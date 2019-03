Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 269.

Comenzamos la séptima temporada de Revista Beatles!. Con dos horas de duración y algunas novedades. En el Programa Nº 269 presentamos a los Stone the Crows, el grupo de Maggie Bell; seguimos con las eternas Get Back Sessions de los Beatles y vamos terminando con discos que comenzamos en años anteriores. Inauguramos nueva sección: “Tema libre” y en ella tendremos a Miles Davis, el Jefe supremo, con los 60 años de “Kind of Blue”, una de sus obras maestras. Y las primeras cinco partes de “Shine You Crazy Diamond” de Pink Floyd (sin cortes). Y a falta de un final, tendremos dos.

Revista Beatles. Programa Nº 269. Listado de canciones:

1 – The Touch Of Your Loving Hand – Stone the Crows

2 – Raining In Your Heart - Stone the Crows

3 – Blind Man - Stone the Crows

4 – The Fool On The Hill - Stone the Crows

5 – Cometa azul – Almendra

6 – You Wear Your Women Out – The Beatles

7 – Oh Julie, Julia – The Beatles

8 – I Remember Jeep – George Harrison