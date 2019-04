Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 509.

Bonus Track Nº 149. LP "Let it be"

Título de la canción: "You are my sunshine"

Autoría: Jimmie Davis / Charles Mitchell

Intérprete original: The Pine Ridge Boys. 1939

Fecha de grabación: 22 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres

Canción original de 1939 y uno de los números mas difundidos en la historia de la música popular estadounidense.

Bing Crosby. Nat King Cole, Ray Charles, Ike & Tina Turner, Beach Boys, Aretha Franklin y Bryan Ferry son algunos de los intérpretes que la han versionado.

La versión original de "You are my sunshine" del año 1939 es de los Pine Ridge Boys . Los Beatles la interpretaron brevemente para las Get Back Sessions cuando ya estaban instalados en los Estudios Apple.

