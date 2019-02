Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 511. 3 de setiembre de 1997.

Dos ignotos personajes transpolados a la actualidad pero famosos en 1997 son tapa de Humor. Gregorio Ríos , jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, y el concejal porteño José Manuel Pico . Ambos (Pico se encontraba en Brasil) dieron con sus huesos a la cárcel en lo que Humor llama “El voto Devoto”. Las elecciones se acercaban y había que hacer algo que hiciera suponer a la opinión pública (y de ahí a la sociedad) que se estaba haciendo justicia. Un indicio que iba a haber elecciones como otras señales mas humorísticas que se muestran con dibujos de Ceo. Ríos fue condenado porque la Justicia consideró que fue el organizador del crimen de José Luis Cabezas y Pico, que llegó a ser presidente del Concejo Deliberante porteño, lo había sido por estafa aunque tenía otras causas paralelas. El primero obtuvo la libertad en 2008, el otro en 2001.

Con la muerte de Lady Di todavía reciente (producida el 31 de agosto de 1997) y todas las connotaciones que tuvo, Oscar Muiño, en una suerte de editorial escribe “La prensa canalla”. Y marca claramente la diferencia entre “Humor” y las otras publicaciones.

Con fotos de Julio Juarez, Daniel Enzetti entrevista al diputado socialista Hector Polino. El tema eran las tarifas telefónicas. Polino afirma que desde la privatización de las comunicaciones las empresas ganaron unos 4.100 millones de dólares.

Un proyecto del Concejo Deliberante de Mar del Plata que impulsaba la autorización para que las mujeres puedan hacer topless en la playa, da pie para que Alfredo Grondona White haga su historia quincenal diciendo “La Felíz, mas feliz que nunca”.

“El futuro es apenas un holograma”. Lo dice en su nota habitual Enrique Kedinger. Mezcla actualidad con relatos ficcionales del futuro que, visto lo que ocurrió, no lo fueron tanto.

Rodolfo Livingston aparece con la primera parte de “Política Ficción”. “Extraño debate” es el primer opus. En forma de cuento (o de monólogo al estilo Tato Bores) Livingston cuenta que el ministro de Economía Roque Fernandez había invitado a debatir sobre la materia a “Todos, menos políticos y economistas”. Fue en la Sociedad Rural y transmitido por la cadena oficial. Continuará…

Tercera entrega de “Vulgata” por Carlos Nine: “Tetas, función de las” y el subtítulo: “La mujer que puede y a su hijo no cría, no es madre sino tía”.

Comienzo de “Picadillo Circo” y una “conquista” de los ’90: “Cines en shoppings”. Diez años mas tarde que en Estados Unidos y Europa, la inauguración de cines con capacidad promedio para 300 espectadores en los shoppings estaba en alza. Era una buena opción contra la TV, el cable y el alquiler de videos. Se calculaba que unos 2.000 cines de los llamados tradicionales habían cerrado sus puertas en los últimos años. Las salas con capacidad para 2.500 / 3.000 espectadores ya eran cosa del pasado.

Enrique Morgan Porterie se ocupa de la miniserie “El Garante”, dirigida por Sebastián Borensztein (el hijo inteligente de Tato) y protagonizada por Lito Cruz y Leonardo Sbaraglia. Constaba de 8 capítulos emitidos por el Canal 9 de Alejandro Romay. Morgan Porterie entrevista a Borensztein y utiliza un subtítulo mas que sugerente: “Nunca pensé encontrarme con el diablo”, homenaje implícito a Seru Giran.

“Mucho ruido y muchas nueces”. Gloria Guerrero elogia la performance de Stomp en el Teatro Opera. Anuncia la llegada por segunda vez de Marilyn Manson y, como al pasar, anticipa para los días 6,7 y 8 de noviembre en el Gran Rex a Spinetta y Los Socios del Desierto.

Edición Nº 66 de “Humus” con -¡por fin! Una buena noticia: “Crece el uso de energía eólica – El viento sopla con ganas…”. Escribe Cristian Sirouyán. Todavía dirigía el suplemento Lila Pastoriza.

Sin firma, pero con el inconfundible sello de Tomás Sanz, colaborador en las sombras de la revista, “Pelota” trata el nuevo dóping de Diego Maradona. Fue en el partido por la primera fecha del torneo de la AFA que Boca le ganó 4 a 2 a Argentinos Juniors y dio lugar a presentaciones judiciales que autorizaron jugar a Maradona pese al examen positivo. “Con Diego hicieron lo que debían – Que todos se queden TRANQUILOS”. “Humor” (es decir, Tomás Sanz), predicó en el desierto 15 años respecto a Maradona. Ya no habría mas dópings positivos. El retiro de Diego llegaría en menos de tres meses jugando deslucidamente un superclásico y siendo reemplazado en el entretiempo. Finalmente el futbol lo dejó a él.

“Muchos dirigentes opositores solo piensan en cargos o prebendas. El oficialismo precisa perpetuarse para eludir la cárcel. En el Vaticano, juntan firmas para poner a María sobre Jesús. A este paso la ficción que sigue, será día a día menos ficticia”.

“El gobierno acorrala a vastos sectores sociales, el país se volatiliza, el Papa fabrica una diosa y… el futuro es apenas un holograma”. Copete nota. Por Enrique Kedinger. ). Revista Humor Nº 511. 3 de setiembre de 1997.

“(…) Es tiempo de desenmascarar y combatir a quienes invocan la libertad de prensa para estimular los sentimientos mas bastos, para crear una sociedad de idiotas. Y, por supuesto, para enriquecerse a cualquier precio. (…).

El orden de los que mandan necesita pueblos concentrados en vivir una vida vacía y sin esperanza por otras vidas que parecen mas refulgentes. (…).

Humor ha defendido causas mas difíciles y enfrentado adversarios formidables. Ha sido discriminada con frecuencia, ha soportado ataques ruines y persecuciones embozadas. Pero siempre intentó resguardar a las personas. Concentrar el debate en las ideas, las conductas públicas, los actos conocidos. Salvo con algún enfoque decididamente humorístico, jamás bajó a la minucia, ni a las fáciles miserabilidades de las vidas privadas. Porque Humor considera que las acciones privadas de los hombres y las mujeres pertenecen a su intimidad. Solo a su intimidad.

La prensa libre es la que hace pensar, la que alienta la libertad, la independencia de criterio, el espíritu crítico.

Dos modelos. Uno quiere consumidores estáticos, el otro promueve hombres y mujeres libres. Dos modelos de sociedad, de convivencia, de futuro.

“La prensa canalla” (Fragmento). Revista Humor Nº 511. 3 de setiembre de 1997.

“¡El idiotómetro sigue haciendo roncha!”. Quemá esas cartas. Revista Humor Nº 511. 3 de setiembre de 1997.

“(…) Y Maradona tiene derecho a sentirse mal. Y tiene motivos. De nada sirven esas ‘ayudas’ (…) hasta que Diego no ejerza su otro derecho, su gran necesidad: expresar, como pueda, por qué se siente mal, que es lo que lo tortura, en que erran los que le adjudican una familia maravillosa y una felicidad que él no sabe valorar. Ojalá que pueda hacerlo. Y a tiempo.

. “Con Diego hicieron lo que debían – Que todos se queden TRANQUILOS” (Fragmento). Pelota – Órgano de humor deportivo”. Revista Humor Nº 511. 3 de setiembre de 1997.