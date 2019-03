Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 270.

En el Programa 270 de Revista Beatles rescatamos a Delivery, banda de la escena de Canterbury. Terminamos con dos LP’s inmortales: “Caliente” de Vox Dei con la versión original de “Presente” y “All Thing Must Pass” de George Harrison. Creedence, Get Back Sessions y en “Tema libre” se viene la segunda parte de “Kind of Blue” de Miles Davis y Gilbert O’Sullivan, el chico de la gorra, nuevamente solo (naturalmente). Y un segundo final a todo Pink Floyd.

Revista Beatles. Programa Nº 270. Listado de canciones:

1 – Harry Lucky – Delivery

2 – Blind to your light – Delivery

3 – Home Made Ruin – Delivery

4 – We Were Satisfied – Delivery

5 – (Wish I Could) Hideaway - Creedence Clearwater Revival

6 – Presente – Vox Dei

7 – Thanks for the Pepperoni – George Harrison

8 – Woman Where You Been So Long – The Beatles

9 – You Win Again – The Beatles

10 – You Win Again – Hank Williams

11 – Nothing Rhymed – Gilbert O'Sullivan

12 – Clair -Gilbert O'Sullivan

13 – What's in a Kiss - Gilbert O'Sullivan