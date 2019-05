Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 533. 8 de julio de 1998.

Argentina había sumado una nueva frustración mundialista tras ser eliminada por Holanda en los cuartos de final en Francia ’98 y “Humor” muestra a Menem corriendo desnudo de la misma manera que la Brujita Verón en un famoso aviso de papas fritas que filmó ese año.

“Chau Selección, ¿Chau reelección?” dice la tapa teniendo en cuenta como el futbol manejaba el estado de ánimo de los argentinos. Si Menem apostaba al seleccionado para reforzar su proyecto político el tiro le había salido por la culata.

Como cada derrota en los mundiales, se hablaba de fracaso. Francia no había sido la excepción. Oscar Muiño contradice esta teoría escribiendo “No somos los mejores - ¿Por qué culpan a Passarella?”. Cambiando el nombre del entrenador podemos poner ahí a Basile, Bielsa, Peckerman, Maradona, Sabella (el que mas cerca estuvo) y Sampaoli entre otros. Muiño explica que Argentina no es una potencia ni futbolística ni mucho menos económica pero que la esperanza siempre brilla en el horizonte y que no hay que perderla nunca.

Enrique Vazquez, como lo dice el título de tapa habla de “La obscena corrupción menemista” titulando parecido: “La atracción de lo obsceno”. Detalla un puñado de casos emblemáticos de ilícitos sucedidos durante el menemismo con Yaciretá a la cabeza, la leche Vicco y el nivel de vida de ministros y familia de Menem.

El Mundial todavía era tema para Alfredo Grondona White que presenta: “Café y Bar ‘Francia 98’ – Pasó Naranja”. La clásica costumbre de ver los partidos de Argentina en los bares (que se sigue manteniendo) cambia los hábitos hasta que la derrota vuelve todo a la normalidad.

Los siempre interesantes informes de Daniel Enzetti relacionados con el espectáculo presentan en esta oportunidad “Críticos y distribuidoras – Relaciones fastidiosas”. Y la gran pregunta: ¿Cómo hace un crítico para calificar una película como mala cuando los responsables de la misma ponen plata en publicidad en los medios donde esos críticos trabajan?. Vale la pena rescatar las declaraciones de la periodista Nora Lafón: “Yo creo que la gente que trabaja para un multimedios tiene problemas, aunque no los confiese”.

Otra gran nota de Enzetti: “Los parteros de la muerte – Médicos de la dictadura”. Transcribimos parte de la nota para ser totalmente claros. Uno de los médicos involucrados era Jorge Antonio Bergés, “verdadero símbolo del médico-represor”.

Título mundialista de “Pelota”: “Buscando el D.T. ideal – Esta película ya la vimos”. La seguiríamos viendo con Marcelo Bielsa. Walter Clos, por su parte, sigue haciendo un repaso por sus archivos recordando los 20 años de “Humor”.

“(…) El presidente le paga 15.000 dólares a su ex mujer; la hija pasea con una pulsera de brillantes valuada en medio millón de dólares; el hijo se estrelló cuando manejaba un helicóptero de su propiedad valuado en 650.000 dólares aún cuando jamás desempeñó tarea productiva o retributiva alguna en sus 27 años de vida. (…)”.

“La atracción de lo obsceno” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 533. 8 de julio de 1998.

“(…) La apropiación de menores nacidos en cautiverio y los partos de mujeres secuestradas durante la dictadura hablan de toda una estructura de la medicina clandestina que el Estado montó y avaló en hospitales, clínicas y campos de concentración, y que aún hoy, en parte, se mantiene (…). La mayoría de las mujeres embarazadas atendidas por los médicos eran luego llevadas a los ‘vuelos de la muerte’ y algunas eran asesinadas y enterradas en fosas comunes. (…)”.

“Los parteros de la muerte – Médicos de la dictadura” (Fragmento). Por Daniel Enzetti. Revista Humor Nº 533. 8 de julio de 1998.

“El gran Zoo”. Dibujos: Patricia Breccia. Revista Humor Nº 533. 8 de julio de 1998.