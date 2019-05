Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 276.

Revista Beatles. Programa Nº 276. Listado de canciones:

1 – Lazy Days - Flying Burrito Brothers

2 – High Fashion Queen - Flying Burrito Brothers

3 – If You Gotta Go -Flying Burrito Brothers

4 – Image of me - Flying Burrito Brothers

5 – Older Guys - Flying Burrito Brothers

6 – Wild Horses - Flying Burrito Brothers

7 – Los perros homicidas – Pedro y Pablo

8 – Rockollection – Laurent Voulzy

9 – No es computable – Abbadón

10 – Energía para compartir – Abrelatas

11 – Vagabundear – Alakrán

12 – Situación límite – Alerta Roja

13 – Barrio Chino – Alphonso S'Entrega