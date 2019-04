Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 526. 2 de abril de 1998.

Una tapa inspirada en las clásicas y de mal gusto bromas telefónicas que se hacían cuando todavía no quedaba registrado el número en todos los casos, sobre todo en los teléfonos fijos. La “víctima” es la ministro de Educación Susana Decibe recibiendo un falso llamado del “Maestro Angulo”. El salario docente era de $ 0.04 menos IVA el minuto, relacionándolo con las famosas líneas 0600 en las que se podía comprar todo lo que a uno se le ocurriera o escuchar desde relatos eróticos hasta cuentos verdes, como bien lo refleja en página interior el gran Ceo.

Escribe Enrique Vazquez: “Buscando a los cómplices”. Vazquez se mete de lleno en el espinoso tema de la reforma a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, “Por lejos, la mas importante organización delictiva del país”. Como bien dice el título de tapa, había jueces que saboteaban esa reforma. El periodista comenta el proyecto y muestra el nuevo organigrama con la creación de 18 policías departamentales.

Segunda visita de los Rolling Stones a la Argentina y con dibujos de Ceo, “Humor” presenta: “¡Vamos todavía los de 50 para arriba!”. Ventajas y desventajas de ser un rollinga cincuentón. A decir verdad, muchas mas contras que a favor.

Los Stones volvieron y hasta dieron un show junto a Bob Dylan en River pero la especialista ya no estaba en “Humor”. En pocas palabras en un recuadro de “Nada se pierde”, Gloria Guerrero se despide de la publicación que la tuvo como protagonista durante 19 años, 17 de ellos en sus ya míticas “Páginas”. “Gloria a la Rolling Stone” es el título. La periodista iba a ser la secretaria de redacción en la versión argentina de la legendaria revista en donde Andrés Cascioli iba a ser editor de producción. Gloria ya tenía experiencia en ese cargo: desde la ida de Anibal Litvin ella lo ocupaba en “Humor”. Se cierra así otra página (justo) gloriosa (también justo). Es su última aparición en el staff y en el “Idiotómetro”, sección que la tuvo siempre -con sus frases- entre las principales protagonistas. Gracias por todo Gloria.

Daniel Enzetti entrevista a Reinaldo Benavidez, “El último sobreviviente de los fusilamientos de José León Suarez ”. Fue el 9 de junio de 1956 cuando la dictadura encabezada por Aramburu e Isaac Rojas fusiló a militantes civiles y militares que, encabezados por el General Valle, habían producido un levantamiento contra la mal llamada “Revolución Libertadora”. Este hecho dio lugar al libro “Operación Masacre” de Rodolfo Walsh, modelo de periodismo de investigación. Benavidez habla de lo que pasó y también de Rodolfo Walsh a quien aportó información para el libro. Las declaraciones del genocida Astíz a la revista “Tres Puntos” y que motivaron su baja, hicieron que se reabra la causa por la desaparición de Walsh, ocurrida el 24 de marzo de 1977, tras hacerse pública su Carta a la junta militar en el primer aniversario del golpe. Hay que decir que parece haber un error en la apreciación “Ultimo sobreviviente” ya que en 2007, el Presidente Nestor Kirchner recibió en su despacho de la Casa Rosada a Juan Carlos Livraga, otro de los que se salvaron.

Genial (y actual) Alfredo Grondona White!. En una de sus mejores historias de los últimos tiempos, presenta: “El brillante futuro de los dulces niñitos yanquis”. Y reflexiona en el subtítulo: “Y algunos se matan para sacar la visa y radicarse allá…”. Asesinos en serie, envenenamientos en cadena, suicidios colectivos y “locos de la metralleta”. Una pintura de la sociedad norteamericana que casi dos décadas después eligió como presidente a Donad Trump.

Cuatro páginas para “Quemá esas cartas”. La mayor cantidad, por lo menos, en cinco años. Hacía tiempo ya que la presentación de la sección era una estampilla con un hecho alusivo a la actualidad. La de este número es para Mick Jagger por la visita de los Stones.

En plena presión por la re reelección de Menem, Enrique Kedinger escribe: “Quizá Menem no vacile en volver al caos de 1989”. Con un copete que dice: “Quien está dispuesto a liquidar la Constitución, no se detendrá ante nada”. Ese era el panorama.

Sección “Picadillo Circo” y Daniel Enzetti escribe: “¿Dónde están los pilotos?”. Refiere a la nueva modalidad adquirida por los canales de televisión de recibir proyectos de posibles programas que presentaban distintos autores, actores y productores, bancados -logicamente- por ellos mismos. Si bien grandes éxitos comenzaron por un piloto autogestionado (“Los Simuladores” es el mejor ejemplo), la nota no deja mencionar que en la mayoría de los casos decidía no el talento sino el acomodo. Hay declaraciones de Rodolfo Hermida (“El costo de entrar a una familia perversa”). Grabar un piloto de destino incierto implicaba gastar unos 50.000 dólares.

Ya no había mas “Páginas de Gloria” y en la transición hacia lo que sería “La Zona” de Pablo Marchetti, Sergio Nuñez entrevista a Javier Martinez que el sábado 21 de marzo había batido su propio récord de permanencia en la batería, conseguido en Francia en 1985. Martinez superó en seis horas y media su anterior marca y volvió a ingresar en el Libro Guiness. El dinero recaudado fue donado al Hospital Muñiz. “Un maratón con mucho swing”, es el título.

Y se produce otro regreso triunfal (pero puntual): Aquiles Fabregat. En el número anterior fue Tomás Sanz en forma oficial y ahora es el gran Aquiles que escribe “El disparatado trasplante de cerebro”. Sin perder un ápice de su mordacidad y ante un tema tratado en “Telenoche”, Fabre explica algunas cosas que a los “expertos” se le pasaron por alto. Por ejemplo, la absoluta ridiculez de creer que una persona trasplantada de cerebro siga siendo ella misma y no se convierta en la que era la donante. Aquiles lo explica mejor. Como siempre.

“Cuando no hay asesinos en serie, hay envenenamientos en cadena. O suicidios colectivos. O ‘locos de la metralleta’. Claro, los pibes del fin de siglo están bombardeados por esa sociedad compleja, y a su vez bombardean. (…)”.

“El brillante futuro de los dulces niñitos yanquis - Y algunos se matan para sacar la visa y radicarse allá…”. Fragmento copete y recuadro. Por Alfredo Grondona White. Revista Humor Nº 526. 2 de abril de 1998.

“(…) Un día, le avisan que Silvia Süller necesita urgentemente un cerebro. Se hace la operación. Y al cabo de ella, usted sigue siendo usted, pero tiene el cuerpo de Silvia Süller, que a esta altura está muertísima.

Y que nadie me vaya a sugerir que no soy médico para tratar estos asuntos. Aquí el problema es de sentido común, algo que también se origina en el cerebro. No siempre”.

“El disparatado trasplante de cerebro” (Fragmento). Por Aquiles Fabregat. Revista Humor Nº 526. 2 de abril de 1998.

“Gloria a la Rolling Stone”. Despedida de Gloria Guerrero. Nada se pierde. Revista Humor Nº 526. 2 de abril de 1998.