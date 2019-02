Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 507. 10 de julio de 1997.

La tapa del año. Tristemente actual en lo que a intenciones oficialistas se refiere. No requiere de ninguna explicación. La palabra maldita que usan los neoliberales: Flexibilización. La panacea universal, la solución a todos los problemas. “Humor” ofrece la nueva marcha, ahora nacional, basada en “Los muchachos peronistas” con una letra para llevar a la movilización que se iba a realizar el viernes 11 de julio de ese 1997 y convocada -entre otros- por el líder de Camioneros Hugo Moyano. De ahí que se habla de “los muchachos moyanistas”.

Vuelve a escribir en “Humor” el ex capitán del Ejército José Luis D’Andrea Mohr. Lo hace con “El silencio de los inocentes”. La nota muestra un dibujo de Leonardo Da Vinci sobre el cuerpo humano que se usaba en una sala de del centro de detención La Perla y que mostraba un manual de instrucciones para torturar. Toma como base una declaración del jefe del Ejército Martín Balza sobre la aberrante metodología utilizada en la época de represión. Una disculpa a todas luces (o sombras) insuficiente.

Oscar Muiño y su columna sobre la actualidad: “Los pactos del diablo”. Duhalde acordaba con Cavallo que había formado el partido “Acción para la República”. Menem denunciaba golpismo. La oposición miraba estupefacta.

Con dibujos de Ceo se muestra humorísticamente una triste realidad: “¡Los Bancos extranjeros copan la City!”. Se muestra, incluso, el fixture del Mundial de Bancos “Argentina ‘97”.

Investigación de Daniel Enzetti: “Falsificación de medicamentos – Diez millones de remedios truchos”. Hay una entrevista a Antonio Somaini del Colegio Nacional de Farmacéuticos que dice: “En los últimos 50 años no recuerdo que la Justicia haya castigado a un falsificador de medicamentos”. El mercado negro movía anualmente 300 millones de dólares.

Alfredo Grondona White presenta “Los parques para niños – Torturas no tan pequeñas”. Desde Disneylandia para acá. Grondona demuestra que en los parques infantiles los únicos privilegiados sí son los niños.

Enrique Kedinger escribe sobre el libro que acababa de publicar Domingo Cavallo. Kedinger recomienda leer “El peso de la verdad” junto con “Robo para la corona” y “Hacer la Corte” de Horacio Verbitsky y la colección de Humor. Para enterarse ahí de todo lo que el libro del “Mingo” oculta o no dice.

Daniel Enzetti comienza “Picadillo Circo” escribiendo “La vida en un click”, sobre los reporteros gráficos. Hay una mini muestra de fotos emblemáticas y anécdotas jugosas a cargo de los protagonistas. Está, por supuesto, el recuerdo al fotógrafo asesinado José Luis Cabezas.

Hugo Paredero en “El jardín de los carozos” despide con honores a dos actores contemporáneos y fallecidos con un solo día de diferencia: Robert Mitchum y James Stewart. Paredero cita una frase de Mitchum: “La cárcel es como Beverly Hills pero con menos delincuentes”. En la sección hay elogios para “Ricardo III” con Al Pacino. Huguito vuelve a su viejo chivo “Para recomendar a los amigos”, refiriéndose a programas de TV y entre los destacados están “Señoras y Señores” y“Perdona nuestros pecados” (PNP). Respecto a “Ricardo III”, se ofrecía la versión teatral en Buenos Aires con Alfredo Alcón pero al crítico Aberto Cattena no lo satisface plenamente y titula, un poco culposamente, “Una lástima…”

Enrique Morgan Porterie charla con el cantautor uruguayo Jaime Roos. “En un colectivo encontrás cosas heroicas”. Llega el tercer final para “El yeite ilustrado” de Carlos Nine.

“Sonido Compacto” por Gloria Guerrero presenta a uno de los discos del ’97: “Orozco” por León Gieco (“Coloso”). Gloria lo recomienda efusivamente al igual que “First Rays Of The New Rising Sun”, enésimo disco post mortem de Jimi Hendrix, esta vez con material inédito.

Llega el Nº 64 de “Humus”, suplemento ambiental de “Humor” y anticipándose tres años a De la Rúa titulan “Poco futuro para la merluza – Depredación con pique”. Escribe Cristian Sirouyán.

Digamos para terminar que da la impresión de ser un número con más páginas pero apenas uno lo abre se da cuenta de un cambio en el papel de impresión. Color solo al comienzo y al final. Para el resto, hojas a color pero tipo cartulina. Mas gruesas pero de menor calidad. Se trata, obviamente, de reducción de costos pero podemos decir que son mas legibles ya que no tienen tanto brillo. Esta encuadernación seguiría hasta el final de la revista en octubre de 1999.

“(…) Seguimos extrañanando a Carlos, volvemos a valorar su inteligencia, sus ingeniosos sarcasmos, su capacidad de reflexión, su producción periodística no debidamente valorada, ni en aquellos, ni en estos tiempos. (…) Así y todo nos gustaría tenerlo todavía a nuestro lado. Para aguantar, y para pensar, y para reir, juntos. Porque con solo releerlo, no alcanza”.

“Abrevaya, siempre presente” (Fragmento). Nada se pierde. Revista Humor Nº 507. 10 de julio de 1997.

“La nueva marcha, ahora nacional”. Revista Humor Nº 507. 10 de julio de 1997.

“Sonido Compacto”. Las Páginas de Gloria. Revista Humor Nº 507. 10 de julio de 1997.