Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 507.

Una nueva zapada Beatle en las cincuentenarias Get Back Sessions.

Bonus Track Nº 148. LP "Let it be"

Título de la canción: "Your wear your women out"

Autoría: John Lennon-Paul McCartney-George Harrison-Richard Starkey

Fecha de grabación: 6 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres

Los Beatles atacan con otra muy buena Jam Session de Blues: "Your Wear Your Women Out" es otra de las piezas creadas al calor (o al frío) de los Estudios Twickenham. Paul McCartney se destaca (una vez mas) en la parte vocal.

Traducido al español el título del tema significa algo así como “Usted usa a sus mujeres”. Sería interesante saber que dice la letra. Tarea para los que saben inglés.