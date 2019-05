Rafaela.com

Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.

Nuevas y escandalosas revelaciones sobre el affaire Clinton – Lewinski se dieron a conocer en esos días de setiembre de 1998 y dan motivo a esta tapa de “Humor” en donde se ve al entonces presidente de Estados Unidos con un cigarro en la boca que es cortado por su esposa Hillary al mejor estilo Lorena Bobbit cuando le amputó el pene a su marido. “¡Chau Pucho!” es el título escogido.

Una de las revelaciones que Mónica Lewinski hizo al fiscal Starr (no Ringo) era que un cigarro había formado parte de los juegos sexuales entre ella y Clinton en pleno Salón Oval de la Casa Blanca. Como dice “Humor” en su primera página: “Fumar es perjudicial no solo para la salud sino también para la política”. Finalmente el arrepentido Bill terminó zafando de la destitución admitiendo por supuesto que tuvo con Lewinski una “relación impropia”.

El retornado Anibal Litvin hace, con otro retornado, Diego Parés en dibujos, “¿Adonde está la cana?”. Y con ejemplos varios: 1) Cuando los camiones de descarga estacionan en cualquier lado. 2) Cuando los pibes que limpian parabrisas en la Avenida 9 de Julio arman bolonki. 3) A la salida de la cancha. 4) Cuando roban por decimoquinta vez un mismo comercio. Eso sí, la cana siempre está para “controlar” marchas en contra del gobierno. O sea, igual que ahora.

Hablando de Diego Parés, publica la segunda entrega de : “Aguante García – El último argentino de clase media”. Los cuadritos algo chicos conspiran contra nuestra visión actual.

Reportaje para poner en un cuadrito y mostrárselo al interesado todos los días. Anibal Litvin entrevista al periodista Luis Majul. Las declaraciones que éste realiza (como las que figuran en la tapa y otras que ampliamos) demuestran que nadie (o casi nadie) resiste un archivo. Y Majul menos.

Enrique Vazquez escribe “Armas con silenciador”. Segunda nota con documentación contundente sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que la revista había comenzado a tratar sin firma en 1996.

Alfredo Grondona White ya no estaba y se presenta el debutante Sebastián Barreiro para hacer: “Test para hombres - ¿Usted trata a su pareja como a las chicas de la oficina?”. Por el estilo es un intento de emular lo que quincenalmente presentaba AGW. No vamos a realizar comparaciones pero podemos decir que lo que presenta Barreiro es muy bueno y mas teniendo en cuenta que es su debut. Claro, era imposible no extrañar al Maestro Grondona. Digamos que Sebastián (nacido en 1972) es en la actualidad un gran dibujante e ilustrador.

Enrique Kedinger se pregunta “Quienes van a pagar las facturas” una vez finalizada la fiesta en el espinel especulativo. Y dice: “Desde que empezó el desinfle neoyorquino, la caída en el valor de carteras y empresas estaba siendo pagada por los mercados emergentes”.

Oscar Muiño escribe otra nota que continúa lo que venía expresando en las últimas entregas. Esto es: “El modelo se cae, pero de eso no se habla”. Y agrega: “La dirigencia argentina parece masivamente aterrorizada ante la sola idea de imaginar alternativas”.

Pablo Mar(chetti) en “La Zona” abre el juego y entrevista al folklorista Rubén Patagonia (“Mapuche on the rock”) que había grabado su primer disco con producción de Ricardo Iorio. A su vez, Patagonia había participado como invitado en el disco “Peso Argento” del mismo Iorio y Flavio, bajista de los Fabulosos Cadillacs.

En “La Zona” se anuncia además a los Caballeros de la Quema presentando “La paciencia de la araña” el sábado 19 de setiembre en Parque Sarmiento y aparecen varios discos comentados en “Discompactos”. Entre ellos: “Tambores de Minas” por Milton Nascimento; “Folklore vivo” de Guadalupe Farías Gomez y “Reunión” con Gary Burton y…Astor Piazzolla!. La tecnología daba para todo.

Comienza “Picadillo Circo” y Daniel Enzetti entrevista a la pareja artística y sentimental Leonor Manso y Patricio Contreras. “Se hace teatro al andar”. La obra que ofrecían desde 1996 en Capital Federal, “Esperando a Godot” estaba lista para irse de gira por varias localidades del interior. Una interesante charla con dos grandes actores de la escena nacional. “El Teatro, como manifestación cultural, a la que porfiadamente la sociedad argentina defiende, es lo único que nos puede salvar de la salamización”.

Cristian Sirouyán escribe en “La ciudad desnuda”, “El Tigre está herido”. Una norma municipal permitía construir torres en esa localidad de hasta 20 metros de altura en zona declarada “Patrimonio histórico y cultural”. Pese a que los vecinos prometían dar pelea, la historia tuvo un previsible final.

Primer número sin Alfredo Grondona White y luego del anuncio oficial de la Convocatoria de Acreedores. Diego Parés con “Aguante García” y el debutante Sebastián Barreiro intentan tomar la posta. No era fácil. Grondona, mientras tanto, intentaba sacar adelante junto con Aquiles Fabregat la revista “La Murga”. Pero la misma no llegaría ni siquiera a fin de año. El único dibujante inamovible de la revista era el gran Eduardo Campilongo, Ceo. Estuvo desde el primer al último número.

“(…) ¿Vamos a tener un ejército de periodistas pusilánimes, que sean tornillos del gran mecanismo de los dueños de los medios?. O vamos a crear periodistas que piensen y no que se pongan a disputarle el puesto a los dueños?. Cuando un dueño te diga ‘esto es así porque yo lo digo’, hay que tener un mínimo de discusión para que por lo menos si yo no creo que es así, no me hagas decirlo al público”. (…).

“Cuando la frivolidad me llega al cuello digo: estoy podrido” (Fragmento). Charla sobre periodismo y medios de comunicación con Luis Majul. Por Anibal Litvin.

Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.

“Jamás voy a formar parte de operaciones políticas”.

Luis Majul. Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.

“Sorpresa y media - ¡Amalita conoce un pobre!”. Por Humor y Ceo. Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.

Akira Kurosawa (Tokio, 23/3/10 – Tokio, 6/9/98). El Jardín de los Carozos por Hugo Paredero. Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.

Publicidad Uniseries. Contratapa Revista Humor Nº 538. 16 de setiembre de 1998.