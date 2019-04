Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 527. 16 de abril de 1998.

Vuelve Susana Gimenez a ser tapa de Humor tras casi cuatro años y medio. Hay que remontarse al Número 386 de diciembre de 1993 para encontrarla y, en esa oportunidad, compartiendo cartel con la querida abuela Norma Plá.

Un prendedor con la bandera argentina confeccionado por Van Cleef & Arpels que había pertenecido a Eva Perón había sido subastado en la Casa Christies en Nueva York. Lo terminó comprando vía telefónica en 990.000 dólares el Sultán de Brunei, considerado el hombre mas rico del mundo. Susana estuvo presente en la subasta y llegó a ofertar “solo” U$S 880.000 perdiendo la puja. “Humor” toma la noticia y aprovechándose de la incontinencia verbal de la conductora mas su reciente y escandaloso divorcio de Huberto Roviralta, el broche se lo pone en su boca. No sería la última tapa de Susana en Humor. Faltaría una y sería por otro escándalo: la línea 0600 y las donaciones a la Fundación “Felices los Niños” del Padre Grassi, cuatro años antes que estalle la acusación al cura por abuso sexual a menores.

Comienzo del ejemplar con “Polémica entre dos filósofos”. Un cruce epistolar entre Mariano Grondona y Carlos Menem hace imaginar a “Humor” como le redactaron en Olivos a Mendez la respuesta ante lo que había publicado el periodista. Ambos artículos salieron en “La Nación”. El de Grondona bajo el título “El avión no cayó: César y su estrella” y el del presidente “El día que mataron a Menem”. Lo del avión es porque durante una visita oficial a Australia, el jet que transportaba a Menem corrió serio riesgo de estrellarse ante una terrible tormenta con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Tanto el argumento como el dibujo tienen el estilo inimitable de Tomás Sanz.

Palito Ortega había sido designado en Desarrollo Social en lugar de Eduardo Amadeo (¿les suena?). Era otra maniobra de Mendez para limitar a Duhalde e insistir en su intento re reeleccionista. En pleno declive sumado a las presiones del FMI para hacer un salvaje ajuste (mas todavía) el gobierno intentaba un giro “populista” comenzando una etapa de mayor distribución social (¿les suena actual?). Ya era tarde y los primeros en decirlo fueron Enrique Vazquez y Oscar Muiño en “Humor” que anticiparon el triunfo de la Alianza en 1999 aunque sin demasiadas expectativas, algo que se corroboró en 2001.

Enrique Vazquez era uno de los pocos en “Humor” que todavía no le había pegado a Palito Ortega, siempre ocupado en peces mas gordos. Su nombramiento en Desarrollo Social sumado a su acuerdo con Menem es el motivo para que el periodista saque a relucir el pasado colaboracionista de Ortega con la dictadura, filmando películas y grabando temas que cantaban loas a las Fuerzas Armadas. Vazquez no obstante, comete un error de fechas. Bajo el título “Tiempo cumplido”, el copete reza: “Un dulce recuerdo: ‘Tirate al río en la parte mas profunda…’ cantaba Palito Ortega en la época que los aviones militares arrojaban a los desaparecidos a las aguas del Río de la Plata”. Pues bien, sin negar la responsabilidad de Palito en aquellos años, “Andá y tirate al río” se publicó en el LP “El Fenómeno” de 1971 (también época dictatorial). O sea, es anterior a la época 1976 / 1983. Por supuesto, es una anécdota que no desmerece en absoluto la nota que preanuncia un triunfo de la Alianza en 1999.

Oscar Muiño, por su parte escribe “Populismo y Monumentos – Volvamos a los cabecitas negras”. Es lo que decíamos antes: “Después de diez años de conservadurismo ortodoxo, Menem quiere volver al peronismo”. Con las encuestas dando mal, Palito Ortega llegaba al gobierno para repartir y Menem desempolvaba las viejas banderas peronistas. Como también escribimos: ya era tarde. Y además se pregunta Muiño al final del artículo: “¿De donde va a sacar la plata?”. Lo que sí advierte Muiño es la bomba de tiempo que la Alianza iba a recibir en 1999. No se equivocó y tampoco la supieron desactivar.

El prendedor de la tapa es el leit motiv para que Piccafeces, de la mano y la pluma de Grondona White, haga su “filón” contando “La verdadera historia del broche” en la que vuelve a estar presente la diva de los teléfonos y su ex. Una historia ficcional…¿o no tanto?. Lo cierto es que Piccafeces (con Molita y Aladelta) siempre ganan.

