Revista Beatles. Programa Nº 274. Listado de canciones:

1 – I'll Be Your Baby Tonight – Emmylou Harris

2 – I Saw The Light - Emmylou Harris

3 – Black Gipsy - Emmylou Harris

4 – Everybody's Talkin' - Emmylou Harris

5 – I'll Never Fall In Love Again - Emmylou Harris

6 – Andando a caballo – Pedro y Pablo

7 – Have You Ever Loved A Woman - Derek and the Dominos

8 – Whispering – The Beatles

9 – Whispering – George Gershwin

10 – Diggin' My Potatoes – The Beatles

11 - Diggin' My Potatoes – Lonnie Donegan

12 – Well, Well, Well – John Lennon