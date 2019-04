Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 522. 4 de febrero de 1998.

Con el “Sex-Gate” de Bill Clinton en plena ebullición “Humor”, como era de suponer, dedica su portada al presidente de Estados Unidos, su cotizado saxo (instrumento que tocaba y hacía tocar en sus ratos de ocio) y a la becaria Mónica Lewinsky, con quien Clinton -algo que ante las presiones tuvo que terminar reconociendo- tuvo una relación “impropia”. Hubo un juicio a Clinton con el pedido de destitución, pero finalmente pudo terminar su mandato. “Es la economía estúpido”, ya que si la misma no hubiera estado en un buen momento, seguramente Clinton hubiese sido destituído de su cargo. Ya se sabe que los yanquis no tienen problemas en que sus presidentes vuelen países enteros, hagan golpes de estado, invadan naciones independientes u otras lindezas. Pero la moral y las buenas costumbres no se tocan. No reconocemos a la tercera en discordia que aparece en la tapa. “Tócala de nuevo Bill”, dibuja Ceo en la página “Aprendiendo saxo con Clinton”. Entre sus alumnos y alumnas aparece Menem tomando lecciones de “Saxo alto”.

Enrique Vazquez escribe: Juicio y castigo” ante la posibilidad que el Congreso derogue las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Vazquez hace un poco de historia -no exenta de autocrítica- respecto de ambas leyes, las presiones de los militares en los ’80, una situación que 10 años después ya no era la misma, y se ilusiona terminando la nota: “Nunca creí que tuviéramos la posibilidad de corregir aquel error, y sin embargo la posibilidad llegó”. El Congreso finalmente derogó ambas leyes y en 2003, ya bajo la presidencia de Nestor Kirchner, se anularon definitivamente.

Séptima entrega de “El escuadrón perdido” por José Luis D’Andrea Mohr. El turno es para el soldado Luis Daniel García . Un inexcusable repaso por la memoria.

Excelente informe de Daniel Enzetti: “Los terrenos de los campos de concentración hoy – Muy extraña memoria”. Menem había propuesto demoler la ESMA para hacer ahí un Parque Conmemorativo de la Conciliación, idea que fue rechazada por los organismos de Derechos Humanos. Enzetti brinda un detalle de predios que fueron campos de concentración y que en ese momento eran utilizados por distintas entidades para prácticas deportivas o de recreación. River Plate, la Universidad Católica, el Instituto San Gabriel (dependiente del Obispado de San isidro) y la Municipalidad de Morón (cuyo intendente en ese momento era Juan Carlos Rousselot) eran algunas de las instituciones que usufructuaban esos predios. En el caso de Morón, tenía acceso a la ex Mansión Seré; River hacía lo propio con campos de la ESMA como predio deportivo. Los clubes Champagnat y Platense también utilizaban ese lugar.

Las declaraciones de Astíz (ya dado de baja como militar por el presidente Menem) seguían dando que hablar. Luis Mattini (nombre de guerra), ex Jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es entrevistado por dos noveles periodistas, Gustavo Salanova y Maricarmen Almada y le responde al ex marino: “No es cierto que en la guerra todo vale”. Exiliado en 1977 y retornado al país diez años mas tarde, Mattini (cuyo verdadero nombre era Arnold Kremer) es autor de varios libros

y en ese momento se ganaba la vida como carpintero ebanista.

Comienzo de Picadillo Circo y Daniel Enzetti entrevista a Dino Saluzzi. El célebre bandoneonista declara: “El arte oficial no existirá nunca”. Integrando un grupo con su hijo José en guitarra y Javier Malosetti en bajo, Saluzzi agrega: “Mas que a la música, toda mi vida estuvo dedicada a superar las dificultades, como les pasa a tantos otros en este país”.

Hugo Paredero en “El jardín de los carozos” hace la primera -y elogiosa- mención al éxito del verano que lo fue para todo el año: “Gasoleros” con Juan Leyrado y Mercedes Morán. O sea, Panigazzi y Roxi. En “La Bolsa del Espectáculo” llega “El hundimiento mas exitoso en todo sentido”. Calificación “Excelente!” De Moira Soto para “Titanic” de James Cameron con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La Titanicmanía comenzaba en Argentina. Ambos, “Gasoleros” y “Titanic” y cada uno en su género y su lugar en el mundo, se transformaron en clásicos.

Dos mas de “La Bolsa…” ambas por Alberto Catena. “Glorias porteñas – Del ’30 con amor”. Con Soledad Villamil. “Ella es una mujer extraordinariamente bella y una actriz exquisita. Sube al escenario y fascina. Pero además canta con un gusto y una gracia incomparables. ¿Qué mas se le puede pedir?”. La otra mención es para “Pinti canta las 40 y el Maipo cumple 90”. Un espectáculo, para Catena, apenas correcto. La vedette Laura Fidalgo hacía uno de los números de baile.

Cristina Rafanelli, una conocida artista radicada desde hace años en el Sur escribe “La Colifata en Bariloche”. La radio de los internos de ese nosocomio había transmitido al aire libre desde el Centro Cívico de esa ciudad.

Lila Pastoriza, en “La ciudad desnuda” escribe “¿Habemus Ombudsman?”. El sindicado para ocupar el lugar que dejaba vacante Antonio Cartañá en la ciudad de Buenos Aires era el intachable Norberto La Porta.

Mas “Sonido Compacto” a cargo de Gloria Guerrero. En esta oportunidad presenta a Paul Simon con “Songs from The Capeman” y a Nirvana con “Singles” Una edición limitada en Argentina de solo 5.000 copias para la venta. Además, Oasis llegaba al Luna Park los días 17 y 18 de marzo presentando su disco “Be Here Now”. Quien podría pensar que ya estábamos llegando al fin de “Las Páginas de Gloria” tras 17 años. Y, sin embargo, así era.

“(…) Muchos de quienes hace veinte años pensaban que por algo habría sido – explica Romero- hoy claman por el olvido. Han quedado pocos objetos materiales inequívocamente asociados con la represión. La ESMA es uno de ellos. Querer borrarla del mapa forma parte de un mismo orden de actos que llevó a hacer desaparecer los archivos y ficheros del genocidio, aquellos donde un jefe superior -no eran muchos los que tenían potestad para hacerlo- concluía una larga información interna con la decisión final. Pero también se inscribe en la línea del olvido, el Punto Final y el indulto (…)”.

"Los terrenos de los campos de concentración hoy – Muy extraña memoria" (Fragmento). Por Daniel Enzetti. Declaraciones del historiador Luis Alberto Romero.