Daniel Enzetti con fotos de Julio Juarez charla con Marilú Marini y Alfredo Arias. “A París ellos se fueron”. Presentaban en el Teatro San Martín “La mujer sentada”, obra de Copi. Se quedaban hasta principios de mayo de ese 1998 y luego volvían a Francia donde estaban radicados hacía 30 años.

Hugo Paredero, en “El jardín de los carozos”, escribe sobre la supuesta reconciliación -en un almuerzo de Mirtha Legrand- de Gerardo y Hugo Sofovich. “Los hermanos sean munidos” titula con un sarcasmo que seguirá con la nota. El programa se emitió el viernes 3 de abril y fue la comidilla de la prensa en esos días. Eso sí, no aclararon el motivo puntual de por qué se distanciaron en 1976.

“Psicotelesis” es la sección de Petisuí que desde hacía algunos números reemplazaba a “De cable somos” que escribía la Rvda Hna Cablista Betty Couceiro que, a su vez, había tomado el lugar de “Todo el año es carnaval” de Silvia Itkin. En la página siguiente, Sergio Nuñez entrevista a Horacio Embón que dice: “Una cosa es la independencia de opinión y otra que te dejen opinar con independencia”. Clarito.

Investigación de Daniel Enzetti: “Corrupción en el Posadas – Fantasmas del pasado…y del presente”. El mismo hospital que hoy sufre el ajuste y despide personal, se encontraba en 1998 en una situación igual de complicada. La “normalizadora” era esposa de un ex aviador con amplia participación en la dictadura. Durante la misma, el Posadas fue uno de los principales centros clandestinos de detención del país. Presiones, amenazas y hasta expresiones antisemitas en lo que organismos de Derechos Humanos llamaban una “campaña fuertemente discriminatoria y mesiánica. La doctora en cuestión era María del Valle Casas de Malacalza.

Juan Pinetta con fotos de Julio Juarez con otro excelente informe: ¡”Villas Miseria en Capital Federal – Miedo, promesas y punteros”. En la edición Nº 73 de “Humus” Cristian Sirouyán escribe: “Tráfico ilegal del tordo amarillo – Depredación a buen precio”. Otro ejemplar al borde de la extinción por culpa del ser vivo mas depredador de todos: el humano.

Comienzan a escribirse en “Pelota” los primeros -breves- artículos pre Mundial Francia ’98 y Walter Clos puntualmente como cada año recuerda una vez mas al gran Dante Panzeri al cumplirse el día 14 de abril el 20º aniversario de su fallecimiento.

Debut como Secretario de Redacción de Pablo Marchetti (actualmente Marchetti de Donda) y en el staff, dentro de “Cuerpo Especial de Redactores y Dibujantes” y en el último lugar figura, aunque en este número no haya escrito nada, un tal Aquiles Fabregat.

“(…) Los que están esperando tomarle examen a los candidatos de la Alianza son los que le recortaron las patillas y las ínfulas federalistas a Carlitos Menem apenas ganó la interna sobre Antonio Cafiero, en 1989 y ahora le están corrigiendo el peinado a Graciela Fernandez Meijde para transformarla en una señora paqueta. (…)

La gente mira el reloj. (…) Pero esa misma gente observa preocupada lo que pasa en el banco de suplentes. Quiere saber con que convicciones van a jugar los que vienen. Si están dispuestos a meter los goles en el arco de enfrente o están comprados y van para atrás. Si son capaces de defender los colores de la hinchada o solo quieren salir a la cancha para lucirse ante los dirigentes de clubes grandes de afuera, como el FMI”.

“Tiempo cumplido” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 527. 16 de abril de 1998.

“(…) Periodismo para los periodistas fue siempre escribir mucho de lo que no se sabe nada. Hay periodistas que se enorgullecen de ello, los hace mas felices proclamarse caraduras. A mi me daba mucha vergüenza, aunque me dijeron ‘así se hace periodismo’. (…)”.

“A 20 años de la muerte de Dante Panzeri” (Fragmento). Por Walter Clos. Revista Humor Nº 527. 16 de abril de 1998.

Ediciones de la Urraca en la Feria del Libro. Revista Humor Nº 527. 16 de abril de 1998.