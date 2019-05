Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 535. 6 de agosto de 1998.

El nacimiento de Sasha, hija de la popular “reina de los bajitos” Xuxa y el empresario Luciano Szafir, ocurrido el 28 de julio de 1998 es la inspiración para esta tapa -no demasiado ingeniosa- de “Humor”, mostrando a la conductora y a un bebé con la cara de Menem insinuando que éste es el padre. Una difundida leyenda sobre un encuentro en Olivos entre Menem y Xuxa ocurrido en 1991 -en el que Menem se había quedado dormido- es el disparador. Una portada demasiado generosa para la “Comadreja de Anillaco”. En la actualidad, Sasha se dedica al diseño de modas.

Enrique Vazquez escribe: “El miedo es zonzo”. Como dice la tapa, la nota trata la actitud de la Alianza frente al modelo. Son artículos -los de Vazquez y también los de Muiño- que se han revalorizado con el tiempo ya que ambos marcaban que nada cambiaría ante un triunfo de la oposición al menemismo. Triunfo que por otra parte ya daban por hecho. Vazquez lo ratifica nuevamente poniendo énfasis en una posible candidatura de Graciela Fernandez Meijide que finalmente no se dio por perder la interna ante Fernando de la Rúa.

Por conveniencia política y oportunismo (que finalmente no le sirvió de nada) Eduardo Duhalde era uno de los pocos que consideraba que la convertibilidad estaba agotada. Esto es lo que refleja en su nota quincenal Enrique Kedinger bajo el título: “Duhalde ataca un modelo que ya fue (pero que la Alianza defiende)”. Era una voz disonante en medio del altar del 1 a 1.

A propósito de lo que decimos, veamos el artículo de Oscar Muiño: “¡Que gobierno podrá hacer el gobierno que viene? - ¡¡¡Carlitos se va pero se queda!!!”. No solo el nuevo presidente iba a recibir el paquetito del peso atado al dólar y una deuda externa de 100.000 millones de dólares (que ahora parece poco) sino que iba a tener que lidiar con un Banco Central y una DGI (hoy AFIP) con directorios afines al menemismo. Está claro que era una pesada herencia. Y está claro que De la Rúa no supo y no pudo resolverla.

Alfredo Grondona White refleja la sicosis generada por el fin de siglo XX y el llamado I2K (¿se acuerdan?), cuando decían que iban a estallar todas las computadoras del planeta o poco menos. “Llega el 2000 - ¡Y la Window con estas mechas!”. Una de las últimas genialidades de AGW en Humor y la aparición (como actor de ‘reparto’) del Dr. Piccafeces.

En “Picadillo Circo” Daniel Enzetti y “Una charla con acomodadores – La propina es un camino de ida”. Un viejo oficio contado por la gente del rubro que, a fuerza de experiencia, ya sabía si una película iba a andar bien tras la primera exhibición y escuchando la reacción de la gente (por ejemplo, el ruido de los papelitos al desenvolverse). Como dice uno de los entrevistados: “De tanto mirar en las sombras ya sabemos de memoria el comportamiento del público”.

Un personaje que dio que hablar: Julio Cesar Ardita , el hacker argentino. En 1995 por medio de una línea gratuita 0800 de Telecom ingresó a los sistemas de seguridad informática de la NASA, la Universidad de Harvard, la Marina y otros ámbitos militares estadounidenses. Una vez descubierto, se lo llevó a juicio en la ciudad de Boston siendo condenado a 5.000 dólares de multa, 3 años de libertad condicional y una probation. Daniel Enzetti escribe sobre el tema. Buceando por Internet nos enteramos que en la actualidad, Ardita (nacido en 1974) es experto en seguridad informática (?). O sea que impide que otros hagan lo que él hizo cuando tenía apenas 21 años. Una especie de Ex Pistols capusotteano.

Vamos a “La Zona” de Pablo Mar(chetti) que presenta: “Electric Luigi”. Spinetta y los Socios del Desierto grababan su nuevo disco, “San Cristóforo, sauna de lava eléctrico ” en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (con capacidad para 400 personas). La cita era para los días 6, 7 ,8, 13, 14 y 15 de agosto (1998) con una particularidad: el disco se iba a registrar en vivo durante los conciertos, iba a haber temas nuevos y canciones viejas distorsionadas al mango y se advertía mediante un cartel en la puerta del teatro: “Amantes de lo acústico, abstenerse”. Iba a dominar el “sonido eléctrico rabioso”. Spinetta en conferencia de prensa dijo: “Los que no están preparados para estos shows, que no vengan”.

El suplemento Nº 77 de “Humus” nos entera de una “hermosa” noticia: “Quieren enviar 120 toneladas de uranio a Córdoba – Diez contenedores con sorpresa”. Un embarque de uranio natural (mineral altamente radiactivo) proveniente de la ex Unión Soviética esperaba en el Centro Atómico de Ezeiza su destino final. La idea de la Comisión Nacional de Energía Atómica era trasladarlo a la fábrica Dioxitec en el Barrio Alta Córdoba de la capital mediterránea. Abundaban las irregularidades logísticas y administrativas en el ingreso de tamaño material (almacenados en 350 tambores) al país. Luis Sabini escribe sobre las penurias de las comunidades aborígenes (que se siguen sucediendo): “Despojados y a las corridas”. Y ahora, además, asesinados.

Una de las últimas notas sin firma sobre la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador: “La fábrica que sabía demasiado”. Se refiere, obviamente, a Río Tercero y un consejo al coronel Palleros (uno de los involucrados) por si se decidía a declarar: que tenga cuidado teniendo en cuenta la cantidad de testigos fallecidos “casualmente” que ya tenía la causa. Pronto Enrique Vazquez iba a tomar la posta con la investigación.

Dos breves pero interesantes reportajes para terminar: Petisuí a Gabriela Acher (vieja conocida de la revista) en “Psicotelesis” y Sergio Nuñez a Eduardo Aliverti en la sección Radio de “La Bolsa del Espectáculo”.

“El mismo día que Graciela Fernandez Meijide ratificaba su adhesión al modelo y garantizaba su continuidad en un eventual gobierno de la Alianza, el Frepaso anunciaba la puesta en marcha del Centro de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (CEIC). Nos aguarda un futuro paradojal: los gobernantes del 2000 quizás manden preso a Menem por haber hecho las cosas que ellos no estarán dispuestos a deshacer, o sea que seguirán haciendo. (…)

Es como si al cabo del menemato estuviéramos en el fondo del mar y en vez de movernos en sentido inverso para salir a la superficie y recuperar el aire perdido en estos nueve años nos dijeran ‘bueno, vamos a seguir caminando en línea recta. (…)”.

“El miedo es zonzo” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 535. 6 de agosto de 1998.

“Ojo: A fin de siglo estallan las compus - Llega el 2000, ¡y la Window con estas mechas!”. Primera página. Dibujos: Alfredo Grondona White. Revista Humor Nº 535. 6 de agosto de 1998.

“La famosa aldea global”. Recuadro de “Juicio a un hacker argentino”. Por Daniel Enzetti. Revista Humor Nº 535. 6 de agosto de 1998.