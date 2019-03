Rafaela.com

Cambio de época. El menemismo perdía (y por paliza) en cada elección local que había. Era un anticipo de lo que iba a ocurrir el 26 de octubre. Alta Gracia, Cutral Có y Santiago del Estero eran los ejemplos. Oscar Muiño analiza el fenómeno con el contundente título “Chau Menem” y señala que ahora “los dioses están en contra” Y lo que durante años a Menem le salía bien (aún lo que hacía mal), ahora le salía mal (aún lo que intentaba hacer bien). Definitivamente la taba se había dado vuelta.

“¡Viene Clinton!. ¡Y nosotras con estas mechas!”. Así subtitula Ceo sus dibujos para anunciar que “Llega el sátiro de la Casa Blanca”. Hay recomendaciones y viñetas especiales para Graciela Fernandez Meijide, Chiche Duhalde y la polifuncionaria (venida a menos) María Julia Alsogaray.

Con investigación de “Humor” se sigue con el tema: “Confirmaciones sobre la venta de armas”, con un subtítulo: “Humor” abrió el camino. Es hora de que la justicia lo siga”. Lamentablemente, no lo siguió.

Informe de Daniel Enzetti sobre la localidad de San Miguel (Buenos Aires): “El romance del Gobernador y el ex coronel carapintada – Duhalde y Rico no son ajenos a la corrupción en San Miguel”. Dos pájaros de cuenta (o con muchas cuentas pendientes) que, ante las encuestas negativas con vistas a los comicios, intentaban hacer otra alianza como la que permitió a Duhalde acceder a la reelección por la provincia en 1995. Se reproducen declaraciones (“Rico y la mano dura”) de Graciela Podestá, diputada provincial y candidata a intendente por la Alianza.

Se había inaugurado en Palermo la primera bicisenda y lo refleja el Maestro Alfredo Grondona White con “¡A pedalear que se acaba el mundo!”. Se muestran distintos modelos de bicis como la “Bici Remisse” o la compartida. Y hasta instructores para los inexpertos.

Hemos siempre hablado de la clarividencia de la Revista Humor pero creemos que esta nota de Rodolfo Livingston bate todos récords: “Escrito en el año 2018 – La segunda edad media”. Causa realmente escalofríos leer eso AHORA , pensar que se escribió mas de 21 años atrás y que resulte tan ACTUAL. Lo ponemos a disposición de nuestros lectores.

Otro artículo super actual (lamentablemente). Enrique Kedinger escribe: “Entre el menemato y la deuda sin fin”. Y nos dice: “En 1998 harán falta de U$S 16.000 a 22.000 millones frescos”. Se estaba armando la bomba para que le explote al futuro gobierno. Y le explotó al De la Rúa cuatro años después.

Picadillo Circo nos trae, a través de Daniel Enzetti una charla con el gran actor argentino Federico Luppi (acusado con los años de violencia de género). Declara (imposible no acordarse del Flaco Spinetta): “Lo mejor es lo que voy a hacer mañana”. Hace declaraciones políticas (siempre las hizo): “Esto es lo increíble del argentino, el no hacerse responsable de su propia vida cotidiana” y dice: “Me gusta mi oficio, pero también me encanta no hacer nada”.

Dos destacados dos por Hugo Paredero: En “El jardín de los carozos”recomienda “Gershwin, el hombre que amamos”. Espectáculo con Jorge Navarro (“La Banda Elástica”) y Baby Lopez Furst y en “La Bolsa del Espectáculo” hace lo propio con Cecilia Todd. “El fuego celeste”.

Y llegó (y se fue) el gran día. El 20 de setiembre de 1997, en River, y ante una multitud, se despidió Soda Stereo. Gloria Guerrero da su opinión del concierto despedida. ‘Y el hastío nos llevó al desengaño…Y eso pasó. Fue.’ “.

Ana Von Rebeur prosigue con sus reportajes. El turno esta vez es para la diputada Patricia Bullrich que encabezaba la lista en esa función por su nuevo partido “Unión por Todos”. Era el primer cambio de camiseta oficial de Bullrich, que prometía (sic) “Voy a ser presidente”.

Edición Nº 67 de “Humus” y Cristian Sirouyán (con ilustración de Langer) informa sobre otro tema grave: “Radioactividad en la sierras de Córdoba – Uranio al aire…y pasado por agua”. “La contaminación radioactiva del complejo Los Gigantes ya deja de constituir una amenaza y se convierte en dura realidad”. Meriem Choukroun escribe sobre la contaminación en el río Luján. Y Lila Pastoriza acerca de la “globalizada” ciudad de México con sus mega proyectos comerciales que eran resistidos por ambientalistas.