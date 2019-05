Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 534. 23 de julio de 1998.

Luego que la cuerda se tensara peligrosamente por el tema re-reelección entre Menem y Duhalde a tal punto de poner al Justicialismo al borde de la ruptura, Menem comunicó su renuncia al intento de un tercer mandato que la Constitución le prohibía expresamente. Duhalde movió las piezas con acierto (con convocatoria a un plebíscito en la provincia de Buenos Aires inclusive) y terminó ganando en su oposición a la “re-ree”, por lo menos en los papeles.

Pero “Humor” (y muchos mas) no le creían al presidente. Su palabra estaba tan devaluada que hoy podía decir una cosa y mañana expresar totalmente lo contrario. “Carlitos cada día engrupe mejor” y “Verás que todo es mentira” (como el tango) están puestos en la tapa que muestra a un Mendez con onda tanguera. Oscar Muiño lo anticipa: “No será ahora pero ya ye-yeelección se viene – Volveremos otra vez en el año 2003”. En una muestra de su (nefasta) habilidad política “Carlitos renuncia a lo que no tiene”, aumentando su poder dentro del PJ. Duhalde fue candidato en 1999 y perdió. Menem lo fue en 2003 y ganó en primera vuelta huyendo como una rata del balotaje con Nestor Kirchner, la apuesta del entonces presidente interino. “Humor” tenía razón: el tema se reflotó salvajemente a comienzos de 1999.

Enrique Vazquez escribe “11 de diciembre de 1999”. El día después que Menem abandonara la presidencia. Una verdadera “pesada herencia”. Los compromisos externos llegaban a 120.000 millones de dólares mas 12.000 que, merced a un acuerdo con el FMI, se pateaban para mas adelante. Los datos duros que da Vazquez sobre la situación que iba a recibir el próximo gobierno son desvastadores. Ya sabemos como terminó la historia. El texto (en su comienzo al menos) tiene una asombrosa (o no?) actualidad.

Susana Gimenez le había entregado a su ex marido Huberto Roviralta un cheque por 10 millones de dólares y, tras cartón, se fue a festejar con amigos su divorcio. Eso da la idea a “Humor” para, con dibujos de Ceo, pergeñar “Fiestas de separación”. Grondona y Passarella festejaron la suya tras la derrota en Francia, Menem la (temporaria) renuncia a la “re-ree” pero sin lugar a dudas, el que mas festejó fue Roviralta con los 10 palos verdes embolsados. Clink Caja.

Nueva prédica (en el desierto) de Enrique Kedinger. Lo decía tres años antes del estallido: “La convertibilidad sentenciada a muerte – Gobierno, oposición y 30 millones de rehenes rumbo al cadalso”. En el copete, Kedinger dice: “La globalización se pasó a otro canal. Argentina sigue en el mismo. Si no cambia de sintonía, ya ni valdrá la pena discutir sobre 1999”. Nada para agregar.

Brillante Alfredo Grondona White en sus últimos tiempos en Humor: “Bolastros y decadentes por Internet – Muestre sus transgresiones y pavadas a todo el mundo”: ¡“Teddy Carter fuma su primer porro!”; “¡Vean como hago bolitas de moco!”; “¡Freddy Fitzpatrick dormirá 96 horas seguidas!”; “¡Glenda Philips estrena su hilo dental!”; “¡Hoy le sacamos los pañales a Christie!” y otros. Cuando aún las selfies no existían y los celulares solo servían para hablar, ya cundían estos especímenes que mostraban al universo sus hazañas.

Informe de Daniel Enzetti: “El drama de la conservación de películas”. El ajuste llegaba a todos lados y la conclusión era casi obvia (y triste): “La gran mayoría de las copias originales del cine argentino están mejor cuidadas en distintas entidades privadas y colecciones particulares que en organismos del Estado”. Uno de los entrevistados comenta que ”En una época, películas argentinas en blanco y negro que formaban parte de archivos históricos llegaron a venderse por kilo, para extraerle el nitrato de plata de la emulsión”. Felizmente, la llegada de Youtube a partir de 2005 hizo que muchas de las joyas de la filmografía argentina quedaran capturadas para siempre en esa Página. Hubo además a partir de los años 2000 un trabajo serio de restauración de cintas por parte de organismos oficiales. Se destacan en el artículo la monumental tarea de Cine Club Núcleo y Cinemateca Argentina”.

En “La Zona”, Pablo Mar(chetti) entrevista al grupo “Peyote Asesino”: “Nuevo rock uruguayo, bo” y a los Super Ratones que acababan de lanzar “Autopistas y Túneles”. Además, comenta “Gol de mujer” de Divididos. “Un golazo – El disco nacional del año”.

Ya al completo mando de Cristian Sirouyán llega la edición Nº 76 de “Humus”. El proyecto del puente Buenos Aires – Colonia (que sigue siendo un proyecto), levantaba polémica sobre el impacto ambiental que tendría tal iniciativa. “Temores binacionales” se titula la nota teniendo en cuenta que era una idea argentina – uruguaya. Cada tanto se intenta reflotar el tema.

Una nota que merece destacarse (también de Daniel Enzetti): “El astronauta criollo – Un argentino en el espacio exterior”. Se trata de Pablo De León que fabricó artesanalmente un traje de astronauta y se lo vendió a la NASA. Transcribimos: “Fabricó en un taller de Magdalena, ayudado por herreros, costureras y mecánicos del barrio, un traje para pilotos de prueba que la Agencia Espacial Norteamericana utiliza hoy en cada uno de sus experimentos”. De León hizo una brillante carrera y, como tantas otras veces, “Humor” lo descubrió (casi) primero.

“(…) Para el gobierno menemista y sus socios del empresariado parasitario, el componente esencial del costo argentino es el salario que perciben los trabajadores. (…)

Para competir, había que bajar el costo argentino; precarizar el empleo, rebajar los salarios, eliminar los aportes patronales y previsionales, acabar con el mito de la movilidad social y en definitiva, si un trabajador de la industria coreana del automóvil come un puñado de arroz hervido junto a la línea de montaje y gana 200 dólares por mes, el equivalente argentino no puede pretender un refrigerio distinto ni una paga superior para producir un auto equivalente, listo para competir en el mercado mundial. (…)”.

“11 de diciembre de 1999” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 534. 23 de julio de 1998.

“(…) Dispuestos a cualquier cosa menos a espantar a un electorado que ya sienten cautivo, los líderes de la Alianza UCR – Frepaso ya salieron a tranquilizar a las masas: no van a modificar la convertibilidad, no van a revertir las privatizaciones, no van a tocar nada, en definitiva, del modelo económico implementado por el presidente Carlitos Menem. (…)”.

“11 de diciembre de 1999” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 534. 23 de julio de 1998.

“Bolastros y decadentes por Internet – Muestre sus transgresiones y pavadas a todo el mundo”. Primera y segunda página. Dibujos: Alfredo Grondona White.

Revista Humor Nº 534. 23 de julio de 1998.

“Divididos – Un golazo”. La Zona. Por Pablo Mar. Revista Humor Nº 534. 23 de julio de 1998.