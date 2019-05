Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

¿La tapa del año?. Probablemente. Un nuevo escándalo sacudía la estructura menemista y era la filtración de un video privado del juez federal Norberto Oyarbide tomado en el club Spartacus, que regenteaba Luciano Garbellano junto a dos socios mas. Garbellano denunció que el juez le vendía protección al prostíbulo por la suma de 15.000 dólares mas los favores de los taxi boys del lugar. Toda una historia de extorsiones, traiciones, coimas y chantajes diversos se entrecruzaron en casi todos los ámbitos, no solo el político y el judicial. El tema fue la comidilla mediática durante un par de semanas hasta que el suicidio de Alfredo Yabrán, el 20 de mayo prácticamente lo sacó de agenda.

Oyarbide (juez oficialista en todas las épocas) pudo eludir la destitución mediante un golpe de suerte proveniente de una tragedia: El 11 de setiembre de 2001 era el día elegido por el Senado para sesionar y tratar su caso. Se necesitaban los dos tercios para proceder a destituirlo. Fue el día que cayeron las Torres Gemelas y hubo muchos senadores ausentes. Y así Oyarbide zafó. Siguió desempeñándose como juez hasta comienzos de 2016 en donde presentó su renuncia. Ostenta una serie de tristes récords como ser, por ejemplo, quien mas pedidos de juicio político ha cosechado a lo largo de su trayectoria. Que a un juez federal se lo muestre como Cascioli lo dibujó en la tapa de este número de Humor hablaba a las claras del estado de la Justicia argentina a fines de los noventa y del menemato. “Si algo le faltaba a nuestra Justicia era el rubro 59” dice “Humor” en su primera página. Se agregan chistes que hoy lucen desactualizados.

Enrique Vazquez escribe: “El Poder Judicial, esa casa de tolerancia”, una perfecta definición. Entre muchas otras causas, Oyarbide tenía a su cargo la de la Triple A. Destacamos dos párrafos de Vazquez: 1) “Como todo juez federal, Oyarbide tiene a su cargo unas 400 causas simultáneas y paralelas, algunas de las cuales han sido reflotadas por los medios a partir del escándalo. 2) “Hay un pacto implícito entre Menem y los jueces: Él los pone a pesar que son incapaces, y ellos no lo investigan a pesar que sobran razones para hacerlo”.

Siguiendo con el tema, Alfredo Grondona White aporta el infinito conocimiento del célebre leguleyo Dr. Piccafeces y ofrece: “Sepa para donde patea el juez que le tocó”. Mediante una hábil descripción (ayudado por Molita y Aladelta) Picca muestra al “choborra”, al “troley”. Al “nazi-facho”, “chantajista”, “mujeriego”, “timbero”, “truchos” y hasta “narcos”. Igual que ahora.

Otro vergonzoso fallo producido por la mayoría automática menemista de la Corte Suprema de Justicia hizo que las telefónicas concesionarias del servicio embolsaran 800 millones extra. Oscar Muiño trata el tema en la nota “Escandaloso fallo de la Corte - ¿Hasta cuando abusarán de nuestra paciencia?”. El “rebalanceo” como se lo llamó transfirió esa suma a Telecóm y Telefónica. Un fallo opuesto al que produjo la Corte de Nueva York por ejemplo.

Con dibujos de Ceo, “Humor” presenta: “Si legalizan la droga, ¿Qué van a hacer los guionistas?”. Y agrega “Las series de TV y las películas perderán emoción”. La inefable Lita de Lázzari aparece en el cuadrito final recomendando: “Camine, busque precio. No compre droga en el primer quiosco…”.

Escribe Enrique Kedinger: “En Surcorea, los desocupados se suicidan. En Argentina, el sistema jubilatorio evita ese problema – Muerte a plazo fijo, otro éxito del menemato”.

Informe de Daniel Enzetti en “Picadillo Circo”: “¿Cómo se mide el ráting?”. Una cuestión siempre discutible porque de esas mediciones depende que un programa siga en el aire y -lo que es mas grave- que mucha gente quede sin trabajo. Para 1998 había dos empresas que realizaban esa tarea: Ibope y Mercados y Tendencias. Hoy solo existe Ibope que siempre ha sido muy cuestionada. Sumemos eso al hecho que solo se toma la ciudad de Buenos Aires en un reducidísimo núcleo de hogares para determinar la popularidad de un programa no teniendo en cuenta al resto del país. En definitiva: Se hizo todo mal antes y se sigue haciendo todo mal ahora. Enzetti entrevista a directivos de las empresas mencionadas y también hace un poco de historia. El récord de medición de audiencia (para un envío no especial), lo tenía Pepe Biondi en la década del sesenta con 61 puntos de ráting.

La entrega de los Martín Fierro 1997 es motivo para que Hugo Paredero en “El jardín de los carozos” entregue sus “Estampitas martinfierrosas” comenzando por los conductores de la emisión: Fernando Bravo y Natalia Oreiro. Natalia se anota un poroto grande por parte de Aquiles Fabregat que elogia su conducción en “Nada se pierde”.

