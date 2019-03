Reportaje a René Favaloro. Revista Humor Nº 97. Enero 1983.

"(...) La tragedia es comenzar la historia clínica de un paciente por la última página. Hay que empezar por revisar al paciente, palparlo, etc...Yo rara vez opero a un paciente sin haberlo visto antes, aunque mas no sea cinco minutos. Como viejo médico me gusta semblantearlo, ver que tiene en el alma el tipo (...) Cuando voy al quirófano no se a quien estoy operando, no sé si es de Mutual, si vino por la Fundación, si es un millonario o un croto cualquiera. Todos son atendidos en la misma sala de cirugía, todos van a la misma sala de recuperación, todos van al mismo piso (...)."

Dr. René Favaloro. Reportaje de Mona Moncalvillo (Fragmento). Revista Humor Nº 97 - Enero 1983.