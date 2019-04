Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 271.

Revista Beatles. Programa Nº 271. Listado de canciones:

1 – Gentle Giant - Giant

2 – Alucard - Gentle Giant

3 – Isn't it quite and cold? - Gentle Giant

4 – Nothing At All - Gentle Giant

5 – Why Not? - Gentle Giant

6 – Jogo de calçada – Os Mutantes

7 – Che ciruja – Pedro y Pablo

8 – Remember – John Lennon

9 – Take Me Home / A Quick One – The Beatles

10 - El Bolero de Ravel - Orquesta Filarmónica de Viena