De nuevo Daniel Enzetti: “La bola de cristal de los políticos – Mentalistas y tarotistas también ‘ganan’ las elecciones”. Dice la nota que Menem tenía hasta 10 mentalistas a los que recurría para “saber” el futuro. Pero Mendez no era el único. Haciendo historia, Enzetti revela que desde Stalin y Brezhnev en la Unión Soviética pasando por Hitler y los locales Yrigoyen y Perón hicieron uso de videntes y otros de parecido rubro. Para 1998 brillaban Blanca Curi y Aschira. Pero no eran las únicas.

Meriem Choukroum, con fotos de Julio Juarez, entrevista a una mujer inmensa: Laura Bonaparte . Integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sufrió la desaparición de tres hijos, dos yernos y una nuera. “No aprendí desde el dolor, sino de la alegría de vivir”. En ese momento había sido propuesta como Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que finalmente no obtuvo. “Soy muy buena vecina” dice Laura en la entrevista. Fue mucho mas que eso. Nació en 1925 y falleció en 2013. Su único hijo sobreviviente se llama Luis Bruchstein. Es periodista de Página 12.

Pablo Mar(chetti) entrevista en “La Zona” a Jaime Roos: “Se puede vivir fuera del fashion” es el título. Roos cumplía años y lo festejaba con un concierto en Obras el sábado 23 de mayo.

Importante edición de “Pelota”. Por un lado, se recuerda la nota escrita por Tomás Sanz en el Nº 110 de agosto de 1983: “Suspender el futbol ,ya”. Fue cuando había muerto el hincha de Racing Roberto Basile por una bengala arrojada desde la tribuna de Boca antes del partido entre ambos equipos en la Bombonera. Un juez (Víctor Perrota) había tomado la decisión de suspender el futbol por la violencia y la falta de seguridad en las canchas. Abarcaba todas las divisiones excepto los partidos de la Selección. “Quince años después” es el título. Se puede repetir infinitamente.

Walter Clos, lo mismo que hace cada año con Dante Panzeri, recuerda a José “Pepe” Amalfitani, presidente de Vélez Sarsfield al cumplirse el 29º aniversario de su fallecimiento. “El mejor dirigente de fútbol”.

No es una más la edición 74 de “Humus”. Trata otro tema dramático: “Contaminación con hidrocarburos en Pacheco”. El agua de pozo que consumía la gente de Talar de Pacheco contenía “bacterias invasoras”. Escribe Cristian Sirouyán y Langer realiza un dibujo con su cáustico (nunca mejor empleada la palabra) estilo. Pero lo mas importante de este número es la despedida del suplemento (y de la revista) de la creadora del mismo: Lila Pastoriza, autora también de “La Ciudad Desnuda”. “Humus” apareció por primera vez en el ejemplar 319 de julio de 1992 y “La Ciudad…” en el Nº 410 de mayo de 1994. La despide con emocionadas palabras el propio Sirouyán que queda oficialmente a cargo de la sección. Pastoriza -sobreviviente de la ESMA- tuvo que soportar una campaña sucia lanzada desde el canal estatal por Sofovich, Viale y Beldi en 1994. Gracias por todo Lila.

“(…) Yo no aprendí desde el dolor, sino desde la alegría de vivir, porque tengo una base y una estructura psicológica que me sostiene. Cuando me cae la desgracia fue ese sustrato el que me contuvo. (…) me inicié en los derechos humanos a los trece años. Mi hermana de 17 iba a la penitenciaría de Paraná a enseñarles a leer y a escribir a las penadas y yo era su ayudante. Entre la Biblia, El Capital, la enseñanza laica y varias generaciones de intelectuales encima mío conocí la injusticia de la pobreza y el no consumismo. (…)”.

. “No aprendí desde el dolor, sino de la alegría de vivir” (Fragmento). Entrevista de Meriem Choukroum a Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fotos de Julio Juarez. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

“(…) Nunca el Poder Judicial había tenido peor imagen que hoy. Solo existió un tribunal mas reprochable: durante la dictadura la Corte admitió de hecho los secuestros y desapariciones. La Justicia, con honrosas excepciones, nada hizo para poner fin al exterminio. (…)”.

“Escandaloso fallo de la Corte - ¿Hasta cuando abusarán de nuestra paciencia?”(Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

“Allí cenó por última vez Poli Armentano – Para achuras, el Mirasol”. Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

“Discriminación mediática – El milagro de Natalia”. Por Aquiles Fabregat. Nada se pierde. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

“Si legalizan la droga, ¿Qué van a hacer los guionistas? - Las series de TV y las películas perderán emoción”. Por Ceo y “Humor”. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.

“Hacé la tuya”. Despedida a Lila Pastoriza. Por Cristian Sirouyán. Revista Humor Nº 529. 14 de mayo de 1998.