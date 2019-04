Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 273.

Revista Beatles, en su emisión Nº 273 tiene el agrado de presentar en su sección “Tema libre”, a Astor Piazzolla quien interpretará alguno de sus grandes clásicos. Además, Syd Barrett, cortes finales; “Love”, uno de los mas hermosos temas de John Lennon; Get Back Sessions Beatle y una canción standard de 1939; Blues con los Stones y con Memphis la Blusera. Y para el final, un homenaje a la Patagonia por León Gieco y amigos y rock and roll de los viejos tiempos con Bob Seger.

Revista Beatles. Programa Nº 273. Listado de canciones:

1 – Baby Lemonade - Syd Barrett

2 – Dominoes - Syd Barrett

3 – Gigolo Aunt - Syd Barrett

4 – It Is Obvious - Syd Barrett

5 – Waving My Arms In The Air - Syd Barrett

6 – Efervescing Elephant - Syd Barrett

7 – Florecen los nardos – Almendra

8 – Through The London Window – The Beatles

9 – You Are My Sunshine – The Beatles

10 - You Are My Sunshine – Pine Ridge Boys

11 – Love – John Lennon

12 – I Got The Blues - The Rolling Stones

13 – Adiós Nonino - Astor Piazzolla

14 – Libertango - Astor Piazzolla

15 – Blues de Rosario - Memphis la Blusera

16 – Sopa de letras - Memphis la Blusera

17 – No se detiene - Memphis la Blusera

18 – Quiero vivir en un lugar (la colmena) - Memphis la Blusera

19 – Seducidos por papi Lucifer - Memphis la Blusera

20 – Chico Yeah Yeah - Memphis la Blusera

21 – Against the wind – Bob Seger

22 – El Embudo (Homenaje a la Patagonia)

23 – Old Time Rock and Roll – Bob Seger

Emitido el sábado 13 de abril de 2019. 16.00 horas.

FM Galena 94.5

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann