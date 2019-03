Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.

Un número que nos depara la gratísima sorpresa del retorno a la revista, luego de cuatro años de ausencia, de Enrique Vazquez. Como si nunca se hubiese ido, Vazquez vuelve a la publicación que lo marcó en su trayectoria profesional y en donde -literalmente- se jugó la vida con sus denuncias en épocas de dictadura y le valió juicios durante el menemato. Se quedaría hasta junio de 1999, cuatro meses antes que “Humor” deje de salir.

Su primera nota en el regreso es “Albaceas de Menem”. Ya lo adelanta el título de tapa: “La justicia que protege a Menem”. Son tres páginas imperdibles con documentación adjunta y mostrando -como dice el copete-: “De la euforia por el triunfo electoral de la oposición a la angustia de una sociedad sitiada”. Vazquez le daría nuevo impulso a la investigación sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que hacía ya tiempo había iniciado la revista bajo el nombre genérico de la misma. Es justo reconocer a los que bancaron los trapos esos cuatro años, pero Vazquez con sus artículos siempre marcó diferencias.

Adelanto en la primera página del libro “Memoria debida” que dos ex militares, habituales colaboradores de “Humor”, habían escrito. Se trata de Federico Mittelbach y José Luis D’Andrea Mohr en donde denuncian la desaparición de personas ocurrida durante el “Proceso”. El libro se publicaría para fin de año. En este número y bajo el título de “El eslabón perdido” se muestra el caso de Máximo José Juarez, clase 1955, desaparecido el 14 de setiembre de 1976 en el “Área Material Córdoba de la Fuerza Aérea”. Se da el nombre de todos los militares a cargo de esa Guarnición y, por ende, responsables con Luciano Benjamín Menendez a la cabeza. En la versión digital figura Roberto Daniel Suarez.

No podemos obviar, por supuesto, la gran tapa de este número: El anuncio formulado por el ministro de Economía Roque Fernández de estudiar la privatización del Banco Nación (la última gran joya de la abuela) da pie para la idea y el dibujo de Gaspardo. Es una tapa triste. Tanto miedo transmitido por los medios que “el sucio trapo rojo” del comunismo reemplace a la celeste y blanca para que al final sea la bandera con la inscripción “Hoy remate” la que haya prevalecido. Finalmente, el Banco Nación no se privatizó (ojo que nunca es tarde) pero sí se remató todo lo demás.

Oscar Muiño, si bien relegado a páginas interiores ante el regreso de Vazquez, sigue firme con sus artículos. Su columna de este número se titula “Carlos I no abdica – Acá no ha pasado nada”. El copete lo dice todo: “Al borde del abismo, Carlitos decide dar un valeroso salto hacia adelante. Con un ejército cada vez mas chico, intenta cumplir el sueño del Cid Campeador: vencer a sus adversarios después de muerto”. Buscando siempre otros culpables, doblando la apuesta y nunca haciéndose cargo de nada, hasta último momento Mendez no cejó en su intento re- reeleccionista.

Un título que con el dirigente radical Cesar Jaroslavsky a la cabeza fue tapa de Humor en el Nº 175 de junio de 1986, se reproduce ahora con Ceo en los dibujos respecto a Chiche Duhalde: “¡La bestia que yo inventé!”. Parece ser que Chiche no sabía que a pesar de perder con Fernandez Meijide igual había sido electa diputada. “Humor” sugiere a su esposo el gobernador Duhalde que le dé una mano en el Congreso soplándole discursos, apuntándole acotaciones o peleándose en lugar de ella con sus colegas.

Con investigación de “Humor” se recuerda el segundo aniversario de la voladura de Río Tercero: “Una red de silencio”. Una nota que relaciona lo de Río Tercero directamente con la venta ilegal de armas. Algo que quedó demostrado.

Daniel Enzetti, con fotos de Julio Juarez, hace el artículo central de tapa bajo el título “Vende, vende que no quedará nada”. Se refiere a inmuebles del Estado. Reza parte del copete: “Según los expedientes de Tribunales, desde la asunción del menemismo el gobierno habría aprobado la venta de terrenos, edificios, monumentos históricos, casas y distintos predios a valores mas bajos de lo que marcaban las tasaciones”. El abogado Monner Sanz dice “Se vendió mal y barato” y la Alianza UCR-FREPASO, triunfantes en las legislativas de octubre prometían investigar si accedían al gobierno en 1999. Acceder, accedieron pero investigar no investigaron mucho. Y en la actualidad lo poco que quedó de esa época se sigue rematando a precio vil.

Alfredo Grondona White y “Humor” descubren que “¡Todo es futbol!”, aunque cada vez va menos gente a la cancha, AGW muestra la obsesión nacional con el mas popular de los deportes.

