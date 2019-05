Rafaela.com

Revista Humor Nº 536. 20 de agosto de 1998.

¿Padre, que quiere, un Sheraton? ”. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es una de las frases mas famosas de la historia mediática argentina. Se la dijo la protagonista de la tapa de este número Susana Gimenez al cura Julio Cesar Grassi que integraba la Fundación Felices los Niños. El mismo cura Grassi que cuatro años después sería denunciado por abuso sexual a los chicos de esa Fundación y que actualmente está en prisión por ese delito. Una oscura historia en la que se mezclaban los negocios de la línea 0600 en los concursos del programa “Hola Susana” de Telefé, el nuevo novio de la diva, Jorge “Corcho” Rodriguez; el socio de éste, el ex montonero Rodolfo Galimberti y la nombrada Fundación que recibía un porcentaje de lo recaudado por los concursos y que había motivado una queja de Grassi (transformada luego en denuncia) por entender que el dinero que recibían en la Fundación no era el que figuraba en los papeles. El cura estuvo en el programa y expresó su desconformidad produciendo la respuesta impensada (de no pensar) de Susana.

El Banco Francés había lanzado su producto El Libretón con un gran despliegue publicitario que incluía publicidad subliminal en “Gasoleros” -el éxito del ’98- por ejemplo. Un simpático cerdo era la imagen del mismo. “Humor” agarra la pelota de sobrepique en el área y la clava en el ángulo con una gran tapa. Era la segunda vez en el año que Susana aparecía como protagonista de la portada de la revista. Con un broche que había pertenecido a Evita que ella no pudo comprar en Nueva York lo hizo en el Nº 527 del 16 de abril.

Parecía que la estrella de Susana podía correr peligro porque de inmediato surgieron denuncias paralelas sobre concursos con resultados arreglados en el programa. Se sumaba al escándalo por la importación de autos para discapacitados ocurrida en 1991 (que “Humor” recuerda), pero finalmente salió indemne. La Gimenez es esa clase de personajes a las que el público le perdona todo. Hasta las barbaridades que expresa cada vez que tiene un micrófono cerca.

Enrique Vazquez vuelve una vez mas sobre el “Monumento a la corrupción” según Menem. Con “Balance oculto de Yaciretá” Vazquez vuelve a investigar e informar sobre el tema con números (rojos) escalofriantes. Probablemente sin que ni él mismo lo hubiera recordado, el autor ya había investigado sobre Yaciretá en el Nº 78 de marzo de 1982, 16 años atrás, cuando la faraónica represa YA era un “monumento a la corrupción” y teníamos una dictadura.

Oscar Muiño escribe “La Argentina está indefensa”. Un cuadro de situación desesperante: “Crisis económica + Globalización + Riojanización = Estado inerme”. Japón, Rusia y Venezuela (sí, Venezuela) habían agravado la crisis mundial. En el país sudamericano surgía la figura de Hugo Chávez. Muiño vuelve a destacar la imposibilidad de la Alianza para tener una buena gestión en caso de acceder al gobierno como finalmente ocurrió. Insistimos en destacar la clarividencia de Vázquez y Muiño en anunciar anticipadamente el fracaso de (finalmente sería él) De la Rúa.

Ultima historia del Dr. Piccafeces, el célebre personaje de Alfredo Grondona White. “¡Vas a ver cuando no venga tu padre!”. Picca, Molita y Aladelta pergeñan “como sacar provecho a la moda de las mujeres que alquilan esperma por hora”. Una moda que, como se ve con casos mas recientes, sigue mas firme que nunca. Piccafeces se queda pensando y esa imagen quedó congelada para siempre porque fue su aparición final.

Otro negocio que floreció en los ’90. El agregado de extras junto con las revistas. Libros, fascículos, CD’s, videos (todavía VHS), cd rooms y souvenirs como hebillas, posafuentes y pinzas para ensaladas es lo que se ofrecía junto con la publicación de marras. Son recordados los compactos de rock nacional que por esa época ofreció la revista “Noticias”. “Humor” nunca se plegó a esa posibilidad de aumentar (o mantener por lo menos) las ventas y eso, en definitiva, fue una de las cuestiones (aunque no la principal) que la terminó perjudicando. La nota la escribe Daniel Enzetti y se llama “Anabólicos en la gráfica”.

Otro informe de Daniel Enzetti: “Te lo vendo pero no sé como se usa”. En otro símbolo de esa década infame que fue la de los ’90, “la onda shopping produce vendedores amables pero inexpertos”. O sea, incapaces de asesorar al cliente sobre un producto determinado para comprar.

Y los ’90 se presentan en una semana. Lo escribe Pablo Mar(chetti) en la sección La Zona. En lugares diversos como el Parque Sarmiento y el Teatro Opera se iban a presentar The Smashing Pumpkins, The Prodigy y la islandesa Björk. En la sección “Discompactos”, Marchetti reseña los discos “The Best of Nick Cave and the Bad Seeds” y “Clandestino” de Manu Chao.

“Verde y hormigón, una sociedad posible”. El título de “La ciudad desnuda”. Un Congreso a realizarse en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la nación los días 26 y 27 de agosto de 1998 en el que iban a participar mas de 50 entidades no gubernamentales para tratar sobre la necesidad de generar mejores condiciones para la calidad de vida de los porteños.

Walter Clos dispone de dos páginas en “Pelota” para tratar el tema de la solicitud de Racing de pedir su propia quiebra, realizado a través de su presidente Daniel Lalín. El título tiene plena vigencia: “En la AFA todos los clubes son iguales pero… (leer es enterarse)”.

Deja de figurar en el staff definitivamente Aquiles Fabregat. Su segundo ciclo en Humor duró unos pocos números en donde escribió un par de artículos y comentó algún que otro disco. Aquiles volvió, pero no regresó. En el próximo número habría mas malas noticias.

“(…) La peor herencia de la riojanización es haber dejado al Estado nacional sin instrumentos para enfrentar los problemas que vienen desde afuera. (…).

Por culpa de Menem la Argentina pagará un costo enorme. Paradojalmente, su sucesor será culpado, criticado y acaso termine sepultado por la crisis. Tal vez entonces la ola termine devolviendo al sillón presidencial a Carlitos I en el año del Señor del dos mil tres…”.

“La Argentina está indefensa” (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 536. 20 de agosto de 1998.

“El Libre Tongo”. Revista Humor Nº 536. 20 de agosto de 1998.

Protección al Menor. “¿Cuánto vale el bebé de una diva?”. Primera página. Guion: Meiji – Dibujos: Fortín. Revista Humor Nº 536. 20 de agosto de 1998.

Protección al Menor. “¿Cuánto vale el bebé de una diva?”. Segunda página. Guion: Meiji – Dibujos: Fortín. Revista Humor Nº 536. 20 de agosto de 1998.