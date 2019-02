Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 509. 6 de agosto de 1997.

Una de las noticias del año acababa de producirse. Hablamos de la alianza UCR – FREPASO que se proponía -ahora sí- como serio factor de poder para ganarle al menemismo. La decisión tomó desprevenido a alguien tan avezado políticamente como Menem que, indudablemente, ya no tenía el timing de los viejos tiempos. La “Alianza” como se la empezó a denominar acordó ir a internas abiertas para elegir candidato a presidente en 1999. Fueron De la Rúa y Graciela Fernandez Meijide ganando el primero. Tenía razón Menem en preocuparse. De la Rúa ganaría los comicios.

Por el momento debían enfrentar las legislativas de octubre de 1997. Fernandez Meijide encabezaría la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Para Chiche Duhalde tampoco eran buenas nuevas. Iba camino a ser derrotada en las urnas. Algo que ya anticipa la tapa de este número complementada con Freddy Storani.

Oscar Muiño comienza el ejemplar hablando de este tema: “El pacto UCR – FREPASO – La nueva mayoría”. Pone en claro que ahora sí iban a pelear por el poder, pero se hace una pregunta final que deviene en clarividente: “¿Para hacer qué?. Eso es, precisamente, lo que falta saber”. La respuesta la tuvimos cuatro años mas tarde.

Dibujos de Ceo (sin firma) para “Preparando dinosaurios para dentro un millón de años”. Se destacan el “Manzanáctilo” (Manzano), el “Broncosaurio”, el “Tiranosaurio” (el genocida Bussi), el “Carlosaurio (Menem), la “Preciosaurio Chichénido” (Chiche Duhalde), el Fondomonetarius (Roque Fernandez) y el “Velociraptor”. Todos con la cara de algún personaje que asolaban los ’90. Cuando el estreno de “Jurassic Park” en 1994, “Humor” había hecho algo parecido.

Informe también sin firma: “De pericias y sospechas”. Tres accidentes de aviación puestos bajo la lupa. El de entonces presidente de YPF, José Paz Estensoro en mayo de 1995; el del general Juan Carlos Andreoli y el caso mas paradigmático que aún hoy sigue dando que hablar: el de Menem Jr. Y Silvio Oltra en marzo de 1995. Accidentes o “accidentes” nunca aclarados en su totalidad y que siempre estuvieron bajo un manto de sospecha. Sobre todo el del hijo del presidente en ese momento.

Escribe Daniel Enzetti: “El PAMI sigue derrochando fondos”. Un convenio con entidades extranjeras (Universidad de Washington y Pan Am Foundation) para capacitar 6.000 empleados y que significaba una erogación de 12 millones de dólares, descartando a la Universidad de Buenos Aires que por el mismo servicio había presupuestado la mitad del costo. Otro caso, por lo menos, sospechoso de corrupción.

Excelente Alfredo Grondona White retratando otro símbolo de los ’90: “ ‘Cinefour’: La mejor película o le devolvemos la diferencia – La moda del cine-market-shopping”. Los supermercados se hacían cines (cuatro, cinco, veinte…), los cines se habían templos evangélicos o supermercados y de repente buscando comprar una chomba uno se encontraba viendo “Mujer bonita”. AGW muestra esto con su fino olfato. Y de paso recuerda los viejos tiempos del cine de barrio.

Algo que sigue pasando hoy y potenciado: “Malditos bancos – Callate y seguí pagando”. Escribe Pablo Kiryluk sobre las comisiones, débitos y cargos que las entidades bancarias cobran compulsivamente a sus clientes. Nunca se le pudo poner coto a ese abuso que constituye parte importante de la ganancia de esas empresas.

Gran noticia en “Picadillo Circo” luego frustrada. Con motivo del cumpleaños Nº 70 del héroe autóctono Patoruzú, su autor Dante Quintermo junto a un grupo de empresarios anunciaron la realización de una película con el indio como estrella. No iba a faltar por supuesto Isidoro Cañones y Lalo Mir iba a ser quien le pusiera la voz (Jorge Sassi iba a hacer la de Patoruzú) . Se cuenta la historia de este personaje nacido en 1928 y detalles del proyecto. Finalmente no se pudo concretar aunque sí se hizo la de Patoruzito y recién en 2004. Quintermo falleció en 2003 a los 94 años.

Insólito y para encuadrar: Hugo Paredero en “El jardín de los carozos” homenajea a Mirtha Legrand. Sin sarcasmo ni ironía elogia su manera de hacer su -hoy- cincuentenario programa. Legrand, como Mariano Grondona, tuvieron en esos años su época “progre” pero las garras les volvieron a aflorar apenas comenzó el nuevo siglo. En 2003 para ser exactos.

“Páginas de Gloria” y dos anuncios de lujo con visitas ilustres: Adrián Belew en el Teatro del Globo, los días 5 y 6 de setiembre y Emerson, Lake and Palmer en el Gran Rex los días viernes 8 y sábado 9 de agosto siempre de 1997. “Al fin solos” le dice Gloria a Belew recordando su pasado en King Crimson.

Suplemento Nº 65 de “Humus”. “Ultimas imágenes del venado”. Un dibujo elocuente de Patricia Breccia decora el artículo escrito por Cristian Sirouyán. Que muchos gobiernos provinciales tomaran la decisión de declarar al venado “Monumento natural” no alcanzaba a detener la voracidad y salvajismo de los cazadores.

Como adelantamos en el número anterior, Carlos Nine debuta con “Vulgata”, a la postre, su ultima sección en “Humor”. Con particular sintaxis en cada capítulo, el primero se llama “Gaucho, la carne y el”. La historia prometía continuar.

Un número en el que aparecían no menos de cuatro artículos sin firma. Si tenemos en cuenta que es una metodología para denunciar incumplimientos, nos damos cuenta de lo difícil de la situación económica que atravesaba la editorial.

“El Destacamento de Inteligencia 141 dependía directamente del Comandante del Cuerpo de Ejército III. Este Comando tuvo jurisdicción y responsabilidad sobre la Zona 39 (Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy). Por los crímenes cometidos contra prisioneros constituyó, después de la Zona I, la de más casos comprobados.

La Perla fue el nombre dado a un CCD (centro clandestino de detención) ubicado en campos de la guarnición militar Córdoba, que dependió directamente del Destacamento de Inteligencia 141 como parte de su organigrama funcional. Curiosamente, y por azar, Perla es el nombre de la esposa del general Luciano Benjamín Menéndez, acusado por cerca de 800 casos de desaparición de personas, beneficiado con el desprocesamiento de la Corte Suprema. La Perla funcionó entre 1976 y 1980 (…).

“Memoria debida – Del collar del horror: La Perla (Fragmento). Presentación informe. Por José Luis D’Andrea Mohr. Revista Humor Nº 509. 6 de agosto de 1997.

“La bolilla que faltaba”. Lawry. Revista Humor Nº 509. 6 de agosto de 1997.

Vulgata. Capítulo presentación. Por Carlos Nine. “Gaucho, la carne y el”. Revista Humor Nº 509. 6 de agosto de 1997.

“Que no me digan que Mauricio no tiene nada que ver con las empresas del padre, porque no lo creo (…)”. “Ahora que es dueño del Correo Macri diseña estampillas”. Pelota - Organo de Humor Deportivo. Revista Humor Nº 509. 6 de agosto de 1997.