Dos páginas para Enrique Kedinger que escribe sobre la crisis comercial con Brasil. Eran tiempos ya muy globalizados por lo que Kedinger se pregunta: ¿Dónde iremos a parar si se apaga Brasil?”. La respuesta: “Justo ahí”. El autor afirma que “El verso de ‘La Argentina es mas fuerte’ no convence ni a la timba porteña”.

Daniel Enzetti en “Picadillo Circo” entrevista a Oscar Araiz y Renata Schussheim, responsables de “Boquitas pintadas”, obra basada en la novela de Manuel Puig que en 1974 Leopoldo Torre Nilson llevó al cine con Alfredo Alcón y Marta Gonzalez. La puesta en escena de Araiz – Schussheim había sido ganadora de cuatro premios ACE. El reportaje es presentado bajo el título “Boquitas juntadas”.

Gloria Guerrero en sus “Páginas” anuncia: Se venía U2 (“Vienen asomando”). Llegaban a Buenos Aires para proseguir con su “PopMart Tour” en el estadio de River los días 5 y 6 de febrero de 1998. Y aunque todavía no existía Ticketek sí ya se podían reservar las entradas telefónicamente con tarjeta. El precio de las entradas iban desde los 25 pesos (popular) hasta $ 150 (palco). Recordemos que un peso era igual a un dólar así que saquen la cuenta.

En “Sonido Compacto”, Gloria destroza “Calling All Stations” de Génesis (“Llamando a todas las estaciones”, ya sin Phil Collins) y en un “servicio al lector” ofrece la discografía completa de James Brown que los días 6 y 7 de diciembre de ese 1997 aterrizaba (o mas bien amerizaba) en el Estadio Obras Sanitarias.

Cristian Sirouyán escribe para el Suplemento “Humus” edición Nº 68: “Derritiendo glaciares – Inversiones riesgosas para el Perito Moreno”. La legislatura de Santa Cruz había sancionado una ley que permitía llevar adelante “emprendimientos en la península de Magallanes, apenas separada del frente del ventisquero por el canal de los Témpanos y el brazo Rico del Lago Argentino”. Grupos privados entre los que se encontraba Perez Companc ya se relamían pensando proyectos para la construcción de hoteles, restaurantes e infraestructura en general “sin reparar en el impacto ambiental que podría sufrir buena parte del Parque Nacional Los Glaciares”. El gobernador de la provincia, Néstor Kirchner había encargado a la Consultora “Turismo y Recreación” un estudio de impacto ambiental (a un costo de 250.000 dólares) pero la consultora lo que hizo fue presentar un programa de desarrollo turístico. Lo cierto es que, como dice en el copete, “una de las pocas maravillas que, al menos en la Argentina, se venían salvando de la voracidad empresaria” corría peligro. El artículo no es especialmente crítico hacia el gobernador, principal responsable del cuidado del medio ambiente.

Un número con Vazquez, Guerrero, Paredero, Nine, Grondona White, Wargon mas los “actuales”. Faltaban Sanz (por lo menos oficialmente) y Fabre es cierto, pero por un instante pareció que volvíamos a los viejos tiempos. Pero pronto (convocatoria de acreedores incluída) se volvería a la realidad.

“A Victor Choque y Teresa Rodriguez los mató la policía. A José Luis Cabezas, Walter Bulacio, Miguel Bru, Horacio Guardatti, Sebastián Bordón y Gerardo Cicutín también los mató la policía. De hecho, la policía -la institución a secas, sin diferenciaciones históricas entre períodos dictatoriales y constitucionales, ni repartos de jurisdicción entre la Federal y las provinciales- mató a tal cantidad de personas inocentes que hoy por hoy no provoca tanto temor entre los delincuentes como entre los ciudadanos honestos. Lo curioso al cabo de tantas muertes -en su inmensa mayoría impunes- es que pareciera haber sido necesario el abatimiento de un agente de la Federal, acribillado por los asaltantes de un banco, para que el tema de la seguridad alcanzara dimensiones de psicosis colectiva. (…)

“Albaceas de Menem” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.

“(…) Hay jueces que satisfacen un cupo anual de narcos, detenidos y sustancias requisadas, y en premio viajan a los States, comen con jueces togados y a la vuelta cuelgan -o esconden- un certificado con la firma del Presidente. Como nunca hubo tanta libertad de prensa como ahora, le ruego al lector que nuevamente me dispense de brindar mayores detalles. (…)”.

“Albaceas de Menem” (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.

“(…) Carlitos I aspira al amor de los pobres y la aprobación de los ricos. Si tiene que elegir, opta por la aprobación de los ricos. Cree que ofenderlos puede conducir hacia el fracaso final, hacia la caída de los dioses. (…)”.

“Carlos I no abdica – Acá no ha pasado nada” (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.

“El escuadrón perdido”. Primera entrega. Por José Luis D’Andrea Mohr. Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.

Comunicado de Prensa – La luna de miel de Araceli y Adrián Suar. Nada se pierde. Revista Humor Nº 516. 1 de noviembre de 1997.