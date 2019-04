Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 528. 29 de abril de 1998.

Gran parte del litoral argentino bajo agua en aquel abril de 1998 y una tapa de Humor que con letra mecanográfica relata la actualidad en forma de cadena epistolar. Vaya debut de Ramón Ortega como Secretario de Desarrollo Social.

“Todos a los botes” es el muy apropiado título de Enrique Vazquez para su columna quincenal. “Las inundaciones parecen ser un castigo mas, que se une a los que ya padece la Nación”.

Escribe Oscar Muiño: “Histórico fallo de la Cámara Federal de La Plata – El derecho a la verdad”. La decisión del Tribunal hacía que el paradero de los desaparecidos en la provincia de Buenos Aires sea investigado. A través de cuatro páginas Muiño transcribe en forma textual el fallo de los jueces.

Daniel Enzetti entrevista a Alberto Lecchi y Victor Laplace, director y actor de la película “Secretos compartidos”, basada en el libro “Pescador y payaso” de Leonardo Siciliano. “Secretos…” trataba sobre un asesino serial. “Un hombre común que cuando no pesca en la escollera norte de Mar del Plata viola y mata a chicas jóvenes”. El film contaba en el elenco con Leonor Benedetto, Gabriel Goity, Antonio Grimau y Alicia Zanca entre otros, y fue estrenada el 7 de mayo de ese 1998.

Sergio Nuñez describe como será la cobertura de Francia ’98 en los medios radiales y televisivos. Los derechos para la emisión de los partidos por TV habían sido adjudicados a Canal 13, Telefé y América. En radio, por primera vez en su historia Rivadavia había quedado afuera de las transmisiones.

Juan Pinetta escribe “La ley de Hábeas Data: Otra asignatura pendiente – Tráfico de información”. Una ley importantísima dormía en un cajón el sueño de los justos. La ley de Hábeas Data, con un mecanismo similar a la de Hábeas Corpus, permitía a la persona acceder a sus datos personales antes que se comercialicen los informes sobre su calidad crediticia. El usuario tenía el derecho de conocer si la información proporcionada era verdadera o no. Cualquier deuda o boleta de impuesto impaga, por ínfima que fuera, podía llegar a trabarle, por ejemplo, un crédito hipotecario. Hubo que esperar hasta octubre de 2000 para que finalmente sea sancionada y promulgada.

Debut en “Humor” de “La Zona”, la sección de música reemplazante de “Las Páginas de Gloria”. La escribía Pablo Marchetti (Pablo Mar en la sección) y en su inicio ofrece un reportaje a Gustavo Santaolalla, inmerso (igual que ahora) en decenas de proyectos de composición, grabación, interpretación y producción. “Me siento un artista que juega en todo el tablero” dice Gustavo. Arbol, Bersuit Vergarabat (en lo que sería “Libertinaje”), El Peyote Asesino, Julieta Venegas eran algunos de los artistas con los que Santaolalla trabajaba. “Ronroco” era su nuevo disco solista. Y hasta el Oscar no pararía. Un genio.

Tres páginas de “La Zona” en las que no falta comentario de discos (“Open Your Eyes”de Yes, “El camino real” de Todos Tus Muertos) y un reportaje a Virus (“No se olviden del pop”) que tenía nuevo disco en la calle, “9”, en el año en que se cumplían 10 de la muerte de Federico Moura.

Ya se manifestaba el calentamiento global y Alfredo Grondona White lo refleja en “Nueva estación del año: La primaveroño”. Y agrega: “Tiempo loco, ¿Qué me pongo, que me saco?”. Comenzaban los otoños primaverales (o hasta veraniegos) y AGW nos muestra distintos modelos de indumentaria para usar. Genial.

Cristian Sirouyán en “La Ciudad Desnuda” escribe “El cole ya no muerde – Consejo de convivencia en lugar de amonestaciones”. Como en tantos otros temas (divorcio vincular, ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, etc.), todos presagiaban la hecatombe al promulgarse esta medida que eliminaba las legendarias amonestaciones. Lo cierto es que no pasó nada de eso e hizo que se generara un sano debate sobre la convivencia en los establecimientos educacionales. Lila Pastoriza escribe sobre “Acoso sexual en la vía pública”.

Walter Clos se adueña de la última página en ausencia de “Buena vida” y escribe “Ejemplo de como erradicar barras bravas” y recuerda un hecho de 1988 en el que estuvo involucrado el club Deportivo Morón a través de su presidente Virgilio Machado Ramos. Clos pone al presidente del “Gallito” como ejemplo para eliminar este flagelo que sigue asolando.

