Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 531. 11 de junio de 1998.

Otro Mundial en marcha!. Francia ’98 ya estaba en desarrollo cuando esta edición de Humor ganó la calle. Muestra en la tapa a dos de los delanteros titulares de la Selección: Claudio “Piojo” Lopez y la estrella Gabriel Batistuta consumiendo el flamante producto puesto en circulación Viagra para aumentar su potencia goleadora. Como todos los mundiales, Argentina era candidata y como siempre quedaría en el camino. Sería el último Mundial con “Humor” apareciendo en los kioscos. Tal como se preveía el magno evento deportivo borraría todos los temas que habían conmocionado hasta ese momento a la opinión pública: el escándalo de Oyarbide y la muerte de Yabrán principalmente. Hay que decir que el 1 a 1 de la convertibilidad hizo que en Argentina no quedara ni el loro. La mayoría de los noticieros y otros programas periodísticos transmitían en vivo desde Francia. Para Corea – Japón 2002 luego del derrumbe de 2001 no había viajado casi nadie.

Ajeno al Mundial, Enrique Vazquez agua la fiesta con “Noticias de la Argentina”. Y en el copete aclara: “Esta es la nota que ningún periodista quiere escribir, muy probablemente porque nadie la quiere leer”. El fútbol nos evadía de la realidad real. La que Vazquez cuenta.

Cuando los celulares solo servían para hablar, Oscar Muiño escribe “Lo que mata es la tele-política – Espionaje, grabaciones, videos…”. Era un fenómeno mundial y Muiño dice: “El escándalo y el show-bussiness convierten las campañas políticas en una competencia vulgar donde nada puede ser debatido. Películas como “Mentiras que matan” y “Colores primarios” hablaban del tema mas un documental, “Homo Videns” de Giovanni Sartori, “acaso el principal politólogo mundial”. Imagínense ustedes ahora que hay tantas facilidades para filmar, sacar fotos o capturar diálogos orales o escritos.

Después de algunos números vuelve la Investigación Humor sobre la venta ilegal de armas y explosiones en Río Tercero. “El presidente en apuros” se titula la nota. La revista muestra nuevos documentos probatorios acerca de la responsabilidad oficial en el tema.

Enrique Kedinger escribe “Argentinos: lloren por Bunge y Born”. La venta de Molinos Río de la Plata adquirida por el Grupo Perez Companc marcaba el fin de una era. Kedinger cuenta la historia de B&B y dice en el final: “Este régimen no solo habrá reducido al proletariado a la gleba. También habrá liquidado esa burguesía que, alguna vez, alumbró su propio proyecto de sociedad”.

Como en el ’82, ’86, ’90 y ’94. El clásico de Alfredo Grondona White sobre la atención que captan los mundiales: “No se puede comprar, ni hablar, ni pensar nada: Todo es Mundial”.

“Picadillo Circo” y “Agentes no tan secretos”. Daniel Enzetti investiga sobre los jefes de prensa de los personajes públicos. Un oficio que se puso de moda en los ’90 por lo menos en Argentina aunque siempre existieron los filtros. Como en todos los rubros había chantas y gente seria.

Juan Pinetta escribe “El re-retraso del Congreso – Las leyes constitucionales que siguen sin sancionarse”. Entre las que esperaban estaban: La ley de Etica Pública, Habeas Data, Comisión Bicameral Revisora de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Coparticipación Federal y Régimen de Consulta Popular. Con el Mundial en ciernes iban a seguir descansando.

Informe de Daniel Enzetti: “Morón, un municipio en estado de coma”. El intendente menemista Juan Carlos Rousselot que ya en una oportunidad había sido suspendido y luego destituído de su cargo por irregularidades en la concesión de construcción de cloacas, tenía en esta nueva etapa de su gestión otras 12 denuncias en su haber entre las que se contaban: administración fraudulenta, estafa a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desvío de fondos. Una joyita. Sería destituído en 1999. Lo increíble es que siendo electo intendente por primera vez en 1987 para ser destituído dos años mas tarde, en 1991 se presentó y volvió a ganar las elecciones. Los gastos personales de Rousselot eran fastuosos. Con un sueldo de aproximadamente 3.000 pesos, registró gastos en su tarjeta de crédito por 28.000.

Tras un aceptable comienzo, la sección La Zona comienza a derrapar. En este número hay polémica con un lector (Alberto Perez) que se había quejado de la crítica a “Open Your Eyes” el nuevo disco de Yes. Se publica la carta y la respuesta que incluye algunas chicanas. Son dos páginas desperdiciadas. Pablo Marchetti en el doble reemplazo a Gloria Guerrero (como secretario de Redacción y como responsable de la parte musical) comenzaba a no dar la talla. Se extrañaba a Gloria.

Confesamos ser injustos con Cristina Wargon. Sus notas costumbristas son poco o nada nombradas en esta Cronología. Pero la de este número es genial: “Carta abierta a Roxi”. El boom “Gasoleros” con el romance Roxi (Mercedes Morán) y Panigassi (Juan Leyrado) obliga a la Wargon a advertir a Roxi que “está a punto de tomar la decisión mas desastrosa de su vida: separarse de su marido para quedarse con su amante. Y agrega: “Ojalá estas líneas le lleguen a tiempo y pueda evitar semejante delirio”. Los consejos de Cristina son tan geniales que merecen ser ampliados.

Primer suplemento “Humus” sin Lila Pastoriza. Cristian Sirouyán escribe “Avellaneda se tiñe de verde - Creación y mejora de espacios públicos”. El grave deterioro ambiental provocado por la actividad descontrolada de cinco mil empresas trataba de ser corregido con nuevos espacios verdes. En 1993, recordemos, siete personas habían muerto por inhalación de gas cianhídrico en esa ciudad.

“Pelota” comienza a vestirse de Mundial en sus artículos y cierra Walter Clos con “Discépolo, futurólogo incomparable”. “Cambalache” y su vigencia. En el 510, en 1998, en el 2000 y para siempre también.

“Humor” anuncia para el próximo número el Especial 20 años con una selección de artículos, historietas y participación especial de algunos viejos colaboradores. Sería como el 10º aniversario pero con menos páginas y repercusión. Eso sí, con una tapa destacadísima, signo de los tiempos menemistas.

“(…) La Argentina ha sido reclasificada como país de riesgo por todos los organismos de monitoreo internacional, incluido el FMI, de manera que ya no son los bancos líderes ni las compañías mas poderosas las que evalúan la posibilidad de invertir sus dólares en nosotros, sino los especuladores mas groseros del sistema. (…)”.

“Noticias de la Argentina” (Fragmento), Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 531. 11 de junio de 1998.

“(…) Por último, en un desesperado esfuerzo para que desistas de tu loca decisión, te pido que imagines por un segundo como vas a escuchar a Pani cuando dentro de diez años te cuente por millonésima vez lo de ‘Alta tensión’ y en vez de Roxi te diga Rosita, Clavel o Gladiolo. (…)”.

“Carta abierta a Roxi – Hablando de Gasoleros” (Fragmento). Por Cristina Wargon. Revista Humor Nº 531. 11 de junio de 1998.

Publicidad “Humor 20 años”. Revista Humor Nº 531. 11 de junio de 1998.

“Las barras bravas”. Quemá esas cartas. Revista Humor Nº 531. 11 de junio de 1998.