas cerca al poder. En la tapa de este número aparece el Jefe del Ejército, general Martín Balza caracterizado como “El Flaco Escopeta”, en alusión al personaje femenino del mismo nombre protagonizado por Linda Peretz. “No escribió el guion, pero ahora es el actor principal” dice la primera página con dibujos de Ceo.

Otro escándalo que estaba en su cénit, el de Bill Clinton con Mónica Lewinski, da pie para que “Humor” se pregunte: “¿Qué pasa si cornean a Chiche?”. Se refieren, por supuesto, al matrimonio Duhalde. Los dibujos vuelven a ser del imprescindible Ceo. Otra que escribe sobre el tema es Cristina Wargon que se ocupa de los (no) orgasmos de la pasante del presidente de Estados Unidos.

Petisuí comienza nueva historia dibujada: “Mostacillas”. En una onda Claire Bretécher (aquella artista francesa que colaboró con “Humor” en los primeros tiempos) narra situaciones femeninas cotidianas.

Daniel Enzetti entrevista al (ex) rebelde de Torneos y Competencias, Ernesto Cherquis Bialo. Antiguo detractor de esa empresa y la AFA, terminó trabajando para ambos aunque, según él lo expresa, sin dejar la crítica de lado. “El futbol tiene dos cracks: Maradona y Carlos Ávila”, es el título de la nota. Ávila era el dueño de la pelota en ese momento. El creador de T y C y “Futbol de Primera”. Parafraseando al recordado Dr. Piccafeces: el que encontró el filón con la anuencia (o la complicidad) de Julio Grondona. Dos frases mas: “Castrilli no sabe un carajo de futbol” y “Los periodistas deportivos forman parte de una institución que está en crisis”. Esto último, totalmente vigente.

Enrique Vazquez (extrañamente en mitad de la revista) escribe: “De nuevo la vieja cuestión” y formula algunas preguntas aún (lamentablemente) actuales: ¿Cómo y con que serían reemplazadas esas normas menemistas de convivencia cotidiana con la indignidad, la frivolidad y la estulticia?. Una de las opciones que usó para eso el futuro gobierno de De la Rúa fue la tarjeta Banelco.

En “La Zona” Pablo Mar(chetti) entrevista a Litto Nebbia: “No elegí tener perfil bajo, elegí ser independiente”. Buena entrevista a Litto cuyo sello Melopea cumplía en ese 1998 diez años de existencia.

Cálido reportaje a tres grandes del buen humor que ya no están: Jorge Luz, Guillermo Rico y Rafael “Pato” Carret. Junto a Zelmar Gueñol y Juan Carlos Cambón integraban Los 5 grandes del Buen Humor, destacándose luego por sus carreras artísticas. Recuerdan los 50 años del estreno de “Cuidado con las imitaciones”, primera película del grupo y de cuando por esa época (1948) estuvieron un tiempo prohibidos porque los tildaron de comunistas. “Por risas recibidas” es el título y constituye un gran homenaje a los tres grandes que quedaban vivos en esa época.

El suplemento “Humus” Nº 78 trae como tema principal a las Cataratas del Iguazú que por una represa podrían perder agua. “El paraíso es víctima de acoso” es el título con textos y fotos de Cristian Sirouyán. Un proyecto de Brasil de llenar su quinta represa sobre el río Iguazú había encendido las alarmas entre la población. 20 años antes (en 1978) las Cataratas se habían quedado sin agua por falta de previsión. Existía el temor que pase lo mismo. Otro problema eran los ruidos dañinos para la ecología en general que producían los helicópteros brasileños que sobrevolaban el Parque Nacional Iguazú.

Walter Clos en “Pelota” defiende al árbitro Javier Castrilli al que Cherquis Bialo páginas atrás criticaba. “Ojalá tuviéramos 10 mil Castrillis” dice Clos. El apodado “Sheriff” estaba siendo ninguneado por la AFA que no solo no le daba ningún partido importante sino que a veces ni lo designaba para dirigir. El día de edición de este número de “Humor” (30/9/1998) presentó su renuncia al Colegio de Árbitros de la entidad presidida por Julio Grondona quien se sacó de encima un personaje molesto. Hay que decir también que a Castrilli (futuro funcionario público) lo terminó comiendo el personaje.

“(…) Si yo no hubiera inventado este sello, no solo no grabarían ni en su próxima reencarnación muchos tipos, sino que yo estaría ahora en la mañana esperando una hora y media que me reciba un tipo y me diga si mis temas son largos o cortos (…)”.

Reportaje de Pablo Marchetti a Litto Nebbia (Fragmento). Sección “La Zona”. Revista Humor Nº 539. 30 de setiembre de 1998.

“(…) Antes, a las amantes les regalaban un coche o un tapado. Hoy, les regalan un programa de cable para que digan cualquier cosa y se saquen la calentura. (…)”.

Jorge Luz. “Por risas recibidas” (Fragmento). Foto: Julio Juarez. Entrevista de Daniel Enzetti a Jorge Luz, Guillermo Rico y Rafael Carret. Revista Humor Nº 539. 30 de setiembre de 1998.

“Todos los caminos conducen a Ávila”. Recuadro. Reportaje de Daniel Enzetti a Ernesto Cherquis Bialo. Revista Humor Nº 539. 30 de setiembre de 1998.