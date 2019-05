Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 530. 28 de mayo de 1998.

Otra gran tapa para cubrir uno de los hechos trascendentes no solo del año sino también de la década: Tras permanecer prófugo unos días luego que un juez ordenara su captura acusándolo como autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas, el empresario Alfredo Yabrán se suicidó en una de sus estancias de la provincia de Entre Ríos. Fue una de esas noticias que conmueven a la opinión pública haciendo que la mayoría se acuerde que estaba haciendo exactamente en el momento que se enteró de la misma. Era el miércoles 20 de mayo de 1998 y Alfredo Grondona White lo refleja en “¿Qué hiciste tú el miércoles 20 de mayo, papá?”. En oficinas, bares, taxis, transporte público y todos los ámbitos el tema era uno solo: el suicidio de Yabrán.

Al no mostrarse el cadáver, nació al instante la leyenda “Yabrán está vivo”. Que vivía en una paradisíaca isla, que lo habían visto en tal o cual lugar. Uno de esos tantos mitos que se prolongaron en el tiempo. Respecto a la tapa en sí, es muy explícita pese a no nombrar a Yabrán directamente. Toma uno de los eslóganes peronistas para mostrar a Menem y Duhalde siendo salpicados por una realidad que ya no podían parar ni ocultar. El ejemplar arranca con “La página del desconfiado – Cortinas de humo…y de pólvora” con la letra adaptada de una canción, un dibujo del siempre presente Tomás Sanz (con firma y todo) y un mensaje que se vuelve a reproducir mas adelante: Llegaba el Mundial y tapaba todo: el divorcio de Susana, el casamiento de Valeria Mazza y hasta el escándalo del juez Oyarbide, quedaban relegados.

Enrique Vazquez toma el tema Yabrán. Escribe “El autor, los cómplices”. Menem tardó una semana en emitir una “balbuceante” declaración acerca de la muerte del empresario y lo hizo estando de gira en Estocolmo, Suecia. Vazquez narra también una interesante anécdota (citando como fuente al fallecido Miguel Roig) acerca de la estrecha relación entre el riojano y el empresario postal a tal punto que en la primera semana de julio de 1989 (días antes que Menem asuma la presidencia), Yabrán ya integraba el círculo íntimo de Menem.

“Las cuentas en orden” escribe Oscar Muiño. La muerte de Yabrán aceleró aún mas el proceso de liquidar lo poco que quedaba y que la justicia adicta al menemismo limpie las causas pendientes de funcionarios y ex funcionarios. Augusto Alasino, el Grupo Yoma y hasta el ex candidato presidencial en 1995 por el Frepaso José Octavio Bordón figuraban entre los beneficiados.

“Humor” y Ceo hacen “El campo ya no es mas lo que era”. La onda del miniturismo rural después de lo de Yabrán se había complicado y los creativos de Humor muestran los riesgos del “Turismo aventura”, “Ultima cena”, “Pollo Calibre 22” y el sorprendente “Cuarto Oscuro” en donde vaya uno a saber lo que se iba a encontrar.

Escribe Enrique Kedinger: “Fujimenem y su vertiginoso derrumbe”. El apodo tiene que ver con la siempre vigente tentación (que no ocurrió, por supuesto) de disolver el Congreso como hizo Fujimori en Perú.

Informe de Daniel Enzetti en “Picadillo Circo”: “Los artistas y el poder”. El menemismo hizo punta de lanza con ese tema y, obviamente, podemos agregar decenas de nombres mas en estos veintipico de años. La lista es extensa y no abarca solamente a gente vinculada al gobierno. Se nombran a Albino Rojas (El Soldado Chamamé a quien Humor incluso le hizo un reportaje), Julio Márbiz, Fernando “Pino” Solanas, Irma Roy y Litto Nebbia entre otros. Se toma el ejemplo de Gilberto Gil en Brasil y Rubén Blades en Panamá.

Sergio Nuñez, en “La Bolsa del Espectáculo”, brinda una noticia impactante para ese momento: el programa “Totalmente natural”, primer programa radial de gays y lesbianas cumplía cinco años en el aire. Se emitía por FM La Tribu los martes de 22.00 a 24.00. La responsabilidad del mismo estaba a cargo de S.I.G.L.A. (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina) y su conductor era Rafael Freda (presidente de la entidad). Se autogestionaba y, como dice el título: “Han recorrido un largo camino muchachos” (hoy se escribiría “muchaches”).

Rodolfo Livingston escribe sobre Cuba, su gran amor. Una serie de notas que abarcan el “período especial” que los cubanos llamaban a casi diez años de supervivencia que comenzaron en 1991 con el colapso de la Unión Soviética y se profundizó al año siguiente con la ampliación del embargo salvaje de Estados Unidos. La supervivencia se estaba convirtiendo en crecimiento y Livingston que en 1992 escribió “Cuba existe, es socialista y no está en coma” (que para 1998 iba por seis ediciones) agrega adelantos de nuevas historias y anécdotas sobre la Revolución o, como preferían llamarla sus enemigos, el Régimen Castrista.

En el número anterior Daniel Enzetti escribió sobre “Los mentalistas y el Poder” y la utilización de astrólogos y adivinos por parte de políticos para realizar su tarea. Ahora le toca el turno a aquellos videntes que colaboran con la policía. “El comisario Tarot” es el apropiado título de la nota recordando el famoso personaje de Agata Christie, Hércules Poirot, el detective. Nos viene a la memoria la serie de los años 2000, “Medium”.

Pablo Mar(chetti) en “La Zona” informa que los Redondos no irán a tocar a Gualeguaychú y entrevista a Max Calavera, ex Sepultura y en ese momento en Soulfly que era, prácticamente, un proyecto solista. Marchetti lo presenta como “el rey del heavy metal nac & pop latinoamericano, el muchacho mas inquieto de las huestes trashcore…con ustedes, Max Calavera”.

En “Pelota” Walter Clos recuerda dos notas de 1983 dialogando con su sobrino Federico con un tema recurrente: “Violencia en el fútbol”. Las cosas seguían igual 15 años después y tampoco han cambiado demasiado ahora con la salvedad que se ha naturalizado que los visitantes no puedan ingresar a los estadios.

“(…) ¿Será Cuba el último bastión del socialismo que se terminó para siempre, un sueño romántico que no pudo ser, o es el principio de un modelo nuevo de sociedad donde la política y la economía están al servicio de los valores humanos?. ¿Cómo se las arreglan para salir adelante, casi sin recursos, sin préstamos, sin FMI?. (…).

Personalmente creo que Cuba es un sistema inédito en plena gestación, como lo fueron aquellos pequeños mamíferos en la era de los dinosaurios; es un modelo alternativo que vale la pena conocer, en esta era regida por el pensamiento único y sin alma. (…)”.

“Cuba – El modelo alternativo” (Fragmento). Por Rodolfo Livingston. Revista Humor Nº 530. 28 de mayo de 1998.

“Anochecer de un día agitado - ¿Qué hiciste tú el miércoles 20 de mayo, papá?” (Suicidio de Yabrán). Por Alfredo Grondona White. Primera página. Revista Humor Nº 530. 28 de mayo de 1998.

“Anochecer de un día agitado - ¿Qué hiciste tú el miércoles 20 de mayo, papá?” (Suicidio de Yabrán). Por Alfredo Grondona White. Segunda página. Revista Humor Nº 530. 28 de mayo de 1998.

“La Mazza”. El Jardín de los Carozos. Por Hugo Paredero. Revista Humor Nº 530. 28 de mayo de 1998.