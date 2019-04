Rafaela.com

Accidentes en filmaciones para adultos

Pero como todo en la vida, tiene su lado B, y también están las cosas que hacen a veces no tan agradables a la hora de filmar. Si además eres un productor o director como lo soy yo, todo eso se multiplica bastante hasta llegar a cuestiones que uno nunca se imaginaría. Lo cuestión era saber lidiar con todo eso y sobrevivir.

Aquí les cuento una experiencia que me sucedió hace algunos años, cuando empezaba, allá por 2002 tenía que rodar una escena con una actriz extranjera. Tras muchas de idas y vueltas al hotel, por fin se pudo arrancar con la escena. En la habitación estábamos un fotógrafo belga y yo, junto a la bella actriz. Era una chica guapísima rumana de ojos verdes y rubia platino que me recordó a una de las escorts argentinas en Buenos Aires que alguna vez haya visto. La señorita hablaba poco de idioma italiano y así es como mas o menos nos entendíamos (hace mucho tuve un par de novias italianas y algo se me quedó). Así fue como me enteré de que ella nunca había hecho porno antes y que esta era su primera vez. Me lo dijo ya en la habitación, momentos antes de empezar.

Tenía ante mi un panorama perfecto, vamos. El belga era la primera vez que trabajaba conmigo también, y tuve que explicarle el manejo de la cámara de video y como quería los planos, porque él era fotógrafo, y tenía muy vagas nociones de filmar en video.

La rumana, que en su vida había hecho porno, me decía justo antes de empezar, cuando ya estábamos desnudos, que el dinero que le iba a pagar le parecía poco, todo eran problemas.

Me quedé hablando con la chica tranquilamente una media hora, tratando de convencerla de que ese precio era el que habíamos pactado y que era feo cambiarlo en el último momento. Ella era dura de llevar, y no se quería cambiar de parecer. Por suerte toda la discusión sobre el dinero transcurrió en buenos términos, sin malas caras ni gritos.

Mientras, el belga estudiaba mi videocámara dándole a todos los botoncitos que veía, con tal mala suerte que le dio al REC y me borró parte de una escena que había grabado con otro cámara esa misma mañana. La razón por la que busqué otro cámara era porque me habían encajado a un señor mayor, de unos 70 años, que además de temblarle el pulso, no tenía ni idea de grabar. Mira que le decía que no le diera al zoom, pues el venga dale que te dale al zoom. Un desastre de escena. Y me dije que nunca mas con ese cámara.